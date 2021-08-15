Франция: Лига 1 2021-2022
30' Желтая карточкаКватенг Энок
1:0
34' ГолЮндер Дженгиз
2:0
41' ГолПайе Димитри
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
25
Кватенг
Энок
26
Башич
Тома
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
34'
1:0
41'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|1.5
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|1
|3.
|Гуйе Пап
|0
|0
|4.
|Герсон Сантос
|0
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|6.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Луан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|1
|0
|2.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель
Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Марсель
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Марсель
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Бордо
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бордо
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|3.
|Ланс
|Фофана Секо
|2
|0
|0
|4.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|4.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
|5.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Бордо
Исход игры
Марсель
92.6% (126)
Ничья
5.9% (8)
Бордо
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.4% (59)
1:0 Марсель
25.7% (35)
2:0 Марсель
12.5% (17)
3:1 Марсель
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Марсель
2.2% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
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