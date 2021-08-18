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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 1 1
2. Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0
2. Хувер Ки-Джана 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Санчес Давинсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 0
 Тоттенхэм 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити
Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм
Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Вулверхэмптон 0% (0)
    X 18.4% (9)
    Тоттенхэм 81.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.29
    3.22
    2.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Ничья
    18.4% (9)
    Тоттенхэм
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (39)
    Нет
    18.75% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    55.1% (27)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    14.3% (7)
    1:3 Тоттенхэм
    6.1% (3)
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