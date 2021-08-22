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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
1:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
11' Желтая карточка
Траоре Амари
27' Желтая карточка
Блас Людовик
57' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
58' Гол
Терье Мартен
79' Желтая карточка
Сулемана Камалдин
90'+5
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
5
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
11
Докю
Жереми
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
Ренн
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

11'
Траоре Амари
 
27'
 
Блас Людовик
43'
Сулемана Камалдин
Докю Жереми
 
46'
 
Де Са Роли Перейра
Саймон Мозес
57'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
58'
Терье Мартен
(Сантамария Батист)
1:0
67'
 
Мутуссами Самуэль
Жиротто Андрей
67'
 
Аппиа Деннис
Коршья Себастьен
67'
 
Букари Осман
Эмон Рено
76'
Камавинга Эдуардо
Терье Мартен
 
79'
Сулемана Камалдин
 
86'
Дель Кастильо Ромен
Буриго Бенжамен
 
86'
Matthis Abline
Тэт Флавьен
 
86'
Угочукву Лесли
Гирасси Серу
 
89'
 
Мерлин Квентин
Чиривелья Педро

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.33
2. Терье Мартен 1 0.33
3. Сулемана Камалдин 1 0.33
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.33
2. Блас Людовик 1 0.33
3. Коло-Муани Рандаль 1 0.33
4. Саймон Мозес 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Траоре Амари 2 0
2. Буриго Бенжамен 1 0
3. Сулемана Камалдин 1 0
4. Угочукву Лесли 1 0
Нант
# Игрок      
1. Блас Людовик 2 0
2. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
3. Коко Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Нант 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино
Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант
Нант 0:1 Ньор Нант 0:1 Кан Нант 0:1 Тулуза Тулуза 1:2 Нант Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант

Последние игры между собой

Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Ренн 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ренн Лига 1
Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Нант: 38%.
  • 94'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 94'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Коко Маркус из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Травма, повреждение
    93'
    Дель Кастильо Ромен возвращается на поле.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    92'
    Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Нант контролирует мяч.
  • 91'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Matthis Abline из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 90'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Траоре Шарль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Нант: 37%.
  • 90'
    Матч возобновлен
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 89'
    Тактическая замена. Чиривелья Педро уходит с поля и его заменяет Мерлин Квентин
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
  • 88'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Камавинга Эдуардо
  • 88'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    87'
    Букари Осман из команды Нант в офсайде
  • 86'
    Чиривелья Педро из команды Нант делает пас партнеру.
  • 86'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву
  • 86'
    Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Matthis Abline
  • 86'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
  • 85'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 85'
    Сантамария Батист из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Нант: 36%.
  • 85'
    Нант контролирует мяч.
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Матч возобновлен
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 83'
    Нант контролирует мяч.
  • 83'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 83'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 82'
    Чиривелья Педро из команды Нант делает неудачный навес.
  • 81'
    Нант пытается что-то создать.
  • 81'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Коко Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Нант: 35%.
  • Желтая карточка
    79'
    Камальдин Сулемана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
  • 79'
    Нант пытается что-то создать.
  • 79'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 78'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Нант пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 77'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Нант пытается что-то создать.
  • 76'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Нант: 32%.
  • 76'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Камавинга Эдуардо
  • Фол, нарушение
    74'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Гирасси Серу
  • 74'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Траоре Амари из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 73'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 73'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 73'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 72'
    Камальдин Сулемана бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • 72'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 72'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 70'
    Ренн контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Нант: 32%.
  • 70'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Ренн контролирует мяч.
  • 69'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
  • 68'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 67'
    Тактическая замена. Эмон Рено уходит с поля и его заменяет Букари Осман
  • 67'
    Тактическая замена. Коршья Себастьен уходит с поля и его заменяет Аппиа Деннис
  • 67'
    Тактическая замена. Жиротто Андрей уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
  • 67'
    Шанс! Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант пробил головой, но мимо
  • Угловой
    66'
    Де Са Роли Перейра из команды Нант подал угловой слева.
  • 66'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Коко Маркус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Нант пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Нант: 33%.
  • 65'
    Ренн контролирует мяч.
  • 64'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    63'
    Камальдин Сулемана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    62'
    Траоре Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Камальдин Сулемана пострадал.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Угловой
    61'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 61'
    Альбан Ляфон отбил мяч на угловой после удара Гирасси Серу из штрафной площади.
  • 61'
    Альбан Ляфон не дал случится голу! Гирасси Серу должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв
  • 61'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Сантамария Батист сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Ренн правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 58'
    Сантамария Батист из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 58'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 58'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 58'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    57'
    Кастеллетто Жан-Шарль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 57'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 57'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эмон Рено
  • 56'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 55'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Нант: 34%.
  • 55'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Сантамария Батист из команды Ренн пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 54'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    54'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Гирасси Серу
  • 53'
    Блас Людовик из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 53'
    Нант пытается что-то создать.
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Ренн начинает контратаку
  • 51'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Нант пытается что-то создать.
  • 51'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Лоик Баде из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Нант: 33%.
  • 49'
    Ренн контролирует мяч.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 46'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает неудачный навес.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Де Са Роли Перейра
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Ренн 80.3% (106)
X 15.9% (21)
Нант 3.8% (5)
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Где смотреть матч Ренн 1:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:0 Нант

Исход игры
Ренн
80.3% (106)
Ничья
15.9% (21)
Нант
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (45)
Меньше
65.38% (85)
Обе команды забьют
Да
49.23% (64)
Нет
50.77% (66)
Популярный счёт
1:0 Ренн
38.6% (51)
2:1 Ренн
27.3% (36)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Ренн
9.8% (13)
1:2 Нант
3% (4)
3:1 Ренн
2.3% (3)
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