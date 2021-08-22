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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
2:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Краснодар
0'
1:0
7' Гол
Смолов Фёдор
14' Желтая карточка
Лисакович Виталий
2:0
33' Гол
Смолов Фёдор
36'
1:0. Федор Смолов
1
Гилерме
Маринато
94
Рыбчинский
Дмитрий
4
Магкеев
Станислав
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
25
Камано
Франсуа
88
Лисакович
Виталий
9
Смолов
Фёдор
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
53
Черников
Александр
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
3
Крыховяк
Гжегож
8
Газинский
Юрий
11
Ионов
Алексей
7
Кабелла
Реми
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
Локомотив Москва
4-4-2
Краснодар
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 4 (1) 0.8
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.6
3. Лисакович Виталий 1 0.2
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 3 (1) 0.6
2. Де Вильена Тонни 2 0.4
3. Кабелла Реми 1 0.2
4. Газинский Юрий 1 0.2
5. Спайич Урош 1 0.2
6. Классон Виктор 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 1
2. Зе Луиш Жозе 2 0
3. Кастро Пабло 2 0
4. Камано Франсуа 2 0
5. Куликов Даниил 2 0
6. Рыбус Мацей 1 0
7. Гилерме Маринато 1 0
8. Едвай Тин 1 0
9. Лисакович Виталий 1 0
10. Магкеев Станислав 1 0
11. Мурило Серкейра 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 3 0
2. Петров Сергей 1 0
3. Кабелла Реми 1 0
4. Де Вильена Тонни 1 0
5. Кордоба Джон 1 0
6. Рамирес Кристиан 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Краснодар 0 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар
Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 5:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Локомотив Москва 2:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар 0:2 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Краснодар 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 4 1 0
4. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
5. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
3. Урал Бикфалви Эрик 2 1
4. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
5. Уфа Фищенко Руслан 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Краснодара" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Первый тайм
  • 35'
    Запела железнодорожная торсида. Фанаты в восторге от того, как играет "Локомотив", и каким же чудесно себя проявляют в атаке хозяев Лисакович, Жемалетдинов и Смолов!
  • Угловой
    34'
    Еще один угловой подали футболисты "Краснодара". Дело закончилось ударом Петрова намного выше цели. Никак не могут пробить в цель "быки".
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 2:0!
    Есть дубль Фёдора! Снова на фланге мяч получил Жемалетдинов, который выкатил сферу на линию штрафной, там сферу принял Смолов, который уверенно расстрелял ворота своего соперника, отправив мяч в правый нижний угол.
  • Угловой
    31'
    Еще два угловых после ударов Петрова заработали футболисты "Краснодара". Там и не удалось мяч до створа довести игрокам "быков".
  • Угловой
    30'
    Полчаса игры позади. "Краснодар" снова зарабатывает угловой удар. На сей раз пробивал по рамке соперник Кордоба. Попытка была накрыта.
  • Офсайд
    29'
    В офсайде на правом фланге оказался Лисакович. Было "вне игры" у игрока "Локомотива", но на всякий случай он нанес удар по воротам. Мяч выше цели полетел!
  • 28'
    По-прежнему безмолвны в атаке футболисты "Краснодара", в то время как "Локомотив" без конца беспокоит оборону и голкипера соперника, держа их в напряжении.
  • 27'
    Неплохо! Камано приложился с линии штрафной по рамке противника, но по вратарской позиции полетел снаряд. Сафонов сумел забрать сферу в полете в свои перчатки.
  • 26'
    Ионов выполнил подачу на дальнюю штангу ворот соперника, где никого из игроков "Краснодара" не оказалось. Спокойно на выходе сыграл Гилерме, который забрал сферу в перчатки.
  • 24'
    Сорокин оказался в чужой штрафной. Головой он в борьбе пробил по рамке соперника, но направил сферу чуть выше створа.
  • 23'
    Пробил Классон по воротам "Локомотива", стоял спиной к воротам. Затылком наносил шведский полузащитник выстрел, и мяч полетел чуть правее цели. Контролировал полет снаряда Гилерме.
