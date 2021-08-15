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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
2:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
1:0
12' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:0
49' Гол
Блас Людовик
53' Желтая карточка
Блас Людовик
90' Желтая карточка
Коко Маркус
90'+4
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
6
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
21
Басси
Амине
7
Ньяне
Ибраима
Нант
4-2-3-1
Метц
3-5-1-1

Ход матча

12'
Коло-Муани Рандаль
(Саймон Мозес)
1:0
30'
 
Алакуш Софьян
Н'Дорам Кевин
49'
Блас Людовик
(Саймон Мозес)
2:0
53'
Блас Людовик
 
61'
 
Траоре Бубакар
Маига Хабиб
61'
 
Вагнер да Силва
Басси Амине
75'
Де Са Роли Перейра
Эмон Рено
 
82'
Коко Маркус
Коло-Муани Рандаль
 
82'
Коршья Себастьен
Фабио да Сильва
 
83'
 
Сабали Шейх
Сарр Пап
83'
 
Яде Папа Ндиага
Делен Тома
88'
Траоре Шарль
Блас Людовик
 
90'
Коко Маркус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.5
2. Блас Людовик 1 0.5
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.5
4. Саймон Мозес 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 1
2. Юдоль Матьё 1 0.5
3. Делен Тома 0 0
4. Ньяне Ибраима 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Коко Маркус 1 0
2. Блас Людовик 1 0
Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 0 1
2. Бронн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Метц 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор
Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц
Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:0 Нант Лига 1
Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Фут Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Ланс 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сент-Этьен 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Фут Байо Мохамед 3 0 0
2. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
3. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
4. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
5. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Труа Каборе Исса 1 1
4. Реймс Кафаро Матьё 2 0
5. Метц Куяте Кики 0 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Саймон Мозес из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Нант заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Нант: 35%, Метц: 65%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Алакуш Софьян наказан за толчок Чиривелья Педро
  • 93'
    Метц контролирует мяч.
  • 93'
    Коко Маркус наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Коршья Себастьен из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 91'
    Де Са Роли Перейра из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 91'
    Нант начинает контратаку
  • 91'
    Траоре Бубакар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Нант пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    90'
    Коко Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 90'
    Метц пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Метц: 66%.
  • 89'
    Нант пытается что-то создать.
  • 89'
    Метц контролирует мяч.
  • 89'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 88'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Траоре Шарль
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 87'
    Нант контролирует мяч.
  • 87'
    Метц контролирует мяч.
  • 86'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Нант контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 85'
    Вагнер из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 85'
    Метц контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Метц: 66%.
  • 84'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 83'
    Тактическая замена. Делен Тома уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
  • 83'
    Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Де Са Роли Перейра
  • 82'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Матч возобновлен
  • 82'
    Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
  • 82'
    Коло-Муани Рандаль получил травму и заменен. Коко Маркус выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    81'
    Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Опасность предотвращена - Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 80'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 80'
    Контроль мяча: Нант: 33%, Метц: 67%.
  • 80'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Нант контролирует мяч.
  • 78'
    Делен Тома из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 78'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Вратарь парирует удар, который нанес Саймон Мозес, и мяч снова в игре
  • 77'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
  • 77'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 77'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    76'
    Алакуш Софьян из команды Метц подал угловой справа.
  • 76'
    После удара головой, который сделал Вагнер мяч выносится вратарем на угловой
  • 76'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Метц пытается что-то создать.
  • 76'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Эмон Рено уходит с поля и его заменяет Де Са Роли Перейра
  • 75'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Метц: 66%.
  • 75'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    75'
    Жиротто Андрей из команды Нант фолит на Вагнер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 74'
    Метц контролирует мяч.
  • 74'
    Траоре Бубакар наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 73'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    72'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Сентонз Фабьен
  • Травма, повреждение
    71'
    Коло-Муани Рандаль возвращается на поле.
  • 71'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коло-Муани Рандаль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    70'
    Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Метц: 66%.
  • 69'
    Опасность предотвращена - Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 69'
    Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 69'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 69'
    Траоре Бубакар из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 68'
    Ньяне Ибраима имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 68'
    Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 68'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    67'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 67'
    Метц контролирует мяч.
  • 66'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Нант: 35%, Метц: 65%.
  • 64'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 64'
    Саймон Мозес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Вагнер из команды Метц поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
  • 63'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Басси Амине уходит с поля и его заменяет Вагнер
  • 61'
    Тактическая замена. Маига Хабиб уходит с поля и его заменяет Траоре Бубакар
  • 61'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Блас Людовик из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 60'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    60'
    Пажо Венсан наказан за толчок Эмон Рено
  • 60'
    Контроль мяча: Нант: 33%, Метц: 67%.
  • 60'
    Метц пытается что-то создать.
  • 59'
    Метц контролирует мяч.
  • 58'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 57'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Нант контролирует мяч.
  • 56'
    Ньяне Ибраима бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 56'
    Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    56'
    Безумный фол. Кастеллетто Жан-Шарль грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
  • 55'
    Нант контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Нант: 33%, Метц: 67%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Алакуш Софьян из команды Метц опасно и грубо сыграл. Фабио да Сильва пострадал.
  • 54'
    Метц контролирует мяч.
  • 53'
    Метц контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    53'
    Блас Людовик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    53'
    Безумный фол. Блас Людовик грубо играет против соперника. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 53'
    Укиджа Александр ошибается в защите.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 52'
    Маига Хабиб из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    52'
    Басси Амине из команды Метц подал угловой слева.
  • 52'
    Должен был быть гол! Маига Хабиб имел отличный шанс, но Альбан Ляфон не дал голу состоятся!
  • 52'
    Делен Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    50'
    Безумный фол. Чиривелья Педро грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
  • 50'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Метц: 66%.
  • 50'
    Метц контролирует мяч.
  • 49'
    Саймон Мозес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    ГОООООЛ - Блас Людовик Нант забивает ударом головой
  • 49'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Нант 63.4% (85)
X 29.9% (40)
Метц 6.7% (9)
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Где смотреть матч Нант 2:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Нант 2:0 Метц

Исход игры
Нант
63.4% (85)
Ничья
29.9% (40)
Метц
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
54.14% (72)
Нет
45.86% (61)
Популярный счёт
1:0 Нант
35.8% (48)
2:1 Нант
24.6% (33)
1:1 Ничья
20.9% (28)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Метц
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Нант
2.2% (3)
0:1 Метц
2.2% (3)
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