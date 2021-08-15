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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
39' Желтая карточка
Онора Франк
44' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
44' Желтая карточка
Брассье Лилиан
79' Желтая карточка
Угочукву Лесли
0:1
84' Гол
Гирасси Серу
88' Желтая карточка
Траоре Амари
1:1
90' Гол
Ле Дуарон Жереми
90'+5
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
5
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
38
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
18
Сулемана
Камалдин
Брест
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

39'
Онора Франк
 
44'
 
Буриго Бенжамен
44'
Брассье Лилиан
 
72'
Фоссурье Жюльен
Уронен Йере
 
76'
 
Камавинга Эдуардо
Тэт Флавьен
76'
 
Гирасси Серу
Докю Жереми
79'
 
Угочукву Лесли
83'
Дюверн Жан-Кевин
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
83'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
84'
0:1
Гирасси Серу
(Мелинг Биргер)
85'
 
Mathys Tel
Буриго Бенжамен
85'
 
Matthis Abline
Сулемана Камалдин
88'
 
Траоре Амари
90'
Ле Дуарон Жереми
(Онора Франк)
1:1
90'
 
Омари Вармед
Терье Мартен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 1 0.5
2. Ле Дуарон Жереми 1 0.5
3. Онора Франк 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.5
2. Сулемана Камалдин 1 0.5
3. Тэт Флавьен 0 0
4. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Онора Франк 1 0
2. Маньетти Уго 1 0
3. Брассье Лилиан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Буриго Бенжамен 1 0
2. Траоре Амари 1 0
3. Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ренн 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант
Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн
Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Ренн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Брест 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи
Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Фут Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Ланс 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Фут Байо Мохамед 3 0 0
2. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
3. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
5. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Труа Каборе Исса 1 1
4. Реймс Кафаро Матьё 2 0
5. Метц Куяте Кики 0 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 40%, Ренн: 60%.
  • 95'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 94'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    93'
    Лесли Угочукву нарушает правила. Мбок Хианга пострадал
  • 92'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Warmed Omari
  • 91'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой
  • 91'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный кросс...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 39%, Ренн: 61%.
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    88'
    Судье надоело, что Траоре Амари тянет время и он наказал его горчичником
  • 87'
    Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    87'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 87'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 87'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Брест пытается что-то создать.
  • 86'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Matthis Abline
  • 85'
    Контроль мяча: Брест: 38%, Ренн: 62%.
  • 85'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Mathys Tel
  • 85'
    Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 84'
    Мелинг Биргер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    84'
    ГОООООЛ - Гирасси Серу Ренн забивает ударом головой
  • 84'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 84'
    Ренн контролирует мяч.
  • 83'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 83'
    Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
  • 83'
    Тактическая замена. Пьер-Габриэль Ронаэль уходит с поля и его заменяет Дюверн Жан-Кевин
  • Угловой
    82'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 81'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Брест: 38%, Ренн: 62%.
  • Желтая карточка
    79'
    Лесли Угочукву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    79'
    Лесли Угочукву из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Мбок Хианга.
  • 79'
    Ренн контролирует мяч.
  • 79'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем
  • 78'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    О, нет. Из многообещающей позиции Гирасси Серу из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 77'
    Лесли Угочукву из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    77'
    Онора Франк нарушает правила. Мелинг Биргер пострадал
  • 76'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 76'
    Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Камавинга Эдуардо
  • Фол, нарушение
    76'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Шардонне Брендан пострадал.
  • 75'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 75'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 75'
    Контроль мяча: Брест: 38%, Ренн: 62%.
  • Фол, нарушение
    74'
    Лесли Угочукву наказан за толчок Мунье Стив
  • 74'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 74'
    Отличный пас сделал Докю Жереми из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    73'
    Лесли Угочукву из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Февр Ромен пострадал.
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Уронен Йере получил травму и заменен. Фоссурье Жюльен выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    72'
    Ох, нехорошо это выглядит. Уронен Йере получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    71'
    Уронен Йере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кардона Ирвин
  • 70'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Брест: 38%, Ренн: 62%.
  • 70'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 69'
    Ренн контролирует мяч.
  • 69'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 69'
    Как он промахнулся? Мунье Стив имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 69'
    Мунье Стив бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 68'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный кросс...
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • 68'
    Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Маньетти Уго из команды Брест поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 66'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 66'
    Выглядело как неплохой момент. Докю Жереми из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 65'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Маньетти Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    65'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 65'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ренн: 59%.
  • 65'
    Февр Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    64'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 63'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Брассье Лилиан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 63'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    62'
