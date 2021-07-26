Россия: Премьер-лига 2021-2022
Краснодар
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Стадион: Краснодар
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.67
|2.
|Кордоба Джон
|2 (1)
|0.67
|3.
|Спайич Урош
|1
|0.33
|4.
|Кабелла Реми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.33
|2.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.33
|3.
|Давиташвили Зурико
|1
|0.33
|4.
|Смольников Игорь
|0
|0
|5.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|6.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|2
|0
|2.
|Петров Сергей
|1
|0
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0
|4.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|5.
|Кордоба Джон
|1
|0
|6.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|7.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|3.
|Смольников Игорь
|1
|0
|4.
|Марков Евгений
|1
|0
|5.
|Костадинов Георги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Арсенал Тула
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +4 =4 -12Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =0 -14Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень
Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 10
Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Прогнозы на матч Краснодар - Арсенал Тула
Исход игры
Краснодар
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Арсенал Тула
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
40.9% (18)
2:0 Краснодар
27.3% (12)
1:0 Краснодар
18.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (2)
3:1 Краснодар
4.5% (2)
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