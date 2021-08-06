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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 0.5
2. Глушаков Денис 1 (1) 0.25
3. Сабович Бесард 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ин-Бом Хван 2 0.5
2. Хакшабанович Сеад 1 0.25
3. Деспотович Джордже 1 (1) 0.25
4. Самошников Илья 1 0.25
5. Кварацхелия Хвича 1 0.25

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 2 0
2. Стойинович Душан 2 0
3. Кухарчук Илья 1 0
4. Себаи Сенин 1 0
5. Камышев Илья 1 0
6. Дагерстол Филип 1 0
7. Сабович Бесард 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Бегич Сильвие 3 0
2. Уремович Филип 2 0
3. Абильдгор Оливер 2 0
4. Шатов Олег 1 0
5. Йевтич Дарко 1 0
6. Деспотович Джордже 1 0
7. Зотов Георгий 1 0
8. Зуев Александр 1 0
9. Самошников Илья 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
11. Бакаев Солтмурад 1 0
12. Ин-Бом Хван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Рубин 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит
Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа
Рубин Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин
Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи

Последние игры между собой

Химки: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Рубин 1:0 Химки Кубок Париматч Премьер Рубин 1:3 Химки Премьер-лига Рубин 2:2 Химки Товарищеские матчи Химки 2:0 Рубин Премьер-лига
Химки 3:0 Рубин Кубок Химки 0:1 Рубин Кубок Рубин 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов 1:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Нижний Новгород 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов 1:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
11. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Химки 13.7% (19)
    X 38.1% (53)
    Рубин 48.2% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Рубин
    2.70
    3.26
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Рубин

    Исход игры
    Химки
    13.4% (18)
    Ничья
    38.1% (51)
    Рубин
    48.5% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.61% (47)
    Меньше
    64.39% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    71.97% (95)
    Нет
    28.03% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (49)
    1:2 Рубин
    23.9% (32)
    0:1 Рубин
    21.6% (29)
    2:1 Химки
    9.7% (13)
    2:0 Химки
    2.2% (3)
    0:2 Рубин
    1.5% (2)
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