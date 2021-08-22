Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Стад де ля Моссон
Лорьян
0:1
21' Гол в свои воротаБерто Димитри
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
-
33 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.67
|2.
|Коцца Николя
|1
|0.33
|3.
|Делор Анди
|1
|0.33
|4.
|Молле Флоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.33
|2.
|Моффи Теремас
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|2.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|3.
|Монкондю Томас
|1
|0
|4.
|Igor Carioca
|1
|0
|5.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|6.
|Мендес Убулан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|25% (1)
|0
|75% (3)
|0
|0
|0
|Лорьян
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1 Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Труа
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бордо
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реймс
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Труа
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Реймс
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Бордо
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лорьян
Исход игры
Монпелье
76.3% (103)
Ничья
20.7% (28)
Лорьян
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
59.09% (78)
Нет
40.91% (54)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.8% (47)
1:0 Монпелье
29.6% (40)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:0 Монпелье
8.1% (11)
1:2 Лорьян
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!