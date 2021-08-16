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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Химки
35
Джанаев
Сослан
4
Барач
Матео
87
Прохин
Данила
20
Юрганов
Игорь
34
Маргасов
Тимофей
19
Ангбан
Викторьен
15
Цаллагов
Ибрагим
27
Заика
Кирилл
6
Юсупов
Артур
8
Попов
Ивелин
10
Барсов
Максим
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
3
Дагерстол
Филип
25
Филин
Александр
11
Набиуллин
Эльмир
5
Трошечкин
Александр
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
15
Данилкин
Егор
19
Себаи
Сенин
Сочи
3-4-2-1
Химки
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.33
2. Попов Ивелин 1 0.33
3. Дуганджич Марко 1 0.33
4. Юсупов Артур 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 0.67
2. Глушаков Денис 1 (1) 0.33
3. Сабович Бесард 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Бурмистров Никита 1 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Дуганджич Марко 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 2 0
2. Стойинович Душан 2 0
3. Кухарчук Илья 1 0
4. Себаи Сенин 1 0
5. Камышев Илья 1 0
6. Дагерстол Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Химки 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи
Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи
Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва
Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Химки 2:3 Сочи Кубок Париматч Премьер Химки 0:0 Сочи Премьер-лига Сочи 1:1 Химки Премьер-лига Химки 0:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Сочи 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Краснодар Кордоба Джон 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Сочи 79.2% (114)
    X 16.7% (24)
    Химки 4.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Химки
    1.99
    3.56
    4.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Химки

    Исход игры
    Сочи
    79.9% (123)
    Ничья
    16.2% (25)
    Химки
    3.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.01% (76)
    Меньше
    48.99% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    64.43% (96)
    Нет
    35.57% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    44.2% (68)
    1:0 Сочи
    24% (37)
    1:1 Ничья
    13.6% (21)
    2:0 Сочи
    7.1% (11)
    1:2 Химки
    1.9% (3)
    0:1 Химки
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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