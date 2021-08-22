Марсал слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

Траоре слева навесил к дальней штанге, где Невеш не смог выиграть борьбу вверху у Регилона.

Территориальное преимущество "Вулверхэмптона" становится подавляющим, но при этом моменты у ворот Льориса возникают крайне редко.

32' Заброс Марсала слева в штрафную площадь прервал Хёйбьерг.

31' Тринкан от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда Дайер выбил мяч на Хименеса. А вот удар Рауля с линии штрафной площади заблокировал Алли.

30' Хименес слева рванул к воротам и заработал угловой удар.

29' "Тоттенхэм" организовал редкую позиционную атаку, которая завершилась потерей на правом фланге.

28' Траоре слева ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Моутинью. Жоау пяткой сделал пас на Хименеса, который с линии штрафной площ0ади пробил немного выше перекладины.

27' Длинный заброс Санчеса вперёд на Сона прервал Коди.

26' Танганга в центре поля руками придержал Траоре.

25' Марсал не позволил Лукасу пройти вперёд по правому флангу.

24' Алли в центре поля ударил по ногам Хименеса.

23' Подача Тринкана слева со штрафного получилась слабой и низкой. Защитники "Тоттенхэма" мяч выбили.

22' Санчес на фланге придержал руками Траоре.

20' Хименес слева прорвался к воротам неточно пробил в дальний угол. Арбитры определили офсайд у нападающего "Вулверхэмптона".

19' Тринкан ударом через себя в штрафной площади отправил мяч в створ, но Льорис сыграл внимательно.

18' Траоре заработал ещё один угловой удар. После розыгрыша Тринкан навесил к дальней штанге, где по воротам никому пробить не удалось.

17' Моутинью от углового флага покатил мяч на Невеша. Удар Семеду из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.

16' Подача Невеша справа на Хименеса прервал Дайер.

15' "Вулверхэмптон" больше стал владеть мячом, но впереди остро удаётся играть только Траоре.

13' Траоре слева прорвался вперёд и откатил мяч в центр к линии штрафной площади, где Скипп опередил Семеду.

12' Семеду в центре поля под давлением соперников упустил мяч за боковую линию.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

АЛЛИ!!! Алли с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в правый угол ворот. Са прыгнул в другую сторону.

9' Са в штрафной площади сбил Алли. Пенальти!

8' Лукас справа рванул к чужой штрафной площади, где Марсал в аккуратном подкате выбил мяч у бразильца.

7' Траоре слева вошёл в штрафную площадь и пробил неудачно. Мяч в сантиметрах разминулся с угловым флагом.

6' Оба игрока быстро вернулись на поле. Походе, обошлось без серьёзных проблем для здоровья.

5' Танганга с Марсалом неудачно столкнулись в центре поля. Медицинские бригады обеих команд на поле.

4' Заброс Семеду справа вперёд на Тринкана получился сильным. Мяч улетел за пределы поля.

3' Хозяева правым флангом организовали атаку. Передачу Траоре к воротам перехватил Хёйбьерг.

2' "Вулверхэмптон" играет в тёмно-жёлтых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в футболках с преобладанием синего и чёрного цветов и чёрных трусах.