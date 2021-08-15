Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ренн
39' Желтая карточкаОнора Франк
44' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
44' Желтая карточкаБрассье Лилиан
79' Желтая карточкаУгочукву Лесли
0:1
84' ГолГирасси Серу
88' Желтая карточкаТраоре Амари
1:1
90' ГолЛе Дуарон Жереми
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
33 Соу Ноэ
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Andy Diouf
-
-
39 Mathys Tel
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
39'
44'
44'
79'
84'
0:1
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|1
|0.5
|2.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.5
|3.
|Онора Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.5
|2.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.5
|3.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|4.
|Мелинг Биргер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онора Франк
|1
|0
|2.
|Маньетти Уго
|1
|0
|3.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|2.
|Траоре Амари
|1
|0
|3.
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Ренн
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +3 =6 -11Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант
Ренн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Ренн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Ланс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон Фут
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
|5.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|4.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
|5.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
Прогнозы на матч Брест 1:1 Ренн
Исход игры
Брест
18.7% (25)
Ничья
32.8% (44)
Ренн
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (60)
Меньше
54.55% (72)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (39)
1:2 Ренн
29.1% (39)
0:1 Ренн
14.2% (19)
2:1 Брест
9.7% (13)
1:0 Брест
7.5% (10)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Ренн
2.2% (3)
1:3 Ренн
1.5% (2)
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