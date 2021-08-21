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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
3:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
6' Красная карточка
Цирайс Филипп
0:0
8' Не забитый пенальти
Србени Деннис
0:1
28' Гол
Бургшталлер Гвидо
42' Желтая карточка
Смит Эрик
1:1
45' Гол в свои ворота
Джигала Адам
2:1
65' Гол
Прёгер Кай
69' Желтая карточка
Михель Свен
3:1
90' Гол
Михель Свен
90'+4
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
13
Ялчин
Робин
5
Marcel
Mehlem
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
16
Макиенок
Симон
9
Бургшталлер
Гвидо
Падерборн
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михель Свен 3 0.75
2. Платте Феликс 2 0.5
3. Прёгер Кай 1 0.25
4. Шалленберг Рон 1 0.25
5. Jannis Heuer 1 0.25
6. Шустер Марко 0 0
7. Коллинс Джамилу 0 0
8. Юстван Юлиан 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 2 0.5
2. Макиенок Симон 2 0.5
3. Беккер Финн 1 0.25
4. Киере Даниэль-Кофи 1 0.25
5. Пакарада Леарт 1 0.25
6. Диттген Макс 0 0
7. Медич Яков 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Михель Свен 2 0
2. Ван дер Верфф Яспер 2 0
3. Шустер Марко 1 0
4. Србени Деннис 1 0
5. Шалленберг Рон 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Смит Эрик 2 0
2. Цирайс Филипп 0 1
3. Джигала Адам 1 0
4. Пакарада Леарт 1 0
5. Медич Яков 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Санкт-Паули 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вердер 1:4 Падерборн Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн
Боруссия М 1:3 Падерборн Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль
Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Санкт-Паули 0:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 2:1 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 3:4 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Падерборн 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
14. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Ян Сингх Сарприт 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
3. Фортуна Приб Эдгар 2 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
5. Ганза Майсснер Томас 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джигала Адам уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    42'
    Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • 11'
    Макиенок Симон уходит с поля. Лоуренс Джеймс выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Србени Деннис пробил пенальти, но не смог забить!
  • 6'
    УДАЛЕНИЕ! - Цирайс Филипп увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 3:1 Санкт-Паули онлайн




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