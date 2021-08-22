Швейцария: Суперлига 2021-2022
Серветт
2:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Стад де Женев
Люцерн
1:0
16' ГолКонья Тимоте
2:0
21' Гол в свои воротаГретер Симон
31' Желтая карточкаКлиши Гаэль
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
90
Васич
Васо
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
16
Ташар
Варол
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
16'
21'
2:0
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|2
|0.5
|2.
|Конья Тимоте
|1
|0.25
|3.
|Имери Кастриот
|1
|0.25
|4.
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|5.
|Диалло Мусса
|0
|0
|6.
|Антунес Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угриниц Филип
|2
|0.5
|2.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.5
|3.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0.25
|4.
|Ташар Варол
|1
|0.25
|5.
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|7.
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|1
|2.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|3.
|Сотье Антони
|1
|0
|4.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|5.
|Киэ Грежон
|1
|0
|6.
|Диалло Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Марвин
|0
|1
|2.
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|3.
|Соргич Деян
|1
|0
|4.
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|5.
|Ташар Варол
|1
|0
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0
|7.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0
|8.
|Верманн Йорди
|1
|0
|9.
|Эмини Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Люцерн
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +7 =2 -11FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде
Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд
Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн Люцерн 3:1 Цюрих Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Серветт 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Серветт
|2:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Сьон
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Люцерн
|0:2
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сьон
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|0:2
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Люцерн
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|4.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|3
|1
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|4.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1
|5.
|Лугано
|Кустодио Оливье
|2
|0