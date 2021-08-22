  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
3:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
21' Гол в свои ворота
Берто Димитри
49' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
1:1
50' Гол
Саванье Тежи
2:1
58' Гол
Мавидиди Стефи
67' Желтая карточка
Монкондю Томас
3:1
83' Гол
Делор Анди
84' Желтая карточка
Мендес Убулан
86' Вторая желтая карточка
Мендес Убулан
87' Желтая карточка
Эрго Жером
90' Вторая желтая карточка
Эрго Жером
90'+5
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
10
Лаборд
Гаэтан
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
30
Нарди
Поль
2
Igor
Carioca
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
5
Фонтен
Тома
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
Монпелье
4-2-3-1
Лорьян
5-3-2

Ход матча

21'
0:1
Берто Димитри
49'
 
Лемуан Фабьен
50'
Саванье Тежи
1:1
58'
Мавидиди Стефи
(Делор Анди)
2:1
62'
 
Монкондю Томас
Моффи Теремас
62'
 
Буасгар Кентен
Ле Фе Энцо
62'
 
Грбич Адриан
Лемуан Фабьен
67'
 
Монкондю Томас
72'
Ристич Михайло
Коцца Николя
 
72'
Суке Арно
Самбья Саломон
 
78'
 
Амель Пьер-Ив
Фонтен Тома
78'
 
Эрго Жером
Igor Carioca
79'
Вахи Элю
Мавидиди Стефи
 
83'
Делор Анди
(Саванье Тежи)
3:1
84'
 
Мендес Убулан
86'
 
Мендес Убулан
87'
 
Эрго Жером
90'
Молле Флоран
Делор Анди
 
90'
 
Эрго Жером

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 2 0.67
2. Лаборд Гаэтан 2 0.67
3. Саванье Тежи 1 0.33
4. Коцца Николя 1 0.33
5. Мавидиди Стефи 1 0.33
6. Молле Флоран 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 0.33
2. Моффи Теремас 1 (1) 0.33

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Эрго Жером 1 1
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Монкондю Томас 2 0
5. Ле Гофф Венсан 1 0
6. Igor Carioca 1 0
7. Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (1) 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Лорьян 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант
Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монпелье 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:3 Лорьян Кубок Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1 Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Нант 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
9. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Ренн 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Монпелье 76.3% (103)
X 20.7% (28)
Лорьян 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Монпелье 3:1 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Лорьян

Исход игры
Монпелье
76.3% (103)
Ничья
20.7% (28)
Лорьян
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
59.09% (78)
Нет
40.91% (54)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.8% (47)
1:0 Монпелье
29.6% (40)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:0 Монпелье
8.1% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Лорьян
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 