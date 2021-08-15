Второй тайм

92' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Henrique навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Анже заслуженно побеждает в отличном матче

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Аззеддин Унахи из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Отличные скиллы показывает Перейра-Лаже Матиаш , обводя своих соперников

91' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лион выполняет удар от ворот.

87' Синали Диоманде получил желтую карточку от судьи

87' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

83' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Менди Батиста получил желтую карточку от судьи

82' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Г О О О О Л - Аззеддин Унахи забивает с правой ноги!

77' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Близко! Аззеддин Унахи нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

74' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Анже выполняет удар от ворот.

68' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

68' Отличный пас сделал Буфаль Софьян из команды Анже . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Отличные скиллы показывает Ауа Уссем , обводя своих соперников

65' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

64' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Лион выполняет удар от ворот.

62' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Фюльжени Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Слимани Ислам оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Поль Бернардони перевел мяч на угловой.

55' Кабо Джимми наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

55' Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

53' Г О О О О Л - Фильо Марсело уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

53' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Корне Максвелл получил желтую карточку от судьи

47' Лион выполняет удар от ворот.

47' Как он промахнулся? Фюльжени Анжело имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Лион выполняет удар от ворот.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Castello Lukeba уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде