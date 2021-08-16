Россия: Премьер-лига 2021-2022
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.33
|2.
|Попов Ивелин
|1
|0.33
|3.
|Дуганджич Марко
|1
|0.33
|4.
|Юсупов Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|0.67
|2.
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.33
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|2.
|Стойинович Душан
|2
|0
|3.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|4.
|Себаи Сенин
|1
|0
|5.
|Камышев Илья
|1
|0
|6.
|Дагерстол Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Химки
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи
Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Химки
Исход игры
Сочи
79.9% (123)
Ничья
16.2% (25)
Химки
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.01% (76)
Меньше
48.99% (73)
Обе команды забьют
Да
64.43% (96)
Нет
35.57% (53)
Популярный счёт
2:1 Сочи
44.2% (68)
1:0 Сочи
24% (37)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Сочи
7.1% (11)
1:2 Химки
1.9% (3)
0:1 Химки
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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