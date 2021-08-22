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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Берто Димитри
37'
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
30
Нарди
Поль
2
Igor
Carioca
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
5
Фонтен
Тома
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
Монпелье
4-2-3-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

21'
0:1
Берто Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 2 0.67
2. Коцца Николя 1 0.33
3. Делор Анди 1 0.33
4. Молле Флоран 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 0.33
2. Моффи Теремас 1 (1) 0.33

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 1 0
2. Ле Гофф Венсан 1 0
3. Монкондю Томас 1 0
4. Igor Carioca 1 0
5. Амель Пьер-Ив 1 0
6. Мендес Убулан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 25% (1) 0 75% (3) 0 0 0
 Лорьян 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант
Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монпелье 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:3 Лорьян Кубок Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1 Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Труа 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Реймс 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монпелье 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20. Страсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бордо 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Метц 1:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реймс 1:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Труа 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Монпелье 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Страсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Анже 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Труа 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реймс 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бордо 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монпелье 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Монпелье 76.3% (103)
X 20.7% (28)
Лорьян 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лорьян
2.24
3.58
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лорьян

Исход игры
Монпелье
76.3% (103)
Ничья
20.7% (28)
Лорьян
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
59.09% (78)
Нет
40.91% (54)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.8% (47)
1:0 Монпелье
29.6% (40)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:0 Монпелье
8.1% (11)
1:2 Лорьян
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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