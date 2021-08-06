Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|0.5
|2.
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.25
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.5
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.25
|3.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.25
|4.
|Самошников Илья
|1
|0.25
|5.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|2.
|Стойинович Душан
|2
|0
|3.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|4.
|Себаи Сенин
|1
|0
|5.
|Камышев Илья
|1
|0
|6.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|7.
|Сабович Бесард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|2.
|Уремович Филип
|2
|0
|3.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|6.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0
|8.
|Зуев Александр
|1
|0
|9.
|Самошников Илья
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|12.
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Рубин
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин
Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи
Последние игры между собой
Химки: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|4.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|5.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Рубин
Исход игры
Химки
16.3% (8)
Ничья
30.6% (15)
Рубин
53.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (17)
Меньше
64.58% (31)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
1:2 Рубин
24.5% (12)
0:1 Рубин
22.4% (11)
2:1 Химки
10.2% (5)
2:0 Химки
6.1% (3)
0:2 Рубин
4.1% (2)
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