Россия: Премьер-лига 2021-2022
Локомотив Москва
2:0
Первый тайм: 36'
Стадион: РЖД Арена
Краснодар
1:0
7' ГолСмолов Фёдор
14' Желтая карточкаЛисакович Виталий
2:0
33' ГолСмолов Фёдор
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
Ход матча
7'
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|0.8
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.6
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.2
|4.
|Куликов Даниил
|0
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|6.
|Миранчук Антон
|0
|0
|7.
|Мурило Серкейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|3 (1)
|0.6
|2.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.4
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0.2
|4.
|Газинский Юрий
|1
|0.2
|5.
|Спайич Урош
|1
|0.2
|6.
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|3.
|Кастро Пабло
|2
|0
|4.
|Камано Франсуа
|2
|0
|5.
|Куликов Даниил
|2
|0
|6.
|Рыбус Мацей
|1
|0
|7.
|Гилерме Маринато
|1
|0
|8.
|Едвай Тин
|1
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|3
|0
|2.
|Петров Сергей
|1
|0
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0
|4.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|5.
|Кордоба Джон
|1
|0
|6.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|7.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Краснодар
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар
Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|4
|1
|0
|4.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|5.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|5.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:0 Краснодар
Исход игры
Локомотив Москва
62.6% (92)
Ничья
27.9% (41)
Краснодар
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
78.32% (112)
Нет
21.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
36.1% (53)
1:1 Ничья
24.5% (36)
1:0 Локомотив Москва
13.6% (20)
1:2 Краснодар
6.1% (9)
2:0 Локомотив Москва
5.4% (8)
3:1 Локомотив Москва
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Локомотив Москва
2% (3)
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