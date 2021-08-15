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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
1' Гол
Хазри Вахби
5'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Christopher
Wooh
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
8
Фофана
Секо
28
Дукуре
Шейк
3
Мачадо
Дейвер
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
2
Мукуди
Ароль
4
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
20
Буанга
Денис
Ланс
3-4-1-2
Сент-Этьен
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Хазри Вахби

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 1 0.5
2. Банза Симон 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хазри Вахби 1 (1) 0.5

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Фофана Секо 1 0
2. Мачадо Дейвер 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Колодзейчак Тимоти 1 0
2. Юссуф Зейду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 0 100% (1) 0 0 0 0
 Сент-Этьен 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр
Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Сент-Этьен 2:3 Клермон Фут
Сент-Этьен 2:1 Гренобль Сент-Этьен 1:1 Бур-Перонна Сент-Этьен 2:2 Ле Пюи Сент-Этьен 0:1 Дижон Лилль 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Марсель Монпелье 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Брест ПСЖ 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Бордо Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Ланс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Сент-Этьен 2:3 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:3 Ланс Лига 1
Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Фут Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Ланс 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Фут Байо Мохамед 3 0 0
2. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
3. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
5. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Труа Каборе Исса 1 1
4. Реймс Кафаро Матьё 2 0
5. Метц Куяте Кики 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Игрок команды Сент-Этьен совершает фол
  • 3'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 3'
    Ганаго Игнатиус нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 3'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Игрок команды Ланс совершает фол
  • 2'
    Команда Сент-Этьен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Колодзейчак Тимоти ошибается в защите.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ланс 65.2% (88)
X 17.8% (24)
Сент-Этьен 17% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Сент-Этьен
2.17
3.70
3.75
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Новости
Где смотреть матч Ланс 0:1 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Ланс
65.2% (86)
Ничья
17.4% (23)
Сент-Этьен
17.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
68.7% (90)
Нет
31.3% (41)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.1% (49)
1:0 Ланс
22.7% (30)
1:1 Ничья
15.9% (21)
1:2 Сент-Этьен
11.4% (15)
0:1 Сент-Этьен
3.8% (5)
2:0 Ланс
3% (4)
3:2 Ланс
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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