Франция: Лига 1 2021-2022
Ланс
0:1
Первый тайм: 5'
Стадион: Боллар-Делелис
Сент-Этьен
0:1
1' ГолХазри Вахби
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Каюзак ЯнникЗащитник
- Защитник
-
20 Кошта ДавидНападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
31 Bryan Nokoue
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фофана Секо
|1
|0.5
|2.
|Банза Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Секо
|1
|0
|2.
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
|2.
|Юссуф Зейду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Фут
Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Ланс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон Фут
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
|5.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|4.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
|5.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
Прогнозы на матч Ланс 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Ланс
65.2% (86)
Ничья
17.4% (23)
Сент-Этьен
17.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.1% (49)
1:0 Ланс
22.7% (30)
1:1 Ничья
15.9% (21)
1:2 Сент-Этьен
11.4% (15)
0:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
2:0 Ланс
3% (4)
3:2 Ланс
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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