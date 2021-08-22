Еще два угловых после ударов Петрова заработали футболисты "Краснодара". Там и не удалось мяч до створа довести игрокам "быков".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 2:0! Есть дубль Фёдора! Снова на фланге мяч получил Жемалетдинов, который выкатил сферу на линию штрафной, там сферу принял Смолов, который уверенно расстрелял ворота своего соперника, отправив мяч в правый нижний угол.

Еще один угловой подали футболисты "Краснодара". Дело закончилось ударом Петрова намного выше цели. Никак не могут пробить в цель "быки".

Запела железнодорожная торсида. Фанаты в восторге от того, как играет "Локомотив", и каким же чудесно себя проявляют в атаке хозяев Лисакович, Жемалетдинов и Смолов!

30' Полчаса игры позади. "Краснодар" снова зарабатывает угловой удар. На сей раз пробивал по рамке соперник Кордоба. Попытка была накрыта.

29' В офсайде на правом фланге оказался Лисакович. Было "вне игры" у игрока "Локомотива", но на всякий случай он нанес удар по воротам. Мяч выше цели полетел!

28' По-прежнему безмолвны в атаке футболисты "Краснодара", в то время как "Локомотив" без конца беспокоит оборону и голкипера соперника, держа их в напряжении.

27' Неплохо! Камано приложился с линии штрафной по рамке противника, но по вратарской позиции полетел снаряд. Сафонов сумел забрать сферу в полете в свои перчатки.

26' Ионов выполнил подачу на дальнюю штангу ворот соперника, где никого из игроков "Краснодара" не оказалось. Спокойно на выходе сыграл Гилерме, который забрал сферу в перчатки.

24' Сорокин оказался в чужой штрафной. Головой он в борьбе пробил по рамке соперника, но направил сферу чуть выше створа.

23' Пробил Классон по воротам "Локомотива", стоял спиной к воротам. Затылком наносил шведский полузащитник выстрел, и мяч полетел чуть правее цели. Контролировал полет снаряда Гилерме.

22' Рванул к воротам снова Смолов, но слишком поздно увидел его партнер. Не стал за этой передачей бежать Фёдор, поскольку понимал, что лайнсмен поднимет флажок и покажет офсайд.

21' Отлично играет "Локомотив" в первом тайме, а у "Краснодара" таких игровых эпизодов не было. Подходы к воротам мы видели, но не более того.

20' МОМЕНТ! Лисакович! 3 в 3 убежали футболисты "Локомотива" в атаку. Лисакович получил мяч на дужке штрафной, после чего не стал отдавать пас на стоящего в выгодном положении Смолова, а сам двинул в правый от себя угол. Голкипер "Краснодара" в броске дотянулся до снаряда!

19' Нельзя сказать, что на все 100% выкладывается "Краснодар". Такое ощущение, что переживают "быки" и боятся пропустить второй гол.

18' В центре поля Смолову досталось по ногам. Фёдор упал на траву, крича от боли. Но все хорошо с игроком "Локомотива", как кажется. Помощь врачей не потребуется.

16' Смолов с хорошим настроением общается со своими одноклубниками. Как кажется, у Фёдора будут еще шансы забить гол-другой. В прекрасной форме форвард российской сборной.

15' За срыв атаки соперника Лисакович получает в свой пассив карточку желтого цвета. Становится это предупреждение первым в нашем поединке.

14' Угловой заработали игроки "Локомотива", но удачно подать его не удалось. Спокойно отбился во время подачи стандартного положения "Краснодар".

13' Кордоба ворвался слева в чужую штрафную, после чего отправил сферу в центр, откуда Классону не позволил выстрелить один из защитников.

12' Очередное нарушение против Кордобы рефери зафиксировал. В центре поля случился фол, судья тут же остановил игру. Мяч отдан обороняющемуся коллективу.

10' Не смог обработать снаряд Классон перед штрафной соперника. Упустил он снаряд из поля зрения. Мяч в итоге достался Гильерме.

9' Запели болельщики "Локомотива", которые гонят свою команду вперед. Как мне кажется, "Краснодар" еще скажет свое слово в матче. К примеру, сейчас "быки" подали первый в игре угловой. Правда, стандарт разыграть соответствующим образом не удалось.

8' Слегка ошарашены игроки "Краснодара" пропущенным голом. Озадачен чем-то сидящий на трибунах Валерий Карпин, еще раз убеждающийся в правильности своего выбора и ставке на голевое чутье Фёдора Смолова.

7' Свой четвертый гол в пяти матчах забивает сегодня Фёдор Смолов! Большой молодец форвард "Локомотива", которого, к слову, Валерий Карпин вернул в сборную!

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 1:0!

Открывает счет "Локомотив"! Отличную контратаку провели игроки хозяев. Смолов получил мяч от Жемалетдинова. Федор смог акцентированно пробил в левый от себя угол. Мяч ударился в дальнюю штангу и влетел в сетку!

4' Кордоба нарушил правил в центре поля. Очередной свисток главного рефери прозвучал. Пока слишком много остановок в игре. Разбит матч на мелкие игровые отрезки.

3' В атаке Жемалетдинов нарушил правила против своего соперника. Определяет арбитр фол. Остановлена игра, мяч отдан обороняющейся команде.

2' Футболисты "Локомотива" предстали сегодня в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Краснодара" вышли на газон во всем белом. Ворота хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.