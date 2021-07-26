Россия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.33
|2.
|Попов Ивелин
|1
|0.33
|3.
|Дуганджич Марко
|1
|0.33
|4.
|Юсупов Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|0.67
|2.
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.33
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|2.
|Стойинович Душан
|2
|0
|3.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|4.
|Себаи Сенин
|1
|0
|5.
|Камышев Илья
|1
|0
|6.
|Дагерстол Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Химки
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи
Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Химки
Исход игры
Сочи
82% (50)
Ничья
14.8% (9)
Химки
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (28)
Меньше
53.33% (32)
Обе команды забьют
Да
60% (36)
Нет
40% (24)
Популярный счёт
2:1 Сочи
42.6% (26)
1:0 Сочи
27.9% (17)
1:1 Ничья
13.1% (8)
2:0 Сочи
8.2% (5)
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