Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Роазон Парк
Нант
11' Желтая карточкаТраоре Амари
27
Траоре
Амари
11
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
84 Владение мячом, % 16
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.33
|2.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.33
|3.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|4.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.33
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.33
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.33
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Амари
|2
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|3.
|Угочукву Лесли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коко Маркус
|1
|0
|2.
|Блас Людовик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант
Последние игры между собой
Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Нант
Исход игры
Ренн
80.3% (106)
Ничья
15.9% (21)
Нант
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (45)
Меньше
65.38% (85)
Обе команды забьют
Да
49.23% (64)
Нет
50.77% (66)
Популярный счёт
1:0 Ренн
38.6% (51)
2:1 Ренн
27.3% (36)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Ренн
9.8% (13)
1:2 Нант
3% (4)
3:1 Ренн
2.3% (3)
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