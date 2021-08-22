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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
16' Гол
Конья Тимоте
2:0
21' Гол в свои ворота
Гретер Симон
31' Желтая карточка
Клиши Гаэль
42'
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
90
Васич
Васо
17
Гретер
Симон
46
Бурч
Марко
66
Домгени
Давид
13
Фрыдек
Мартин
16
Ташар
Варол
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
7
Ндиайе
Ибраима
Серветт
4-1-2-3
Люцерн
4-4-2

Ход матча

16'
Конья Тимоте
(Стеванович Мирослав)
1:0
21'
Гретер Симон
2:0
31'
Клиши Гаэль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 0.5
2. Конья Тимоте 1 0.25
3. Имери Кастриот 1 0.25
4. Стеванович Мирослав 0 0
5. Диалло Мусса 0 0
6. Антунес Алексис 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угриниц Филип 2 0.5
2. Шюрпф Паскаль 2 0.5
3. Ндиайе Ибраима 1 0.25
4. Ташар Варол 1 0.25
5. Гентнер Кристиан 0 0
6. Фрыдек Мартин 0 0
7. Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 1
2. Клиши Гаэль 1 0
3. Сотье Антони 1 0
4. Сеспедес Борис 1 0
5. Киэ Грежон 1 0
6. Диалло Мусса 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Шульц Марвин 0 1
2. Гентнер Кристиан 1 0
3. Соргич Деян 1 0
4. Фаркаш Патрик 1 0
5. Ташар Варол 1 0
6. Угриниц Филип 1 0
7. Ндиайе Ибраима 1 0
8. Верманн Йорди 1 0
9. Эмини Лорик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Люцерн 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +7 =2 -11
FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде
Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих Люцерн 0:3 Фейеноорд
Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн Люцерн 3:1 Цюрих Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Серветт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Люцерн 3:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Люцерн Суперлига
Серветт 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Лугано 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Серветт 2:0 4 2 0 2 5 - 8 6
5. Санкт-Галлен 4 1 2 1 6 - 6 5
6. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Сьон 4 1 1 2 4 - 9 4
9. Люцерн 0:2 4 0 1 3 6 - 11 1
10. Лозанна-Спорт 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Серветт 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Санкт-Галлен 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 0:2 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2:0 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Люцерн 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
3. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
4. Цюрих Маркезано Антонио 3 1 0
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 3 0
4. Серветт Сассо Венсан 1 1
5. Лугано Кустодио Оливье 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гретер Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
2.02
4.05
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 2:0 Люцерн онлайн




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