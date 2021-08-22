Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Raiffeisen Arena
Хартберг
34
Боллер
Ян
14
Балик
Гусейн
31
Роттер
Томас
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
10
Ниманн
Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михорль Петер
|1
|0.2
|2.
|Визингер Филип
|1
|0.2
|3.
|Шмидт Александер
|1
|0.2
|4.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.2
|5.
|Флеккер Флориан
|0
|0
|6.
|Hyun-Seok Hong
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|0.6
|2.
|Хорват Саша
|3
|0.6
|3.
|Хайль Юрген
|1
|0.2
|4.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|5.
|Роттер Томас
|0
|0
|6.
|Шмербок Марк-Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|2
|0
|2.
|Михорль Петер
|1
|0
|3.
|Гргич Лукас
|1
|0
|4.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|3
|0
|2.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|3.
|Роттер Томас
|1
|0
|4.
|Штек Давид
|1
|0
|5.
|Свете Рене
|1
|0
|6.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|7.
|Matija Horvat
|1
|0
|8.
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Хартберг
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +7 =6 -7ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг
Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Штурм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Рид
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 10
|8
|4.
|Альтах
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Хартберг
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вольфсбергер
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|Штурм
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Хартберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рид
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 8
|2
|8.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
|4.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0