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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жемалетдинов Рифат 3 0.75
2. Смолов Фёдор 3 (1) 0.75
3. Лисакович Виталий 1 0.25
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 3 (1) 0.75
2. Де Вильена Тонни 2 0.5
3. Кабелла Реми 1 0.25
4. Газинский Юрий 1 0.25
5. Спайич Урош 1 0.25
6. Классон Виктор 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 2 1
2. Зе Луиш Жозе 2 0
3. Кастро Пабло 2 0
4. Камано Франсуа 2 0
5. Куликов Даниил 2 0
6. Рыбус Мацей 1 0
7. Гилерме Маринато 1 0
8. Едвай Тин 1 0
9. Магкеев Станислав 1 0
10. Мурило Серкейра 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 3 0
2. Петров Сергей 1 0
3. Кабелла Реми 1 0
4. Де Вильена Тонни 1 0
5. Кордоба Джон 1 0
6. Рамирес Кристиан 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Краснодар 0 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула
Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов
Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар
Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Краснодар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 5:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Товарищеские матчи Краснодар 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Краснодар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Краснодар Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
2. Рубин Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сочи Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Локомотив Москва Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Краснодар Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
8. ЦСКА Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Ахмат Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Химки Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
14. Крылья Советов Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Динамо Москва Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Сочи Попов Ивелин 3 0 1
5. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зенит Кузяев Далер 3 1
2. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
3. Ахмат Нижич Зоран 3 0
4. Урал Герасимов Алексей 3 0
5. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Локомотив Москва 60% (33)
    X 32.7% (18)
    Краснодар 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.50
    3.70
    3.00
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Локомотив Москва - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    60% (33)
    Ничья
    32.7% (18)
    Краснодар
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    2:1 Локомотив Москва
    30.9% (17)
    1:0 Локомотив Москва
    16.4% (9)
    1:2 Краснодар
    7.3% (4)
    2:0 Локомотив Москва
    7.3% (4)
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