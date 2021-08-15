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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Метц
0'
1:0
12' Гол
Коло-Муани Рандаль
39'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
6
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
21
Басси
Амине
7
Ньяне
Ибраима
Нант
4-2-3-1
Метц
3-5-1-1

Ход матча

12'
Коло-Муани Рандаль
(Саймон Мозес)
1:0
30'
 
Алакуш Софьян
Н'Дорам Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.5
2. Коло-Муани Рандаль 1 0.5
3. Саймон Мозес 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 1
2. Юдоль Матьё 1 0.5
3. Делен Тома 0 0
4. Ньяне Ибраима 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 0 1
2. Бронн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 0 0 100% (1) 0 0 0
 Метц 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор
Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц
Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:0 Нант Лига 1
Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Клермон Фут 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Нант 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Реймс 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Монпелье 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реймс 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Труа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
3. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Метц Куяте Кики 0 1
4. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
5. Анже Мангани Тома 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Нант 63.4% (85)
X 29.9% (40)
Метц 6.7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Метц
2.20
4.80
3.76
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Где смотреть матч Нант 1:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Нант 1:0 Метц

Исход игры
Нант
63.2% (84)
Ничья
30.1% (40)
Метц
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.58% (43)
Меньше
67.42% (89)
Обе команды забьют
Да
53.79% (71)
Нет
46.21% (61)
Популярный счёт
1:0 Нант
36.1% (48)
2:1 Нант
24.1% (32)
1:1 Ничья
21.1% (28)
0:0 Ничья
5.3% (7)
1:2 Метц
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:1 Метц
2.3% (3)
2:0 Нант
2.3% (3)
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