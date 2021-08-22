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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ростов
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Осипенко Максим
7'
25
Нигматуллин
Артур
4
Кечкеш
Акош
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
34
Козлов
Алексей
22
Каккоев
Никита
78
Калинский
Николай
31
Ткачук
Денис
17
Горбунов
Игорь
19
Балай
Беким
7
Эннин
Ричи
30
Песьяков
Сергей
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Терентьев
Денис
17
Норманн
Матиас
25
Фольмер
Кирилл
15
Глебов
Данил
18
Хасимото
Кэнто
11
Алмквист
Понтус
27
Комличенко
Николай
Нижний Новгород
3-4-3
Ростов
4-1-4-1

Ход матча

3'
Осипенко Максим
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.25
2. Сулейманов Тимур 1 0.25
3. Козлов Алексей 1 0.25
4. Горбунов Игорь 1 0.25
5. Кечкеш Акош 1 0.25
6. Калинский Николай 0 0
7. Масоэро Лукас 0 0
8. Пенчиков Даниил 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.5
2. Осипенко Максим 1 0.25
3. Глебов Данил 1 0.25
4. Хасимото Кэнто 0 0
5. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Нигматуллин Артур 2 0
2. Сапета Александр 1 0
3. Калинский Николай 1 0
4. Горбунов Игорь 1 0
5. Масоэро Лукас 1 0
6. Каккоев Никита 1 0
7. Сулейманов Тимур 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Мамаев Павел 1 0
3. Полоз Дмитрий 1 0
4. Байрамян Хорен 1 0
5. Осипенко Максим 1 0
6. Калинин Игорь 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0
8. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0
 Ростов 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва
Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Нижний Новгород 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
7. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
16. Ростов 0:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Нижний Новгород 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов 0:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
11. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    С фланга сместился в штрафную на скорости Фольмер и тут же пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 8'
    В центре поля подтолкнул в спину соперника Калинский. Штрафной удар исполнять будут ростовчане. 
  • 7'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Каккоев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну. 
  • 6'
    С левого фланга низом отдавал в штрафную Балай на Эннина,но тот пробил с лету точно в спину защитнику.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Алмквистна ход Комличенко, но тому добраться до мяча не позволил Масоэро.
  • Гол в свои ворота
    3'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Осипенко! Быстро вышли вперед хозяева. Отобрал мяч перед чужой штрафно й Горбунов и отдал тут же на фланг, куда забежал Балай и прострелил низом вдоль ворот. В попытке вынести мяч подальше срезал его в свои ворота Осипенко.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Осипенко Максим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Нижний Новгород 1:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Ростов

Исход игры
Нижний Новгород
18.4% (26)
Ничья
43.3% (61)
Ростов
38.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (47)
Меньше
65.69% (90)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:2 Ростов
22% (31)
0:1 Ростов
12.1% (17)
2:1 Нижний Новгород
7.8% (11)
1:0 Нижний Новгород
6.4% (9)
0:2 Ростов
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Ростов
1.4% (2)
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