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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Аустрия Вена
0' 11'
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
35
Гайрхофер
Никлас
42
David
Affengruber2
8
Прасс
Александр
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
11
Саркария
Манприт
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
30
Фишер
Манфред
5
Мартель
Эрик
8
Демаку
Весель
36
Фитц
Доминик
11
Пихлер
Бенедикт
92
Джуричин
Марко
Штурм
4-3-1-2
Аустрия Вена
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 3 (1) 0.6
2. Саркария Манприт 2 0.4
3. Янтшер Якоб 1 0.2
4. Вютрих Грегори 1 0.2
5. Горенц-Станкович Йон 1 0.2
6. Китеишвили Отар 1 0.2
7. David Affengruber2 1 0.2
8. Любич Иван 0 0
9. Данте Амаду 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 1 0.2
2. Пихлер Бенедикт 1 0.2
3. Хандль Йоханнес 1 0.2
4. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Прасс Александр 2 0
2. Горенц-Станкович Йон 1 0
3. Китеишвили Отар 1 0
4. Газибегович Юсуф 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Джуричин Марко 1 0
2. Мюль Лукас 1 0
3. Пихлер Бенедикт 1 0
4. Хандль Йоханнес 1 0
5. Леонардо Ивкич 1 0
6. Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Аустрия Вена 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм
Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена
Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид

Последние игры между собой

Штурм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига
Штурм 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Штурм 0:0 5 3 1 1 11 - 6 10
3. Рид 0:0 5 2 2 1 6 - 10 8
4. Альтах 5 2 1 2 5 - 6 7
5. ЛАСК 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
6. Хартберг 0:0 5 1 2 2 7 - 7 5
7. Рапид Вена 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
8. Вольфсбергер 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
10. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Рапид Вена 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
5. Штурм 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Хартберг 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Хартберг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рид 0:0 3 0 2 1 2 - 8 2
8. Рапид Вена 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Аустрия Вена
2.05
3.88
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:0 Аустрия Вена онлайн




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