Франция: Лига 1 2021-2022
Реймс
3:3
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Монпелье
0:1
5' ГолКоцца Николя
1:1
7' ГолКассама Морету
25' Желтая карточкаТулер Матеус
2:1
26' ГолКассама Морету
32' Желтая карточкаКафаро Матьё
2:2
38' ГолДелор Анди
2:3
43' ГолЛаборд Гаэтан
49' Желтая карточкаBradley Locko
58' Undefined phrase: football_event_Саванье Тежи
3:3
83' ГолКеббаль Илан
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
22
Экитик
Юго
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
7'
1:1
25'
26'
2:1
32'
38'
2:2
43'
2:3
49'
58'
83'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|1
|2.
|Кеббаль Илан
|1
|0.5
|3.
|Экитик Юго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|2
|1
|2.
|Коцца Николя
|1
|0.5
|3.
|Делор Анди
|1
|0.5
|4.
|Молле Флоран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|2.
|Bradley Locko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Монпелье
|25% (1)
|0
|75% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +4 =9 -7Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон Фут 3:2 Монпелье
Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье
Последние игры между собой
Реймс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Монпелье 2:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монпелье Лига 1 Реймс 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Лига 1 Реймс 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Реймс Лига 1 Монпелье 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Монпелье Лига 1 Реймс 1:0 Монпелье Кубок Монпелье 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 0:4 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Монпелье Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Ланс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон Фут
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
|5.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|4.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
|5.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
Прогнозы на матч Реймс 3:3 Монпелье
Исход игры
Реймс
28.1% (38)
Ничья
50.4% (68)
Монпелье
21.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.6% (41)
Меньше
69.4% (93)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:2 Монпелье
13.3% (18)
2:1 Реймс
13.3% (18)
1:0 Реймс
11.1% (15)
0:0 Ничья
7.4% (10)
0:1 Монпелье
5.2% (7)
2:0 Реймс
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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