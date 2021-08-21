Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ян
4:1
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Шальке 04
1:0
8' ГолБесте Ян-Никлас
42' Желтая карточкаВекессер Эрик
2:0
55' ГолБрайткройц Стив
59' Желтая карточкаИтакура Ко
3:0
73' ГолОтто Давид
79' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
3:1
81' ГолТеродде Симон
4:1
86' ГолСингх Сарприт
11
Konrad
Faber
14
Отто
Давид
33
Тиау
Малик
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Konrad FaberЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
-
38 Mehmet Aydin
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
8'
1:0
42'
55'
59'
73'
3:0
79'
81'
3:1
86'
4:1
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сингх Сарприт
|2
|0.5
|2.
|Гимбер Бенедикт
|2
|0.5
|3.
|Безушков Макс
|1
|0.25
|4.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.25
|5.
|Отто Давид
|1
|0.25
|6.
|Брайткройц Стив
|1
|0.25
|7.
|Кеннеди Скотт
|1
|0.25
|8.
|Звартс Йоэл
|1
|0.25
|9.
|Бухальфа Карло
|1
|0.25
|10.
|Альберс Андреас
|0
|0
|11.
|Konrad Faber
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|4
|1
|2.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.25
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.25
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|5.
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|6.
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Векессер Эрик
|2
|0
|2.
|Брайткройц Стив
|1
|0
|3.
|Гимбер Бенедикт
|1
|0
|4.
|Сингх Сарприт
|1
|0
|5.
|Бухальфа Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Florian Flick
|2
|0
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|3.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|4.
|Итакура Ко
|1
|0
|5.
|Blendi Idrizi
|1
|0
|6.
|Marvin Pieringer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Шальке 04
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хольштайн Киль 0:3 Ян Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Ян
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург
Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Карлсруэ
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Ян
|Сингх Сарприт
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0