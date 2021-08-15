Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Стад де ля Божуар
Метц
1:0
12' ГолКоло-Муани Рандаль
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
21
Басси
Амине
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.5
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|3.
|Саймон Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|1
|2.
|Юдоль Матьё
|1
|0.5
|3.
|Делен Тома
|0
|0
|4.
|Ньяне Ибраима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Метц
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Нант
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Реймс
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Реймс
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Реймс
|2:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Труа
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монпелье
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|3.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|2
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|4.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|5.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
Прогнозы на матч Нант 1:0 Метц
Исход игры
Нант
63.2% (84)
Ничья
30.1% (40)
Метц
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.58% (43)
Меньше
67.42% (89)
Обе команды забьют
Да
53.79% (71)
Нет
46.21% (61)
Популярный счёт
1:0 Нант
36.1% (48)
2:1 Нант
24.1% (32)
1:1 Ничья
21.1% (28)
0:0 Ничья
5.3% (7)
1:2 Метц
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:1 Метц
2.3% (3)
2:0 Нант
2.3% (3)
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