Тактическая замена. Castello Lukeba уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Анже играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Анже

45' Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Пакета Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Castello Lukeba выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лион выполняет удар от ворот.

38' Думбия Сулейман из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Слимани Ислам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

36' Рефери не любит споров - именно за это Gerald Baticle сейчас получил желтую

36' Фильо Марсело получил желтую карточку от судьи

36' Ох, нехорошо это выглядит. Чо Мохамед-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Чо Мохамед-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бруно Моура из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Должен был быть гол! Чо Мохамед-Али имел отличный шанс, но Антони Лопеш не дал голу состоятся!

32' Castello Lukeba выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Команда Анже довольна результатом к этому моменту.

26' Лион выполняет удар от ворот.

26' Мангани Тома решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Буфаль Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

16' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Дембеле Мусса II бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

11' Castello Lukeba выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Удар от ворот произведет Лион

9' Думбия Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Лион

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Анже

4' Ауа Уссем нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

4' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Castello Lukeba получил желтую карточку от судьи

3' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Лион

2' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лион начинает с центра поля