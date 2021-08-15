Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гендузи Маттео из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Мангаш Рикарду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Г О О О О Л - Пайе Димитри забивает с правой ноги!

38' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает с левой ноги!

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Бордо

31' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Кватенг Энок получил желтую карточку от судьи

29' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Марсель выполняет удар от ворот.

27' Хван Ый-Чжо из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Марсель выполняет удар от ворот.

24' Менса Гидеон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Перес Луан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гуйе Пап выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Балерди Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Бордо

8' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Калу Сэмьюэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Марсель начинает с центра поля