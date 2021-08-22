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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
10' Пенальти
Алли Деле
37'
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
37
Траоре
Адама
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
23
Бергвейн
Стевен
Вулверхэмптон
3-4-3
Тоттенхэм
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Алли Деле

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 1 0.5
2. Алли Деле 1 (1) 0.5
3. Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
2. Хувер Ки-Джана 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Санчес Давинсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 0
 Тоттенхэм 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити
Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм
Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Эвертон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
10. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Саутгемптон 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Саутгемптон 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Эвертон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Саутгемптон 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Брайтон Мопе Нил 2 0 0
3. Ливерпуль Жота Диогу 2 0 0
4. Астон Вилла Ингс Дэнни 2 1 0
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
4. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
5. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • 36'
    Территориальное преимущество "Вулверхэмптона" становится подавляющим, но при этом моменты у ворот Льориса возникают крайне редко.
  • 35'
    Траоре слева навесил к дальней штанге, где Невеш не смог выиграть борьбу вверху у Регилона.
  • 34'
    Марсал слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • Офсайд
    33'
    Тринкан оказался в офсайде.
  • 32'
    Заброс Марсала слева в штрафную площадь прервал Хёйбьерг.
  • Угловой
    31'
    Тринкан от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда Дайер выбил мяч на Хименеса. А вот удар Рауля с линии штрафной площади заблокировал Алли.
  • 30'
    Хименес слева рванул к воротам и заработал угловой удар.
  • 29'
    "Тоттенхэм" организовал редкую позиционную атаку, которая завершилась потерей на правом фланге.
  • Опасный момент
    28'
    Траоре слева ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Моутинью. Жоау пяткой сделал пас на Хименеса, который с линии штрафной площ0ади пробил немного выше перекладины.
  • 27'
    Длинный заброс Санчеса вперёд на Сона прервал Коди.
  • Фол, нарушение
    26'
    Танганга в центре поля руками придержал Траоре.
  • 25'
    Марсал не позволил Лукасу пройти вперёд по правому флангу.
  • Фол, нарушение
    24'
    Алли в центре поля ударил по ногам Хименеса.
  • 23'
    Подача Тринкана слева со штрафного получилась слабой и низкой. Защитники "Тоттенхэма" мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    22'
    Санчес на фланге придержал руками Траоре.
  • Офсайд
    20'
    Хименес слева прорвался к воротам неточно пробил в дальний угол. Арбитры определили офсайд у нападающего "Вулверхэмптона".
  • 19'
    Тринкан ударом через себя в штрафной площади отправил мяч в створ, но Льорис сыграл внимательно.
  • Угловой
    18'
    Траоре заработал ещё один угловой удар. После розыгрыша Тринкан навесил к дальней штанге, где по воротам никому пробить не удалось.
  • Угловой
    17'
    Моутинью от углового флага покатил мяч на Невеша. Удар Семеду из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 16'
    Подача Невеша справа на Хименеса прервал Дайер.
  • 15'
    "Вулверхэмптон" больше стал владеть мячом, но впереди остро удаётся играть только Траоре.
  • 13'
    Траоре слева прорвался вперёд и откатил мяч в центр к линии штрафной площади, где Скипп опередил Семеду.
  • 12'
    Семеду в центре поля под давлением соперников упустил мяч за боковую линию.
  • Пенальти
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    АЛЛИ!!! Алли с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в правый угол ворот. Са прыгнул в другую сторону.
  • 9'
    Са в штрафной площади сбил Алли. Пенальти!
  • 8'
    Лукас справа рванул к чужой штрафной площади, где Марсал в аккуратном подкате выбил мяч у бразильца.
  • 7'
    Траоре слева вошёл в штрафную площадь и пробил неудачно. Мяч в сантиметрах разминулся с угловым флагом.
  • 6'
    Оба игрока быстро вернулись на поле. Походе, обошлось без серьёзных проблем для здоровья.
  • Травма, повреждение
    5'
    Танганга с Марсалом неудачно столкнулись в центре поля. Медицинские бригады обеих команд на поле.
  • 4'
    Заброс Семеду справа вперёд на Тринкана получился сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • 3'
    Хозяева правым флангом организовали атаку. Передачу Траоре к воротам перехватил Хёйбьерг.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в тёмно-жёлтых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в футболках с преобладанием синего и чёрного цветов и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
3.6% (5)
Ничья
19.6% (27)
Тоттенхэм
76.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.3% (57)
0:1 Тоттенхэм
21.7% (30)
1:1 Ничья
16.7% (23)
0:2 Тоттенхэм
5.1% (7)
1:3 Тоттенхэм
4.3% (6)
2:3 Тоттенхэм
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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