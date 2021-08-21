Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

49' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает неудачный навес.

45' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ох, нехорошо это выглядит. Лайнер Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Плохо сыграл Паласиос Эксекиэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия М пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Лайнер Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Баккер Митчел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок Жереми Фримпонг из команды Байер Л неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Должен был быть гол! Шик Патрик имел отличный шанс, но Янн Зоммер не дал голу состоятся!

39' ШАНС! Шик Патрик вышел один на один с голкипером...

37' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

35' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Глупую желтую получил Демирбай Керем за то, что отбил ногой мяч после свистка

32' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Арангис Чарлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

27' Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе , обводя своих соперников

26' Нойхаус Флориан из команды Боруссия М сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Плеа Алассан получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Голкипер мог бы сыграть и получше

19' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Тюрам Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

17' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Близко! Хофманн Йонас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

15' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Скалли Джозеф пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

8' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с левой ноги!

6' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О Л - Зоммер Янн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

3' Близко! Баккер Митчел нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

2' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.