  • 22'
    Рванул к воротам снова Смолов, но слишком поздно увидел его партнер. Не стал за этой передачей бежать Фёдор, поскольку понимал, что лайнсмен поднимет флажок и покажет офсайд.
  • 21'
    Отлично играет "Локомотив" в первом тайме, а у "Краснодара" таких игровых эпизодов не было. Подходы к воротам мы видели, но не более того.
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТ! Лисакович! 3 в 3 убежали футболисты "Локомотива" в атаку. Лисакович получил мяч на дужке штрафной, после чего не стал отдавать пас на стоящего в выгодном положении Смолова, а сам двинул в правый от себя угол. Голкипер "Краснодара" в броске дотянулся до снаряда!
  • 19'
    Нельзя сказать, что на все 100% выкладывается "Краснодар". Такое ощущение, что переживают "быки" и боятся пропустить второй гол.
  • Фол, нарушение
    18'
    В центре поля Смолову досталось по ногам. Фёдор упал на траву, крича от боли. Но все хорошо с игроком "Локомотива", как кажется. Помощь врачей не потребуется.
  • 16'
    Смолов с хорошим настроением общается со своими одноклубниками. Как кажется, у Фёдора будут еще шансы забить гол-другой. В прекрасной форме форвард российской сборной.
  • Желтая карточка
    15'
    За срыв атаки соперника Лисакович получает в свой пассив карточку желтого цвета. Становится это предупреждение первым в нашем поединке.
  • Угловой
    14'
    Угловой заработали игроки "Локомотива", но удачно подать его не удалось. Спокойно отбился во время подачи стандартного положения "Краснодар".
  • 13'
    Кордоба ворвался слева в чужую штрафную, после чего отправил сферу в центр, откуда Классону не позволил выстрелить один из защитников.
  • Фол, нарушение
    12'
    Очередное нарушение против Кордобы рефери зафиксировал. В центре поля случился фол, судья тут же остановил игру. Мяч отдан обороняющемуся коллективу.
  • 10'
    Не смог обработать снаряд Классон перед штрафной соперника. Упустил он снаряд из поля зрения. Мяч в итоге достался Гильерме.
  • 9'
    Запели болельщики "Локомотива", которые гонят свою команду вперед. Как мне кажется, "Краснодар" еще скажет свое слово в матче. К примеру, сейчас "быки" подали первый в игре угловой. Правда, стандарт разыграть соответствующим образом не удалось.
  • 8'
    Слегка ошарашены игроки "Краснодара" пропущенным голом. Озадачен чем-то сидящий на трибунах Валерий Карпин, еще раз убеждающийся в правильности своего выбора и ставке на голевое чутье Фёдора Смолова.
  • 7'
    Свой четвертый гол в пяти матчах забивает сегодня Фёдор Смолов! Большой молодец форвард "Локомотива", которого, к слову, Валерий Карпин вернул в сборную!
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СМОЛОВ! 1:0!
    Открывает счет "Локомотив"! Отличную контратаку провели игроки хозяев. Смолов получил мяч от Жемалетдинова. Федор смог акцентированно пробил в левый от себя угол. Мяч ударился в дальнюю штангу и влетел в сетку!
  • Фол, нарушение
    4'
    Кордоба нарушил правил в центре поля. Очередной свисток главного рефери прозвучал. Пока слишком много остановок в игре. Разбит матч на мелкие игровые отрезки.
  • Фол, нарушение
    3'
    В атаке Жемалетдинов нарушил правила против своего соперника. Определяет арбитр фол. Остановлена игра, мяч отдан обороняющейся команде.
  • 2'
    Футболисты "Локомотива" предстали сегодня в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Краснодара" вышли на газон во всем белом. Ворота хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Москве стартовала! Удачи командам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Локомотив Москва 2:0 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:0 Краснодар

Исход игры
Локомотив Москва
62.6% (92)
Ничья
27.9% (41)
Краснодар
9.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
78.32% (112)
Нет
21.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
36.1% (53)
1:1 Ничья
24.5% (36)
1:0 Локомотив Москва
13.6% (20)
1:2 Краснодар
6.1% (9)
2:0 Локомотив Москва
5.4% (8)
3:1 Локомотив Москва
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:2 Локомотив Москва
2% (3)
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