Первый тайм

9' С фланга сместился в штрафную на скорости Фольмер и тут же пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

8' В центре поля подтолкнул в спину соперника Калинский. Штрафной удар исполнять будут ростовчане.

7' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Каккоев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

6' С левого фланга низом отдавал в штрафную Балай на Эннина,но тот пробил с лету точно в спину защитнику.

5' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Алмквистна ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволил Масоэро.

3' АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Осипенко! Быстро вышли вперед хозяева. Отобрал мяч перед чужой штрафно й Горбунов и отдал тут же на фланг, куда забежал Балай и прострелил низом вдоль ворот. В попытке вынести мяч подальше срезал его в свои ворота Осипенко.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.