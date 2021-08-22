Австрия: Бундеслига 2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Merkur-Arena
Аустрия Вена
17
Йегер
Лукас
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
70 Беич ЭсадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|3 (1)
|0.6
|2.
|Саркария Манприт
|2
|0.4
|3.
|Янтшер Якоб
|1
|0.2
|4.
|Вютрих Грегори
|1
|0.2
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.2
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.2
|7.
|David Affengruber2
|1
|0.2
|8.
|Любич Иван
|0
|0
|9.
|Данте Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричин Марко
|1
|0.2
|2.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.2
|3.
|Хандль Йоханнес
|1
|0.2
|4.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прасс Александр
|2
|0
|2.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|3.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|4.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джуричин Марко
|1
|0
|2.
|Мюль Лукас
|1
|0
|3.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|4.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|5.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|6.
|Мартель Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм
Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена
Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид
Последние игры между собой
Штурм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Штурм 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Штурм
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|Рид
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 10
|8
|4.
|Альтах
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|ЛАСК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Хартберг
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Вольфсбергер
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|Штурм
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Хартберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рид
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 8
|2
|8.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
|4.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0