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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
2:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
9' Гол
Маю Хишам
40' Желтая карточка
Петретта Рауль
1:1
45' Пенальти
Кабрал Артур
50' Желтая карточка
Karim Sow
1:2
59' Гол
Кабрал Артур
2:2
69' Гол
Zeki Amdouni
73' Желтая карточка
Маю Хишам
81' Желтая карточка
Сузуки Тоити
90'+6
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
10
Пуэртас
Кэмерон
20
Маю
Хишам
7
Кукурузович
Степан
38
Томас
Тразье
12
Джордж
Майрон
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
Лозанна-Спорт
5-4-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

9'
Маю Хишам
(Зохури Армель)
1:0
40'
 
Петретта Рауль
45'
1:1
Кабрал Артур
50'
Karim Sow
 
59'
1:2
Кабрал Артур
(Лопес Серхио)
63'
Zeki Amdouni
Джордж Майрон
 
63'
 
Малес Дариан
Штокер Валентин
69'
Zeki Amdouni
(Кукурузович Степан)
2:2
73'
Маю Хишам
 
78'
 
Паласиос Матиас
Фрай Фабиан
78'
 
Джака Таулант
Миллар Лиам
81'
Сузуки Тоити
 
81'
Барес Габриэль
Маю Хишам
 
89'
 
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
89'
 
Сене Кали
Эспозито Себастьяно
90'
Уаттара Брахима
Пуэртас Кэмерон
 
90'
Нанизаямо Микаэль
Karim Sow
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 12
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.5
2. Anel Husic 1 0.25
3. Маю Хишам 1 0.25
4. Zeki Amdouni 1 0.25
5. Зохури Армель 0 0
6. Кукурузович Степан 0 0
7. Kouadio Jean 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 7 (2) 1.75
2. Эспозито Себастьяно 3 (1) 0.75
3. Жегрова Эдон 1 0.25
4. Касами Пайтим 1 0.25
5. Лопес Серхио 1 0.25
6. Джюмарт Эрай 1 0.25
7. Штокер Валентин 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 2 0
2. Сузуки Тоити 2 0
3. Зохури Армель 2 0
4. Монтейру Элтон 1 0
5. Маю Хишам 1 0
6. Нанизаямо Микаэль 1 0
7. Уаттара Брахима 1 0
8. Karim Sow 1 0
Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 2 0
2. Штокер Валентин 1 0
3. Касами Пайтим 1 0
4. Джака Таулант 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Пельмар Анди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 40% (2) 0 0 0 40% (2) 20% (1)
 Базель 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2) 0

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт
Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лозанна-Спорт 3:3 Базель Суперлига Базель 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Серветт 2:0 4 2 0 2 5 - 8 6
5. Санкт-Галлен 4 1 2 1 6 - 6 5
6. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Сьон 4 1 1 2 4 - 9 4
9. Люцерн 0:2 4 0 1 3 6 - 11 1
10. Лозанна-Спорт 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Серветт 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Санкт-Галлен 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 0:2 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2:0 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Люцерн 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
3. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 3 1 0
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 3 0
4. Серветт Сассо Венсан 1 1
5. Лугано Кустодио Оливье 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур из команды Базель забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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