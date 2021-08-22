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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Базель
0'
1:0
9' Гол
Маю Хишам
40' Желтая карточка
Петретта Рауль
1:1
45' Пенальти
Кабрал Артур
50' Желтая карточка
Karim Sow
58'
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
10
Пуэртас
Кэмерон
20
Маю
Хишам
7
Кукурузович
Степан
38
Томас
Тразье
12
Джордж
Майрон
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
Лозанна-Спорт
5-4-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

9'
Маю Хишам
(Зохури Армель)
1:0
40'
 
Петретта Рауль
45'
1:1
Кабрал Артур
50'
Karim Sow
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.5
2. Anel Husic 1 0.25
3. Маю Хишам 1 0.25
4. Зохури Армель 0 0
5. Kouadio Jean 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 6 (2) 1.5
2. Эспозито Себастьяно 3 (1) 0.75
3. Жегрова Эдон 1 0.25
4. Касами Пайтим 1 0.25
5. Лопес Серхио 1 0.25
6. Джюмарт Эрай 1 0.25
7. Штокер Валентин 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 2 0
2. Зохури Армель 2 0
3. Монтейру Элтон 1 0
4. Сузуки Тоити 1 0
5. Нанизаямо Микаэль 1 0
6. Уаттара Брахима 1 0
7. Karim Sow 1 0
Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 2 0
2. Штокер Валентин 1 0
3. Касами Пайтим 1 0
4. Джака Таулант 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Пельмар Анди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Базель 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 0

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт
Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лозанна-Спорт 3:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Базель 1:1 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Санкт-Галлен 4 1 2 1 6 - 6 5
5. Сьон 4 1 1 2 4 - 9 4
6. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Серветт 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Люцерн 3 0 1 2 6 - 9 1
10. Лозанна-Спорт 1:1 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:1 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лозанна-Спорт 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Люцерн 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Базель 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 6 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
3. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 3 1 0
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 3 0
4. Серветт Сассо Венсан 1 1
5. Лугано Кустодио Оливье 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Karim Sow получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур из команды Базель забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Базель
4.50
4.25
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:1 Базель онлайн




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