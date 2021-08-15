Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Raiffeisen Arena
Штурм
7' Желтая карточкаВизингер Филип
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Боллер ЯнНападающий
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Филип
|1
|0.33
|2.
|Шмидт Александер
|1
|0.33
|3.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.33
|4.
|Михорль Петер
|0
|0
|5.
|Флеккер Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|2 (1)
|0.67
|2.
|Янтшер Якоб
|1
|0.33
|3.
|Вютрих Грегори
|1
|0.33
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|5.
|Китеишвили Отар
|1
|0.33
|6.
|David Affengruber2
|1
|0.33
|7.
|Любич Иван
|0
|0
|8.
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|1
|0
|2.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Prass
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Штурм
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург
Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 4:0 Штурм Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Кубок ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|4.
|ЛАСК
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Альтах
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|11.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|ЛАСК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Альтах
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|ЛАСК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|2.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|4.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|2
|0