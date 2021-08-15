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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ренн
0' 38'
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
5
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
38
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
18
Сулемана
Камалдин
Брест
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 1 0.5
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулемана Камалдин 1 0.5
2. Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Маньетти Уго 1 0
Ренн
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ренн 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант
Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн
Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Ренн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Брест 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи
Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Клермон Фут 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Нант 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Реймс 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Монпелье 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реймс 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Труа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
3. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Метц Куяте Кики 0 1
4. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
5. Анже Мангани Тома 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Докю Жереми из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Мунье Стив из команды Брест делает пас партнеру.
  • 35'
    Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
  • 35'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Кардона Ирвин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 34'
    Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 33'
    Лесли Угочукву предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Кардона Ирвин из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом
  • 31'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лесли Угочукву выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 39%, Ренн: 61%.
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Головой пробил Мунье Стив, но голкипер отбил его в поле!
  • 29'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • 28'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 28'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Брест пытается что-то создать.
  • 26'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Шанс! Кардона Ирвин из команды Брест пробил головой, но мимо
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 25'
    Онора Франк хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 25'
    Уронен Йере из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 29%, Ренн: 71%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 24'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Брест контролирует мяч.
  • 22'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 28%, Ренн: 72%.
  • 20'
    Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Маньетти Уго из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Брест контролирует мяч.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Лоик Баде наказан за толчок Мунье Стив
  • Фол, нарушение
    18'
    Докю Жереми наказан за толчок Февр Ромен
  • 18'
    Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 17'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Мелинг Биргер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Пьер-Габриэль Ронаэль пострадал.
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 21%, Ренн: 79%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Брассье Лилиан нарушает правила. Докю Жереми пострадал
  • 14'
    Мунье Стив из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    14'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 13'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Камальдин Сулемана наказан за толчок Уронен Йере
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    10'
    Февр Ромен наказан за толчок Докю Жереми
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 17%, Ренн: 83%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бизот Марко пострадал.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 9'
    Ренн начинает контратаку
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Онора Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 6'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 13%, Ренн: 87%.
  • 5'
    Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 3'
    Как он промахнулся? Докю Жереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Терье Мартен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Лесли Угочукву
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Брест 18.7% (25)
X 32.8% (44)
Ренн 48.5% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ренн
3.63
3.42
2.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брест 0:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн

Исход игры
Брест
18.7% (25)
Ничья
32.8% (44)
Ренн
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Ренн
29.1% (39)
0:1 Ренн
14.2% (19)
2:1 Брест
9.7% (13)
1:0 Брест
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Ренн
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.5% (2)
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