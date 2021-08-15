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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
2:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
6' Гол
Коцца Николя
1:1
7' Гол
Кассама Морету
25' Желтая карточка
Тулер Матеус
2:1
26' Гол
Кассама Морету
32' Желтая карточка
Кафаро Матьё
38'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
24
Кафаро
Матьё
11
Мбюкю
Натанаэль
7
Шавалерин
Ксавье
28
Bradley
Locko
22
Экитик
Юго
23
Кассама
Морету
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
9
Делор
Анди
Реймс
5-3-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Коцца Николя
7'
Кассама Морету
(Экитик Юго)
1:1
25'
 
Тулер Матеус
26'
Кассама Морету
2:1
32'
Кафаро Матьё
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 1
2. Экитик Юго 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коцца Николя 1 0.5
2. Лаборд Гаэтан 1 0.5

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 0 0 0 0 0 0
 Монпелье 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли
Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон Фут 3:2 Монпелье
Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье

Последние игры между собой

Реймс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Реймс 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:4 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Клермон Фут 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Нант 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Реймс 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Монпелье 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реймс 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Труа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
3. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Метц Куяте Кики 0 1
4. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
5. Анже Мангани Тома 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Реймс 28.1% (38)
X 50.4% (68)
Монпелье 21.5% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Монпелье
2.60
4.05
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реймс 2:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Реймс 2:1 Монпелье

Исход игры
Реймс
28.1% (38)
Ничья
50.4% (68)
Монпелье
21.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.6% (41)
Меньше
69.4% (93)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:2 Монпелье
13.3% (18)
2:1 Реймс
13.3% (18)
1:0 Реймс
11.1% (15)
0:0 Ничья
7.4% (10)
0:1 Монпелье
5.2% (7)
2:0 Реймс
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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