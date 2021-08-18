Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|1
|1
|2.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|2.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Моура
|1
|0
|2.
|Санчес Давинсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити
Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм
Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Тоттенхэм: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|0
|1
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|1
|0
|1
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ньюкасл
|Шелви Джонджо
|1
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
0% (0)
Ничья
18.4% (9)
Тоттенхэм
81.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
55.1% (27)
1:1 Ничья
16.3% (8)
0:1 Тоттенхэм
14.3% (7)
1:3 Тоттенхэм
6.1% (3)
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