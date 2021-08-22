Франция: Лига 1 2021-2022
Ренн
1:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Нант
11' Желтая карточкаТраоре Амари
27' Желтая карточкаБлас Людовик
57' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
58' ГолТерье Мартен
79' Желтая карточкаСулемана Камалдин
27
Траоре
Амари
11
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
11
Коко
Маркус
28
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
27'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.33
|2.
|Терье Мартен
|1
|0.33
|3.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.33
|4.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|5.
|Сантамария Батист
|0
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.33
|2.
|Блас Людовик
|1
|0.33
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.33
|4.
|Саймон Мозес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Амари
|2
|0
|2.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|3.
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|4.
|Угочукву Лесли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блас Людовик
|2
|0
|2.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|3.
|Коко Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Нант
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино
Нант Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нант 2:0 Метц Монако 1:1 Нант Лорьян 1:0 Нант Брест 1:3 Нант
Последние игры между собой
Ренн: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Нант: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Нант
Исход игры
Ренн
80.3% (106)
Ничья
15.9% (21)
Нант
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (45)
Меньше
65.38% (85)
Обе команды забьют
Да
49.23% (64)
Нет
50.77% (66)
Популярный счёт
1:0 Ренн
38.6% (51)
2:1 Ренн
27.3% (36)
1:1 Ничья
14.4% (19)
2:0 Ренн
9.8% (13)
1:2 Нант
3% (4)
3:1 Ренн
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!