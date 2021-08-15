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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
30' Желтая карточка
Кватенг Энок
1:0
34' Гол
Юндер Дженгиз
2:0
41' Гол
Пайе Димитри
2:1
51' Гол
Пембеле Тимоте
2:2
57' Гол
Уден Реми
73' Желтая карточка
Балерди Леонардо
84' Желтая карточка
Отавио
88' Красная карточка
Балерди Леонардо
90' Желтая карточка
Салиба Вильям
90'+6
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Герсон
Сантос
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
1
Костиль
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
25
Кватенг
Энок
20
Сиссоко
Иссуф
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
Марсель
3-2-4-1
Бордо
3-5-2

Ход матча

14'
 
Уден Реми
Калу Сэмьюэл
30'
 
Кватенг Энок
34'
Юндер Дженгиз
(Герсон Сантос)
1:0
41'
Пайе Димитри
(Гендузи Маттео)
2:0
46'
 
Пембеле Тимоте
Мешер Андре
51'
2:1
Пембеле Тимоте
(Косельни Лоран)
57'
2:2
Уден Реми
(Башич Тома)
65'
Бенедетто Дарио
Гендузи Маттео
 
68'
 
Адли Ясин
Башич Тома
72'
Ронжье Валентин
Герсон Сантос
 
73'
Радоньич Неманья
Юндер Дженгиз
 
73'
Балерди Леонардо
 
84'
 
Отавио
85'
 
Мара Секу
Хван Ый-Чжо
85'
 
Пардо Рубен
Сиссоко Иссуф
88'
Балерди Леонардо
 
90'
Альваро Гонсалес II
Де ла Фуэнте Конрад
 
90'
Салиба Вильям
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1.5
2. Юндер Дженгиз 2 1
3. Гуйе Пап 0 0
4. Герсон Сантос 0 0
5. Гендузи Маттео 0 0
6. Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 1 0.5
2. Пембеле Тимоте 1 0.5
3. Косельни Лоран 0 0
4. Башич Тома 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 1 0
3. Салиба Вильям 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 1 0
2. Калу Сэмьюэл 1 0
3. Отавио II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)
 Бордо 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель
Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор
Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1
Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ланс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 0
3. Ланс Фофана Секо 2 0 0
4. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Реймс Кафаро Матьё 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Марсель 92.6% (126)
X 5.9% (8)
Бордо 1.5% (2)
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Где смотреть матч Марсель 2:2 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:2 Бордо

Исход игры
Марсель
92.6% (126)
Ничья
5.9% (8)
Бордо
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.4% (59)
1:0 Марсель
25.7% (35)
2:0 Марсель
12.5% (17)
3:1 Марсель
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Марсель
2.2% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
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