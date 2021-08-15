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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
3:3
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
5' Гол
Коцца Николя
1:1
7' Гол
Кассама Морету
25' Желтая карточка
Тулер Матеус
2:1
26' Гол
Кассама Морету
32' Желтая карточка
Кафаро Матьё
2:2
38' Гол
Делор Анди
2:3
43' Гол
Лаборд Гаэтан
49' Желтая карточка
Bradley Locko
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Саванье Тежи
3:3
83' Гол
Кеббаль Илан
90'+6
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
24
Кафаро
Матьё
11
Мбюкю
Натанаэль
7
Шавалерин
Ксавье
28
Bradley
Locko
22
Экитик
Юго
23
Кассама
Морету
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
9
Делор
Анди
Реймс
5-3-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Коцца Николя
7'
Кассама Морету
(Экитик Юго)
1:1
25'
 
Тулер Матеус
26'
Кассама Морету
2:1
32'
Кафаро Матьё
 
38'
2:2
Делор Анди
(Молле Флоран)
43'
2:3
Лаборд Гаэтан
46'
 
Maxime Esteve
Вахи Элю
49'
Bradley Locko
 
54'
Кеббаль Илан
Bradley Locko
 
55'
Туре Эль Билал
Кафаро Матьё
 
55'
Манетси Маршал
Мбюкю Натанаэль
 
58'
 
Саванье Тежи
69'
Бериша Валон
Кассама Морету
 
70'
Сирхейс Кай
Экитик Юго
 
73'
 
Суке Арно
Самбья Саломон
74'
 
Леруа Лео
Молле Флоран
79'
 
Макуана Бени
Лаборд Гаэтан
83'
Кеббаль Илан
3:3
90'
 
Ристич Михайло
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 1
2. Кеббаль Илан 1 0.5
3. Экитик Юго 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 2 1
2. Коцца Николя 1 0.5
3. Делор Анди 1 0.5
4. Молле Флоран 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 2 0
2. Bradley Locko 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Монпелье 25% (1) 0 75% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли
Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон Фут 3:2 Монпелье
Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье

Последние игры между собой

Реймс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Реймс 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:4 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок лиги Реймс 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Фут Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Ланс 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Фут Байо Мохамед 3 0 0
2. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
3. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
5. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Труа Каборе Исса 1 1
4. Реймс Кафаро Матьё 2 0
5. Метц Куяте Кики 0 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Реймс 28.1% (38)
X 50.4% (68)
Монпелье 21.5% (29)
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Где смотреть матч Реймс 3:3 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Реймс 3:3 Монпелье

Исход игры
Реймс
28.1% (38)
Ничья
50.4% (68)
Монпелье
21.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.6% (41)
Меньше
69.4% (93)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:2 Монпелье
13.3% (18)
2:1 Реймс
13.3% (18)
1:0 Реймс
11.1% (15)
0:0 Ничья
7.4% (10)
0:1 Монпелье
5.2% (7)
2:0 Реймс
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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