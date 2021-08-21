Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Падерборн
3:1
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
Санкт-Паули
6' Красная карточкаЦирайс Филипп
0:0
8' Не забитый пенальтиСрбени Деннис
0:1
28' ГолБургшталлер Гвидо
42' Желтая карточкаСмит Эрик
1:1
45' Гол в свои воротаДжигала Адам
2:1
65' ГолПрёгер Кай
69' Желтая карточкаМихель Свен
3:1
90' ГолМихель Свен
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
20
Беккер
Финн
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jannis Heuer
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Вит КристианПолузащитник
-
11 Диттген МаксНападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
8'
0:0
28'
42'
45'
1:1
65'
2:1
69'
90'
3:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михель Свен
|3
|0.75
|2.
|Платте Феликс
|2
|0.5
|3.
|Прёгер Кай
|1
|0.25
|4.
|Шалленберг Рон
|1
|0.25
|5.
|Jannis Heuer
|1
|0.25
|6.
|Шустер Марко
|0
|0
|7.
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|8.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.5
|2.
|Макиенок Симон
|2
|0.5
|3.
|Беккер Финн
|1
|0.25
|4.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.25
|5.
|Пакарада Леарт
|1
|0.25
|6.
|Диттген Макс
|0
|0
|7.
|Медич Яков
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михель Свен
|2
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|3.
|Шустер Марко
|1
|0
|4.
|Србени Деннис
|1
|0
|5.
|Шалленберг Рон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Смит Эрик
|2
|0
|2.
|Цирайс Филипп
|0
|1
|3.
|Джигала Адам
|1
|0
|4.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|5.
|Медич Яков
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Санкт-Паули
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вердер 1:4 Падерборн Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн
Боруссия М 1:3 Падерборн Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +10 =5 -5Санкт-Паули 3:2 Гамбург Магдебург 2:3 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль
Санкт-Паули 2:2 Герта Санкт-Паули 2:2 Оденсе Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ян 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Гройтер Фюрт Фортуна 2:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр Арминия 1:1 Санкт-Паули Оснабрюк 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:2 Падерборн Карлсруэ 0:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Гамбург
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Падерборн 2:1 Санкт-Паули Кубок Санкт-Паули 3:4 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Падерборн 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Падерборн 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Карлсруэ
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Ян
|Сингх Сарприт
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0