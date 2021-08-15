Франция: Лига 1 2021-2022
Нант
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Метц
1:0
12' ГолКоло-Муани Рандаль
2:0
49' ГолБлас Людовик
53' Желтая карточкаБлас Людовик
90' Желтая карточкаКоко Маркус
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Эмон
Рено
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
21
Басси
Амине
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
49'
2:0
53'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.5
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.5
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|1
|2.
|Юдоль Матьё
|1
|0.5
|3.
|Делен Тома
|0
|0
|4.
|Ньяне Ибраима
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коко Маркус
|1
|0
|2.
|Блас Людовик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Бронн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Метц
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант Нант 0:1 Ньор
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Ланс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон Фут
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|4.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
|5.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|4.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
|5.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
Прогнозы на матч Нант 2:0 Метц
Исход игры
Нант
63.4% (85)
Ничья
29.9% (40)
Метц
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
54.14% (72)
Нет
45.86% (61)
Популярный счёт
1:0 Нант
35.8% (48)
2:1 Нант
24.6% (33)
1:1 Ничья
20.9% (28)
0:0 Ничья
5.2% (7)
1:2 Метц
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Нант
2.2% (3)
0:1 Метц
2.2% (3)
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