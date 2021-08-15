Второй тайм

94' Саймон Мозес из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Нант заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Коко Маркус наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

92' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вагнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Коко Маркус получил желтую карточку от судьи

89' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

86' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Нант

85' Вагнер из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.

84' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

82' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Делен Тома из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вратарь парирует удар, который нанес Саймон Мозес , и мяч снова в игре

77' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' После удара головой, который сделал Вагнер мяч выносится вратарем на угловой

76' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Жиротто Андрей из команды Нант фолит на Вагнер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

74' Траоре Бубакар наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

73' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Коло-Муани Рандаль получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Коло-Муани Рандаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

69' Удар от ворот произведет Нант

68' Ньяне Ибраима имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

68' Пап Матар Сарр из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Метц выполняет удар от ворот.

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Саймон Мозес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

63' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Басси Амине уходит с поля и его заменяет Вагнер

61' Метц выполняет удар от ворот.

60' Блас Людовик из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ньяне Ибраима бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

56' Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Блас Людовик получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Нант

52' Должен был быть гол! Маига Хабиб имел отличный шанс, но Альбан Ляфон не дал голу состоятся!

51' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля