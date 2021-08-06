Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|0.5
|2.
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.25
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.5
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.25
|3.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.25
|4.
|Самошников Илья
|1
|0.25
|5.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|2.
|Стойинович Душан
|2
|0
|3.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|4.
|Себаи Сенин
|1
|0
|5.
|Камышев Илья
|1
|0
|6.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|7.
|Сабович Бесард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|2.
|Уремович Филип
|2
|0
|3.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|6.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0
|8.
|Зуев Александр
|1
|0
|9.
|Самошников Илья
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|12.
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Рубин
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин
Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи
Последние игры между собой
Химки: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Рубин
Исход игры
Химки
13.4% (18)
Ничья
38.1% (51)
Рубин
48.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
35.61% (47)
Меньше
64.39% (85)
Обе команды забьют
Да
71.97% (95)
Нет
28.03% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (49)
1:2 Рубин
23.9% (32)
0:1 Рубин
21.6% (29)
2:1 Химки
9.7% (13)
2:0 Химки
2.2% (3)
0:2 Рубин
1.5% (2)
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