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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Нант
0'
11' Желтая карточка
Траоре Амари
13'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
5
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
11
Докю
Жереми
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
Ренн
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

11'
Траоре Амари
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.33
2. Сулемана Камалдин 1 0.33
3. Тэт Флавьен 0 0
4. Мелинг Биргер 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.33
2. Блас Людовик 1 0.33
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.33
4. Саймон Мозес 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Траоре Амари 2 0
2. Буриго Бенжамен 1 0
3. Угочукву Лесли 1 0
Нант
# Игрок      
1. Коко Маркус 1 0
2. Блас Людовик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино
Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант
Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант

Последние игры между собой

Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Ренн 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ренн Лига 1
Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Нант 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
9. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Ренн 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Ренн 80.3% (106)
X 15.9% (21)
Нант 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Нант
1.74
3.92
6.08
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Где смотреть матч Ренн 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Ренн 0:0 Нант

Исход игры
Ренн
80.3% (106)
Ничья
15.9% (21)
Нант
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (45)
Меньше
65.38% (85)
Обе команды забьют
Да
49.23% (64)
Нет
50.77% (66)
Популярный счёт
1:0 Ренн
38.6% (51)
2:1 Ренн
27.3% (36)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Ренн
9.8% (13)
1:2 Нант
3% (4)
3:1 Ренн
2.3% (3)
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