Швейцария: Суперлига 2021-2022
Лозанна-Спорт
1:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Базель
1:0
9' ГолМаю Хишам
40' Желтая карточкаПетретта Рауль
1:1
45' ПенальтиКабрал Артур
50' Желтая карточкаKarim Sow
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Kouadio Jean
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
77 Сене КалиПолузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
9'
1:0
40'
45'
1:1
50'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|0.5
|2.
|Anel Husic
|1
|0.25
|3.
|Маю Хишам
|1
|0.25
|4.
|Зохури Армель
|0
|0
|5.
|Kouadio Jean
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|6 (2)
|1.5
|2.
|Эспозито Себастьяно
|3 (1)
|0.75
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.25
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.25
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.25
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|2.
|Зохури Армель
|2
|0
|3.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|4.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|5.
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|6.
|Уаттара Брахима
|1
|0
|7.
|Karim Sow
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|2
|0
|2.
|Штокер Валентин
|1
|0
|3.
|Касами Пайтим
|1
|0
|4.
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Базель
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =4 -7FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт
Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Базель
|1:1
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|5.
|Сьон
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|6.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Серветт
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Серветт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Люцерн
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Базель
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|6
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|4.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|3
|1
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|2
|0