Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ренн выполняет удар от ворот.

94' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Warmed Omari

91' ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Судье надоело, что Траоре Амари тянет время и он наказал его горчичником

87' Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Matthis Abline

85' Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!

83' Удар от ворот произведет Брест

83' Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

81' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лесли Угочукву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем

78' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

78' О, нет. Из многообещающей позиции Гирасси Серу из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

77' Лесли Угочукву из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

76' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Отличные скиллы показывает Докю Жереми , обводя своих соперников

74' Лесли Угочукву наказан за толчок Мунье Стив

74' Удар от ворот произведет Брест

74' Отличный пас сделал Докю Жереми из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Уронен Йере получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Уронен Йере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ренн выполняет удар от ворот.

69' Как он промахнулся? Мунье Стив имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Мунье Стив бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

68' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

66' Выглядело как неплохой момент. Докю Жереми из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Маньетти Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Февр Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

63' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Брассье Лилиан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Ренн выполняет удар от ворот.

60' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Марко Бизот отбил мяч на угловой после удара Докю Жереми из штрафной площади.

55' Камальдин Сулемана наказан за толчок Шардонне Брендан

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

53' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Брест

52' Удар от ворот произведет Брест

50' Камальдин Сулемана задерживает мяч рукой

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля