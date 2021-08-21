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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15105
Боруссия М
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Зоммер Янн
2:0
8' Гол
Шик Патрик
34' Желтая карточка
Демирбай Керем
41' Желтая карточка
Баккер Митчел
2:0
43' Не забитый пенальти
Штиндль Ларс
48' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
3:0
55' Гол
Диаби Мусса
75' Желтая карточка
Крамер Кристоф
76' Желтая карточка
Вольф Ханнес
4:0
87' Гол
Амири Надим
90' Желтая карточка
Диаби Мусса
90'+1
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
10
Демирбай
Керем
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Байер Л
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

3'
Зоммер Янн
1:0
8'
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
2:0
20'
 
Вольф Ханнес
Тюрам Маркус
34'
Демирбай Керем
 
41'
Баккер Митчел
 
43'
2:0
Штиндль Ларс
45'
 
Бенсебаини Рами
Лайнер Штефан
48'
Паулиньо Жозе
 
55'
Диаби Мусса
(Баккер Митчел)
3:0
63'
 
Херрманн Патрик
Плеа Алассан
63'
 
Нец Лука
Гинтер Маттиас
68'
Амири Надим
Паулиньо Жозе
 
68'
Андрих Роберт
Паласиос Эксекиэль
 
75'
 
Крамер Кристоф
76'
 
Вольф Ханнес
81'
Похьянпало Йоэль
Шик Патрик
 
81'
Вирц Флориан
Демирбай Керем
 
84'
Баумгартлингер Юлиан
Арангис Чарлес
 
87'
Амири Надим
(Вирц Флориан)
4:0
90'
Диаби Мусса
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диаби Мусса 2 1
2. Шик Патрик 1 0.5
3. Амири Надим 1 0.5
4. Баккер Митчел 0 0
5. Фримпонг Жереми 0 0
6. Вирц Флориан 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 1 0.5
2. Штиндль Ларс 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 2 0
2. Паулиньо Жозе 1 0
3. Демирбай Керем 1 0
4. Баккер Митчел 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Вольф Ханнес 1 0
4. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Боруссия М 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л
Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М
Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М Боруссия М 0:1 Байер Л Боруссия М 0:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига
Байер Л 3:0 Боруссия М Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Бохум Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Майнц Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18. Герта Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
3. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 0
4. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
5. РБ Лейпциг Собослаи Доминик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 2 0
3. Бохум Реджбекай Элвис 2 0
4. Фрайбург Демирович Эрмедин 2 0
5. Байер Л Диаби Мусса 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Байер Л 57.7% (79)
X 30.7% (42)
Боруссия М 11.7% (16)
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Где смотреть матч Байер Л 4:0 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Боруссия М

Исход игры
Байер Л
57.7% (79)
Ничья
30.7% (42)
Боруссия М
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
91.85% (124)
Нет
8.15% (11)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
41.6% (57)
1:1 Ничья
21.2% (29)
2:2 Ничья
9.5% (13)
1:2 Боруссия М
8.8% (12)
1:0 Байер Л
8% (11)
3:2 Байер Л
3.6% (5)
1:3 Боруссия М
2.2% (3)
4:3 Байер Л
1.5% (2)
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