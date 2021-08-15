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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Штурм
0'
7' Желтая карточка
Визингер Филип
8'
1
Шлагер
Александер
4
Летар
Яннис
6
Визингер
Филип
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
31
Гргич
Лукас
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Карамоко
Мамуду
14
Балик
Гусейн
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
ЛАСК
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

Ход матча

7'
Визингер Филип
 

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Филип 1 0.33
2. Шмидт Александер 1 0.33
3. Карамоко Мамуду 1 0.33
4. Михорль Петер 0 0
5. Флеккер Флориан 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 2 (1) 0.67
2. Янтшер Якоб 1 0.33
3. Вютрих Грегори 1 0.33
4. Горенц-Станкович Йон 1 0.33
5. Китеишвили Отар 1 0.33
6. David Affengruber2 1 0.33
7. Любич Иван 0 0
8. Данте Амаду 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 1 0
2. Марешиц Дарио 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Alexander Prass 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Штурм 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург
Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 4:0 Штурм Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Кубок ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Штурм 0:0 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. ЛАСК 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Рапид Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 5 - 8 5
7. Адмира 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Альтах 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сваровски Тироль 4 0 4 0 5 - 5 4
11. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Рапид Вена 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Аустрия Вена 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. ЛАСК 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Альтах 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рапид Вена 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
11. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
2. Хартберг Хайль Юрген 3 0
3. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
4. Рид Оффенбахер Даниэль 2 0
5. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Визингер Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Штурм
2.14
3.55
3.40
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