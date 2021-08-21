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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
43' Желтая карточка
Руис Виктор
53' Желтая карточка
Гргич Анто
1:0
63' Гол
Люхингер Николас
67' Желтая карточка
Бальтазар
68' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
77' Желтая карточка
Стожилкович Филип
80' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Люхингер Николас
1:1
90' Гол
Оаро Гийом
90' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
8
Диаките
Усман
16
Гёртлер
Лукас
20
Йуан
Элье
10
Руис
Виктор
III
31
Alessio
Besio
34
Бабич
Борис
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
14
Гргич
Анто
26
Ди
Сере
8
Бальтазар
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Сьон
4-3-3

Ход матча

43'
Руис Виктор
 
46'
Шуберт Фабиан
Бабич Борис
 
53'
Стильхарт Базиль
Фазлии Бетим
 
53'
 
Гргич Анто
60'
 
Дзуффи Лука
Гргич Анто
63'
Люхингер Николас
(Йуан Элье)
1:0
67'
 
Бальтазар
68'
Стильхарт Базиль
 
69'
 
Оаро Гийом
Тосетти Маттео
69'
 
Theo Berdayes
Ди Сере
72'
Дуа Квадво
Йуан Элье
 
72'
Гийемено Джереми
Alessio Besio
 
77'
 
Стожилкович Филип
78'
 
Араз Муса
Бальтазар
78'
 
Телер Сандро
Стожилкович Филип
79'
Штаубли Тим
Руис Виктор
 
80'
Гёртлер Лукас
 
90'
Люхингер Николас
 
90'
1:1
Оаро Гийом
(Кавар Димитри)
90'
 
Фаюлу Тимоти

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йуан Элье 2 0.5
2. Руис Виктор III 2 (1) 0.5
3. Бабич Борис 1 0.25
4. Люхингер Николас 1 0.25
5. Alessio Besio 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 (1) 0.25
2. Оаро Гийом 1 0.25
3. Ндойе Бирама 1 0.25
4. Стожилкович Филип 1 (1) 0.25
5. Кавар Димитри 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Йуан Элье 2 1
2. Стильхарт Базиль 2 0
3. Гёртлер Лукас 2 0
4. Люхингер Николас 2 0
5. Руис Виктор III 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Гргич Анто 1 0
3. Буа Кевин 1 0
4. Ди Сере 1 0
5. Бальтазар 1 0
6. Итаитинга 1 0
7. Фаюлу Тимоти 1 0
8. Стожилкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Сьон 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
Сьон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт
Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сьон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Сьон Суперлига
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Базель 3 3 0 0 13 - 2 9
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Санкт-Галлен 4 1 2 1 6 - 6 5
5. Сьон 4 1 1 2 4 - 9 4
6. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Серветт 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 3 0 1 2 6 - 9 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Люцерн 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 5 1 2
2. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
3. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 3 1 0
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 3 0
4. Серветт Сассо Венсан 1 1
5. Лугано Кустодио Оливье 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Руис Виктор III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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