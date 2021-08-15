Франция: Лига 1 2021-2022
30' Желтая карточкаКватенг Энок
1:0
34' ГолЮндер Дженгиз
2:0
41' ГолПайе Димитри
2:1
51' ГолПембеле Тимоте
2:2
57' ГолУден Реми
73' Желтая карточкаБалерди Леонардо
84' Желтая карточкаОтавио
88' Красная карточкаБалерди Леонардо
90' Желтая карточкаСалиба Вильям
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
25
Кватенг
Энок
26
Башич
Тома
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
34'
1:0
41'
2:0
51'
2:1
57'
2:2
68'
73'
84'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|1.5
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|1
|3.
|Гуйе Пап
|0
|0
|4.
|Герсон Сантос
|0
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|6.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уден Реми
|1
|0.5
|2.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.5
|3.
|Косельни Лоран
|0
|0
|4.
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Перес Луан
|1
|0
|3.
|Салиба Вильям
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|1
|0
|2.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|3.
|Отавио II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Бордо
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +12 =5 -3Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель Бенфика 1:1 Марсель
Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +7 =2 -11Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан Бордо 1:1 Ньор
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|3.
|Ланс
|Фофана Секо
|2
|0
|0
|4.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
Прогнозы на матч Марсель 2:2 Бордо
Исход игры
Марсель
92.6% (126)
Ничья
5.9% (8)
Бордо
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43.4% (59)
1:0 Марсель
25.7% (35)
2:0 Марсель
12.5% (17)
3:1 Марсель
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Марсель
2.2% (3)
3:2 Марсель
1.5% (2)
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