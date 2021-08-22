Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мавидиди Стефи нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.

44' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Лорьян

41' Делор Анди нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

41' Шотар Жорис из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Отличные скиллы показывает Самбья Саломон , обводя своих соперников

38' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Лорьян

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Поль Нарди держит все под контролем

35' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Лорьян

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Самбья Саломон пробует нанести удар издали, но Поль Нарди держит все под контролем

29' Фонтен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Лорьян

27' Шотар Жорис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Лорьян

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Головой пробил Ле Фе Энцо , но голкипер отбил его в поле!

21' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

21' Г О О О О Л - Берто Димитри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

20' Лорьян выполняет удар от ворот.

19' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Лорьенте Арман нанес удар издали, а Димитри Берто отбил его обратно в игру!

17' Монпелье выполняет удар от ворот.

15' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Саванье Тежи . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Лорьян

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

2' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Лорьян

2' Делор Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лорьян начинает с центра поля