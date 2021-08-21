Австрия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбергер
2:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Лавантталь Арена
Адмира
1:0
20' ГолДедич Амар
29' Желтая карточкаКофлер Александр
35' Желтая карточкаБауэр Себастьян
45' Вторая желтая карточкаБауэр Себастьян
2:0
45' ПенальтиЛиндль Михаэль
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шефль ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ауэр ШтефанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
20'
1:0
29'
35'
45'
45'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.4
|2.
|Tai Baribo
|2
|0.4
|3.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.2
|4.
|Дедич Амар
|1
|0.2
|5.
|Рёчер Торстен
|0
|0
|6.
|Перец Элиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабуску Онурхан
|2
|0.4
|2.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.2
|3.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.2
|4.
|Айву Эмануэль
|1
|0.2
|5.
|Мустафа Сулиман
|1
|0.2
|6.
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tai Baribo
|2
|0
|2.
|Кофлер Александр
|1
|0
|3.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|5.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|6.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|7.
|Дедич Амар
|1
|0
|8.
|Штрацниг Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|3.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|4.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|5.
|Кершбаум Роман
|1
|0
|6.
|Малишек Лукас
|1
|0
|7.
|Эльмкис Илай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|50% (3)
|50% (3)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер
Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт
Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Адмира 0:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Штурм
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|4.
|Альтах
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|6.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|8.
|Вольфсбергер
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Адмира
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|12.
|Аустрия Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вольфсбергер
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Адмира
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Альтах
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|ЛАСК
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|8.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|11.
|Адмира
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0