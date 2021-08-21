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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
4:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
8' Гол
Бесте Ян-Никлас
42' Желтая карточка
Векессер Эрик
2:0
55' Гол
Брайткройц Стив
59' Желтая карточка
Итакура Ко
3:0
73' Гол
Отто Давид
79' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
3:1
81' Гол
Теродде Симон
4:1
86' Гол
Сингх Сарприт
90'+3
1
Майер
Александер
II
11
Konrad
Faber
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
14
Отто
Давид
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
17
Florian
Flick
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Ян
4-4-2
Шальке 04
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сингх Сарприт 2 0.5
2. Гимбер Бенедикт 2 0.5
3. Безушков Макс 1 0.25
4. Бесте Ян-Никлас 1 0.25
5. Отто Давид 1 0.25
6. Брайткройц Стив 1 0.25
7. Кеннеди Скотт 1 0.25
8. Звартс Йоэл 1 0.25
9. Бухальфа Карло 1 0.25
10. Альберс Андреас 0 0
11. Konrad Faber 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 4 1
2. Бюльтер Мариус 1 0.25
3. Дрекслер Доминик 1 0.25
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Чурлинов Дарко 0 0
6. Yaroslav Mikhailov 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Векессер Эрик 2 0
2. Брайткройц Стив 1 0
3. Гимбер Бенедикт 1 0
4. Сингх Сарприт 1 0
5. Бухальфа Карло 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 2 0
2. Дрекслер Доминик 1 0
3. Бюльтер Мариус 1 0
4. Итакура Ко 1 0
5. Blendi Idrizi 1 0
6. Marvin Pieringer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Шальке 04 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хольштайн Киль 0:3 Ян Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Ян
Ян 2:0 Рид Ян 3:0 Санкт-Паули Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург Ганновер 96 3:1 Ян Ян 0:3 Хайденхайм Оснабрюк 0:1 Ян Ян 0:1 Вердер Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 2:0 Ян Ян 1:1 Фортуна
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург
Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
14. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Ян Сингх Сарприт 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
3. Фортуна Приб Эдгар 2 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
5. Ганза Майсснер Томас 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Векессер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Ян 4:1 Шальке 04 онлайн




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