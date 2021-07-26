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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вильена Тонни 2 0.67
2. Кордоба Джон 2 (1) 0.67
3. Спайич Урош 1 0.33
4. Кабелла Реми 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 1 0.33
2. Хлусевич Даниил 1 0.33
3. Давиташвили Зурико 1 0.33
4. Смольников Игорь 0 0
5. Пантелеев Владислав 0 0
6. Степанов Данил 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 2 0
2. Петров Сергей 1 0
3. Кабелла Реми 1 0
4. Де Вильена Тонни 1 0
5. Кордоба Джон 1 0
6. Рамирес Кристиан 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Бурлак Тарас 1 0
3. Смольников Игорь 1 0
4. Марков Евгений 1 0
5. Костадинов Георги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Арсенал Тула 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень
Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 10
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
13. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Ахмат Уткин Даниил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Краснодар" на сайте официального спонсора команды букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Краснодар 95.7% (133)
X 2.9% (4)
Арсенал Тула 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Арсенал Тула
1.51
5.10
8.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Краснодар - Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Краснодар - Арсенал Тула

Исход игры
Краснодар
95.6% (130)
Ничья
2.9% (4)
Арсенал Тула
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
48.12% (64)
Нет
51.88% (69)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39% (53)
2:0 Краснодар
33.1% (45)
1:0 Краснодар
13.2% (18)
3:1 Краснодар
5.9% (8)
3:0 Краснодар
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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