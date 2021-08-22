Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

93' Удар от ворот произведет Ренн

93' Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Удар от ворот произведет Нант

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

85' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Ренн

81' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Коко Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Камальдин Сулемана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Ренн

76' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Нант

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Траоре Амари из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

73' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.

72' Камальдин Сулемана бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

72' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

70' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Ренн

66' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Камальдин Сулемана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Нант

61' Альбан Ляфон отбил мяч на угловой после удара Гирасси Серу из штрафной площади.

61' Альбан Ляфон не дал случится голу! Гирасси Серу должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв

60' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

58' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.

58' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Кастеллетто Жан-Шарль получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

57' Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

52' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Лоик Баде из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

49' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Ренн

46' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля