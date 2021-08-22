Россия: Премьер-лига 2021-2022
Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Нижний Новгород
Ростов
1:0
3' Гол в свои воротаОсипенко Максим
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
19
Балай
Беким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сёмин Юрий
Ход матча
3'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.25
|2.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.25
|3.
|Козлов Алексей
|1
|0.25
|4.
|Горбунов Игорь
|1
|0.25
|5.
|Кечкеш Акош
|1
|0.25
|6.
|Калинский Николай
|0
|0
|7.
|Масоэро Лукас
|0
|0
|8.
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.5
|2.
|Осипенко Максим
|1
|0.25
|3.
|Глебов Данил
|1
|0.25
|4.
|Хасимото Кэнто
|0
|0
|5.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|2.
|Сапета Александр
|1
|0
|3.
|Калинский Николай
|1
|0
|4.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|5.
|Масоэро Лукас
|1
|0
|6.
|Каккоев Никита
|1
|0
|7.
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0
|3.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|8.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Ростов
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва
Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|16.
|Ростов
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Ростов
Исход игры
Нижний Новгород
18.4% (26)
Ничья
43.3% (61)
Ростов
38.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (47)
Меньше
65.69% (90)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:2 Ростов
22% (31)
0:1 Ростов
12.1% (17)
2:1 Нижний Новгород
7.8% (11)
1:0 Нижний Новгород
6.4% (9)
0:2 Ростов
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Ростов
1.4% (2)
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