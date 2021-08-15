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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
3:0
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
3' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
1:0
20' Гол
Буфаль Софьян
36' Желтая карточка
Фильо Марсело
36' Желтая карточка
Gerald Baticle
49' Желтая карточка
Корне Максвелл
2:0
53' Гол в свои ворота
Фильо Марсело
65' Вторая желтая карточка
Корне Максвелл
3:0
77' Гол
Azzedine Ounahi
82' Желтая карточка
Менди Батиста
87' Желтая карточка
Диоманде Синали
90'+2
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
13
Буфаль
Софьян
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
4
Люкеба
Кастелло
27
Корне
Максвелл
10
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
20
Слимани
Ислам
Анже
3-4-1-2
Лион
4-3-3

Ход матча

3'
 
Люкеба Кастелло
20'
Буфаль Софьян
(Кабо Джимми)
1:0
36'
 
Фильо Марсело
36'
Gerald Baticle
 
46'
 
Какере Максанс
Пакета Лукас
46'
 
Диоманде Синали
Люкеба Кастелло
46'
 
Мендес Тьяго
Бруно Моура
49'
 
Корне Максвелл
53'
Фильо Марсело
2:0
65'
 
Корне Максвелл
69'
 
Henrique X
Слимани Ислам
74'
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
 
75'
Azzedine Ounahi
Буфаль Софьян
 
77'
Azzedine Ounahi
(Кабо Джимми)
3:0
80'
Нинга Родрике
Фюльжени Анжело
 
81'
Капель Пьеррик
Мангани Тома
 
82'
 
Кадевере Тино
Экамби Карл Токо
82'
Менди Батиста
 
86'
Перейра-Лаже Матиаш
Думбия Сулейман
 
87'
 
Диоманде Синали

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.5
2. Баокен Стефан 1 0.5
3. Буфаль Софьян 1 0.5
4. Azzedine Ounahi 1 0.5
5. Кабо Джимми 0 0
6. Мангани Тома 0 0
7. Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Слимани Ислам 1 0.5
2. Экамби Карл Токо 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Томас Ромейн 1 0
3. Менди Батиста 1 0
4. Таиби Ванисс 1 0
5. Gerald Baticle 1 0
Лион
# Игрок      
1. Корне Максвелл 1 1
2. Слимани Ислам 1 0
3. Фильо Марсело 1 0
4. Люкеба Кастелло 1 0
5. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)
 Лион 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже
Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л Вильярреал 2:2 Лион
Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Лион 3:0 Анже Лига 1 Анже 0:1 Лион Лига 1 Лион 6:0 Анже Лига 1 Лион 2:1 Анже Лига 1
Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Лион Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Клермон Фут 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Нант 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Реймс 2:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Метц 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Монпелье 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Реймс 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Фут 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс 2:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Труа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брест 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монпелье 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
3. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Метц Куяте Кики 0 1
4. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
5. Анже Мангани Тома 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Анже 1.5% (2)
X 9.7% (13)
Лион 88.8% (119)
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Прогнозы на матч Анже 3:0 Лион

Исход игры
Анже
1.5% (2)
Ничья
9.7% (13)
Лион
88.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
59.4% (79)
Меньше
40.6% (54)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (67)
0:1 Лион
21.6% (29)
0:2 Лион
11.2% (15)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Лион
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:1 Анже
1.5% (2)
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