    Мелинг Биргер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Февр Ромен.
  • Офсайд
    62'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 62'
    Брест пытается что-то создать.
  • 61'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 61'
    Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 61'
    Онора Франк из команды Брест делает навес прямо в штрафную.
  • 60'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ренн: 59%.
  • 60'
    Брест пытается что-то создать.
  • 60'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 59'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Ренн контролирует мяч.
  • 58'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 58'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 57'
    Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 56'
    Бизот Марко из команды Брест сделал отличный сейв!
  • 56'
    Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Докю Жереми из штрафной площади.
  • 56'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Докю Жереми и Тэт Флавьен из команды Ренн.
  • 56'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    Контроль мяча: Брест: 43%, Ренн: 57%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Камальдин Сулемана наказан за толчок Шардонне Брендан
  • 54'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 54'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Брест контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 52'
    Ренн контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 51'
    Ренн контролирует мяч.
  • 51'
    Ренн контролирует мяч.
  • 50'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    50'
    Камальдин Сулемана задерживает мяч рукой
  • Травма, повреждение
    50'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ренн: 59%.
  • 49'
    Брест пытается что-то создать.
  • 49'
    Ренн контролирует мяч.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    47'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ренн: 59%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 46'
    ШАНС! Агер Наиф нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 46'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
  • Желтая карточка
    44'
    Брассье Лилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Желтая карточка
    44'
    Рефери не любит споров - именно за это Буриго Бенжамен сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    44'
    Брассье Лилиан из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Терье Мартен.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Лоик Баде из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 42'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    41'
    Тэт Флавьен из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 40'
    Лесли Угочукву нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 40'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 39'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
  • Желтая карточка
    39'
    Онора Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 39'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Докю Жереми из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Мунье Стив из команды Брест делает пас партнеру.
  • 35'
    Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ренн: 58%.
  • 35'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Кардона Ирвин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 34'
    Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 33'
    Лесли Угочукву предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Кардона Ирвин из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом
  • 31'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лесли Угочукву выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 39%, Ренн: 61%.
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Головой пробил Мунье Стив, но голкипер отбил его в поле!
  • 29'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • 28'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 28'
    Февр Ромен из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Брест пытается что-то создать.
  • 26'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Шанс! Кардона Ирвин из команды Брест пробил головой, но мимо
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 25'
    Онора Франк хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 25'
    Уронен Йере из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 29%, Ренн: 71%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 24'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Брест контролирует мяч.
  • 22'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 28%, Ренн: 72%.
  • 20'
    Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Маньетти Уго из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Брест контролирует мяч.
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Лоик Баде наказан за толчок Мунье Стив
  • Фол, нарушение
    18'
    Докю Жереми наказан за толчок Февр Ромен
  • 18'
    Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 17'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Мелинг Биргер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Пьер-Габриэль Ронаэль пострадал.
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Брест: 21%, Ренн: 79%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Брассье Лилиан нарушает правила. Докю Жереми пострадал
  • 14'
    Мунье Стив из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    14'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой слева.
  • 13'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Камальдин Сулемана наказан за толчок Уронен Йере
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    10'
    Февр Ромен наказан за толчок Докю Жереми
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 17%, Ренн: 83%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бизот Марко пострадал.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 9'
    Ренн начинает контратаку
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Онора Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 6'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 13%, Ренн: 87%.
  • 5'
    Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 3'
    Как он промахнулся? Докю Жереми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Терье Мартен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Лесли Угочукву
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Брест 18.7% (25)
X 32.8% (44)
Ренн 48.5% (65)
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Где смотреть матч Брест 1:1 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Брест 1:1 Ренн

Исход игры
Брест
18.7% (25)
Ничья
32.8% (44)
Ренн
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Ренн
29.1% (39)
0:1 Ренн
14.2% (19)
2:1 Брест
9.7% (13)
1:0 Брест
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Ренн
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.5% (2)
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