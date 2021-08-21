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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
3:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
20' Гол
Дедич Амар
29' Желтая карточка
Кофлер Александр
35' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
45' Вторая желтая карточка
Бауэр Себастьян
2:0
45' Пенальти
Линдль Михаэль
60' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
82' Желтая карточка
Бруггер Янник
3:0
90' Гол
Дьенг Шейку
90'+4
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
7
Перец
Элиэль
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
27
Айву
Эмануэль
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
19
Форсагер
Вильгельм
12
Малишек
Лукас
8
Кершбаум
Роман
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
7
Старкль
Доминик
Вольфсбергер
4-3-1-2
Адмира
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 2 (2) 0.4
2. Tai Baribo 2 0.4
3. Дьенг Шейку 1 0.2
4. Баумгартнер Доминик 1 0.2
5. Дедич Амар 1 0.2
6. Рёчер Торстен 0 0
7. Верницниг Кристофер 0 0
8. Перец Элиэль 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабуску Онурхан 2 0.4
2. Цвиршиц Штефан 1 0.2
3. Форсагер Вильгельм 1 0.2
4. Айву Эмануэль 1 0.2
5. Мустафа Сулиман 1 0.2
6. Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Tai Baribo 2 0
2. Кофлер Александр 1 0
3. Дьенг Шейку 1 0
4. Баумгартнер Доминик 1 0
5. Шерцер Йонатан 1 0
6. Гугганиг Давид 1 0
7. Тафернер Маттойс 1 0
8. Дедич Амар 1 0
9. Штрацниг Кай 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Бауэр Себастьян 3 1
2. Мустафа Сулиман 2 0
3. Ляйтнер Андреас 1 0
4. Цвиршиц Штефан 1 0
5. Кершбаум Роман 1 0
6. Малишек Лукас 1 0
7. Эльмкис Илай 1 0
8. Бруггер Янник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Адмира 0 0 0 0 50% (3) 50% (3)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер
Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт
Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 0:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Штурм 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. Альтах 5 2 1 2 5 - 6 7
5. ЛАСК 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Вольфсбергер 5 1 2 2 7 - 10 5
7. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
8. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
9. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
6. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. ЛАСК 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
Где смотреть матч Вольфсбергер 3:0 Адмира онлайн




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