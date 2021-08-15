Франция: Лига 1 2021-2022
Анже
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Раймон Копа
Лион
3' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
1:0
20' ГолБуфаль Софьян
36' Желтая карточкаФильо Марсело
36' Желтая карточкаGerald Baticle
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
12 Henrique X
-
33 Нсомби Гаэль
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
1:0
36'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.5
|2.
|Баокен Стефан
|1
|0.5
|3.
|Буфаль Софьян
|1
|0.5
|4.
|Мангани Тома
|0
|0
|5.
|Кабо Джимми
|0
|0
|6.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Слимани Ислам
|1
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|Томас Ромейн
|1
|0
|3.
|Таиби Ванисс
|1
|0
|4.
|Gerald Baticle
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Слимани Ислам
|1
|0
|2.
|Фильо Марсело
|1
|0
|3.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Лион
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лион
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Анже
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Лион
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|3.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|2
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|3.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|4.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|5.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
Прогнозы на матч Анже 1:0 Лион
Исход игры
Анже
1.5% (2)
Ничья
9.7% (13)
Лион
88.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
59.4% (79)
Меньше
40.6% (54)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (67)
0:1 Лион
21.6% (29)
0:2 Лион
11.2% (15)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Лион
3.7% (5)
2:1 Анже
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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