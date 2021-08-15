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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:0
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
30' Желтая карточка
Кватенг Энок
1:0
34' Гол
Юндер Дженгиз
2:0
41' Гол
Пайе Димитри
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Герсон
Сантос
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
1
Костиль
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
25
Кватенг
Энок
20
Сиссоко
Иссуф
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
Марсель
3-2-4-1
Бордо
3-5-2

Ход матча

14'
 
Уден Реми
Калу Сэмьюэл
30'
 
Кватенг Энок
34'
Юндер Дженгиз
(Герсон Сантос)
1:0
41'
Пайе Димитри
(Гендузи Маттео)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1.5
2. Юндер Дженгиз 2 1
3. Гуйе Пап 0 0
4. Герсон Сантос 0 0
5. Гендузи Маттео 0 0
6. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Перес Луан 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 1 0
2. Калу Сэмьюэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)
 Бордо 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель
Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор
Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1
Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Марсель 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ланс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Бордо 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Марсель 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Бордо 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бордо 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 0
3. Ланс Фофана Секо 2 0 0
4. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Труа Каборе Исса 1 1
4. Реймс Кафаро Матьё 2 0
5. Метц Куяте Кики 0 1
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Прогнозы 136
Марсель 92.6% (126)
X 5.9% (8)
Бордо 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Бордо
1.50
4.64
7.30
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Где смотреть матч Марсель 2:0 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:0 Бордо

Исход игры
Марсель
92.6% (126)
Ничья
5.9% (8)
Бордо
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.4% (59)
1:0 Марсель
25.7% (35)
2:0 Марсель
12.5% (17)
3:1 Марсель
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Марсель
2.2% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
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