Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Предраг Райкович отбил мяч на угловой после удара Делор Анди из штрафной площади.

95' Сирхейс Кай пробует нанести удар издали, но Димитри Берто держит все под контролем

95' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

95' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Монпелье

94' ШТАНГА! Так было близко к голу - Шавалерин Ксавье нанес удар в каркас ворот!

93' Ilan Kebbal из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Отличные скиллы показывает Ilan Kebbal, обводя своих соперников

92' Maxime Esteve выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Реймс выполняет удар от ворот.

86' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Реймс выполняет удар от ворот.

85' Бени Макуана наказан за толчок Фас Ваут

85' Ilan Kebbal из команды Реймс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

84' Монпелье выполняет удар от ворот.

84' Бени Макуана из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Г О О О О Л - Ilan Kebbal первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

82' Ilan Kebbal из команды Реймс пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

82' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

82' Ilan Kebbal из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

81' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

78' Манетси Маршал нанес удар головой, но Димитри Берто спокойно отбил мяч.

78' Ilan Kebbal из команды Реймс делает заброс на партнера по команде.

77' Ilan Kebbal из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

77' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Maxime Esteve выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

71' Ilan Kebbal из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

70' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ilan Kebbal из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Кассама Морету пробует нанести удар издали, но Димитри Берто держит все под контролем

68' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Кассама Морету пробует нанести удар издали, но Димитри Берто держит все под контролем

66' Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

66' Гравильон Эндрю нанес удар издали, а Димитри Берто отбил его обратно в игру!

65' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

63' Ilan Kebbal из команды Реймс подал угловой справа.

63' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Должен был быть гол! Ilan Kebbal имел отличный шанс, но Димитри Берто не дал голу состоятся!

61' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Монпелье

60' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!

57' После проверки VAR рефери поменял решение - Реймс не будет бить пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Манетси Маршал

54' Тактическая замена. Bradley Locko уходит с поля и его заменяет Ilan Kebbal

52' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

52' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Самбья Саломон из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля