Швейцария: Суперлига 2021-2022
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Сьон
43' Желтая карточкаРуис Виктор
53' Желтая карточкаГргич Анто
1:0
63' ГолЛюхингер Николас
67' Желтая карточкаБальтазар
68' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
77' Желтая карточкаСтожилкович Филип
80' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаЛюхингер Николас
1:1
90' ГолОаро Гийом
90' Желтая карточкаФаюлу Тимоти
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
34
Бабич
Борис
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
26
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
43'
53'
63'
1:0
67'
68'
69'
72'
80'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
11 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йуан Элье
|2
|0.5
|2.
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.5
|3.
|Бабич Борис
|1
|0.25
|4.
|Люхингер Николас
|1
|0.25
|5.
|Alessio Besio
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.25
|2.
|Оаро Гийом
|1
|0.25
|3.
|Ндойе Бирама
|1
|0.25
|4.
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.25
|5.
|Кавар Димитри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|4.
|Люхингер Николас
|2
|0
|5.
|Руис Виктор III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лакруа Лео
|1
|0
|2.
|Гргич Анто
|1
|0
|3.
|Буа Кевин
|1
|0
|4.
|Ди Сере
|1
|0
|5.
|Бальтазар
|1
|0
|6.
|Итаитинга
|1
|0
|7.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|8.
|Стожилкович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Сьон
|0
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
Сьон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Базель
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|5.
|Сьон
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|6.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Серветт
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Люцерн
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|1
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|4.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|3
|1
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|2
|0