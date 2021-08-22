Франция: Лига 1 2021-2022
Монпелье
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Лорьян
0:1
21' Гол в свои воротаБерто Димитри
49' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
1:1
50' ГолСаванье Тежи
2:1
58' ГолМавидиди Стефи
67' Желтая карточкаМонкондю Томас
3:1
83' ГолДелор Анди
84' Желтая карточкаМендес Убулан
86' Вторая желтая карточкаМендес Убулан
87' Желтая карточкаЭрго Жером
90' Вторая желтая карточкаЭрго Жером
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бартуш ТеддиВратарь
-
33 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
49'
50'
1:1
58'
2:1
67'
83'
3:1
84'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|2
|0.67
|2.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.67
|3.
|Саванье Тежи
|1
|0.33
|4.
|Коцца Николя
|1
|0.33
|5.
|Мавидиди Стефи
|1
|0.33
|6.
|Молле Флоран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.33
|2.
|Моффи Теремас
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тулер Матеус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Эрго Жером
|1
|1
|3.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|4.
|Монкондю Томас
|2
|0
|5.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|6.
|Igor Carioca
|1
|0
|7.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Лорьян
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян
Лорьян Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1 Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Лорьян
Исход игры
Монпелье
76.3% (103)
Ничья
20.7% (28)
Лорьян
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (56)
Меньше
57.58% (76)
Обе команды забьют
Да
59.09% (78)
Нет
40.91% (54)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.8% (47)
1:0 Монпелье
29.6% (40)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:0 Монпелье
8.1% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Лорьян
2.2% (3)
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