Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ренн
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
33 Соу Ноэ
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Andy Diouf
-
-
39 Mathys Tel
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.5
|2.
|Тэт Флавьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маньетти Уго
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Ренн
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Ренн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Нант
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Реймс
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реймс
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Реймс
|2:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Труа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|3.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|2
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|4.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|5.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн
Исход игры
Брест
18.7% (25)
Ничья
32.8% (44)
Ренн
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Ренн
29.1% (39)
0:1 Ренн
14.2% (19)
2:1 Брест
9.7% (13)
1:0 Брест
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Ренн
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.5% (2)
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