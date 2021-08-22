Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Молинью
Тоттенхэм
0:1
10' ПенальтиАлли Деле
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
15
Дайер
Эрик
29
Скипп
Оливер
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
11 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|1
|0.5
|2.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.5
|3.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|2.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Моура
|1
|0
|2.
|Санчес Давинсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити
Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм
Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
|4.
|Астон Вилла
|Ингс Дэнни
|2
|1
|0
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|4.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|5.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
3.6% (5)
Ничья
19.6% (27)
Тоттенхэм
76.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.68% (73)
Меньше
46.32% (63)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.3% (57)
0:1 Тоттенхэм
21.7% (30)
1:1 Ничья
16.7% (23)
0:2 Тоттенхэм
5.1% (7)
1:3 Тоттенхэм
4.3% (6)
2:3 Тоттенхэм
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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