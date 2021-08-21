Германия: Бундеслига 2021-2022
Байер Л
4:0
Конец матча
Стадион: БайАрена Зрители: 15105
Боруссия М
1:0
3' Гол в свои воротаЗоммер Янн
2:0
8' ГолШик Патрик
34' Желтая карточкаДемирбай Керем
41' Желтая карточкаБаккер Митчел
2:0
43' Не забитый пенальтиШтиндль Ларс
48' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
3:0
55' ГолДиаби Мусса
75' Желтая карточкаКрамер Кристоф
76' Желтая карточкаВольф Ханнес
4:0
87' ГолАмири Надим
90' Желтая карточкаДиаби Мусса
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
8'
2:0
34'
41'
43'
2:0
48'
55'
3:0
75'
76'
87'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диаби Мусса
|2
|1
|2.
|Шик Патрик
|1
|0.5
|3.
|Амири Надим
|1
|0.5
|4.
|Баккер Митчел
|0
|0
|5.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|6.
|Вирц Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|1
|0.5
|2.
|Штиндль Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диаби Мусса
|2
|0
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|3.
|Демирбай Керем
|1
|0
|4.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Боруссия М
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +5 =7 -8Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л
Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М
Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Байер Л 3:0 Боруссия М Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|3.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|0
|4.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|5.
|РБ Лейпциг
|Собослаи Доминик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|3.
|Бохум
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|4.
|Фрайбург
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Боруссия М
Исход игры
Байер Л
57.7% (79)
Ничья
30.7% (42)
Боруссия М
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
91.85% (124)
Нет
8.15% (11)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
41.6% (57)
1:1 Ничья
21.2% (29)
2:2 Ничья
9.5% (13)
1:2 Боруссия М
8.8% (12)
1:0 Байер Л
8% (11)
3:2 Байер Л
3.6% (5)
1:3 Боруссия М
2.2% (3)
4:3 Байер Л
1.5% (2)
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