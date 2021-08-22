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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Хартберг
0' 13'
1
Шлагер
Александер
34
Боллер
Ян
30
Андраде
Андреас
5
Филипович
Петар
19
Поцманн
Марвин
21
Hyun-Seok
Hong
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
14
Балик
Гусейн
9
Карамоко
Мамуду
23
Шмидт
Александер
1
Свете
Рене
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
32
Люкенедер
Феликс
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
27
Thomas
Kofler
29
Хорват
Саша
26
Лемуан
Габриэль
10
Ниманн
Ноэль
ЛАСК
3-4-2-1
Хартберг
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михорль Петер 1 0.2
2. Визингер Филип 1 0.2
3. Шмидт Александер 1 0.2
4. Карамоко Мамуду 1 0.2
5. Флеккер Флориан 0 0
6. Hyun-Seok Hong 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 3 (1) 0.6
2. Хорват Саша 3 0.6
3. Хайль Юрген 1 0.2
4. Гольнер Манфред 0 0
5. Роттер Томас 0 0
6. Шмербок Марк-Андре 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 2 0
2. Михорль Петер 1 0
3. Гргич Лукас 1 0
4. Марешиц Дарио 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 3 0
2. Кайнц Тобиас 1 0
3. Роттер Томас 1 0
4. Штек Давид 1 0
5. Свете Рене 1 0
6. Люкенедер Феликс 1 0
7. Matija Horvat 1 0
8. Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)
 Хартберг 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг
Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
ЛАСК 1:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:1 ЛАСК Бундеслига Хартберг 1:5 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Хартберг Бундеслига
ЛАСК 5:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Хартберг Товарищеские матчи ЛАСК 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига Хартберг 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Хартберг Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Штурм 0:0 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Рид 0:0 5 2 2 1 6 - 10 8
4. Альтах 5 2 1 2 5 - 6 7
5. ЛАСК 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
6. Хартберг 0:0 5 1 2 2 7 - 7 5
7. Рапид Вена 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
8. Вольфсбергер 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
10. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Рапид Вена 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Штурм 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Хартберг 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Хартберг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рид 0:0 3 0 2 1 2 - 8 2
8. Рапид Вена 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
1.53
4.60
5.80
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Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Хартберг онлайн




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