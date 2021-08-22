  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Анже
0'
1:0
10' Гол
Мара Секу
38'
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
14
Менса
Гидеон
20
Сиссоко
Иссуф
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
13
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Бордо
5-3-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

10'
Мара Секу
(Мангаш Рикарду)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 1 0.33
2. Пембеле Тимоте 1 0.33
3. Мара Секу 1 0.33
4. Косельни Лоран 0 0
5. Башич Тома 0 0
6. Мангаш Рикарду 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.33
2. Баокен Стефан 1 0.33
3. Буфаль Софьян 1 0.33
4. Azzedine Ounahi 1 0.33
5. Кабо Джимми 0 0
6. Мангани Тома 0 0
7. Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 1 0
2. Калу Самуэль 1 0
3. Отавио II 1 0
Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Томас Ромейн 1 0
3. Менди Батиста 1 0
4. Таиби Ванисс 1 0
5. Gerald Baticle 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 0 0 0 100% (2) 0 0
 Анже 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан
Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа
Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн

Последние игры между собой

Бордо: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Бордо 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Бордо Лига 1 Анже 1:1 Бордо Товарищеские матчи Анже 3:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Труа 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Реймс 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монпелье 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20. Страсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бордо 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Метц 1:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реймс 1:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Труа 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Монпелье 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Страсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Анже 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Труа 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реймс 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бордо 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монпелье 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 37'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Башич Тома из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Кабо Джимми.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Назначен штрафной. Пострадал Фюльжени Анжело, его свалил Башич Тома.
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 34'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Буфаль Софьян из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    Мангани Тома не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Плохо сыграл Косельни Лоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
  • 32'
    Секу Мара нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
  • 32'
    Issouf Sissokho из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 31'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Томас Ромейн задерживает мяч рукой
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Анже: 60%.
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Фюльжени Анжело
  • 28'
    Issouf Sissokho из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 28'
    Буфаль Софьян из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Кватенг Энок наказан за толчок Буфаль Софьян
  • Фол, нарушение
    26'
    Отавио II наказан за толчок Менди Батиста
  • Фол, нарушение
    25'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 25'
    Отавио II не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 43%, Анже: 57%.
  • 25'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Плохо сыграл Траоре Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    22'
    Косельни Лоран из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
  • 22'
    Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 21'
    Issouf Sissokho из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Менса Гидеон из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 21'
    Мангаш Рикарду делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 19'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 18'
    О, нет. Из многообещающей позиции Секу Мара из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    18'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 18'
    Issouf Sissokho из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Бернардони Поль из команды Анже плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 17'
    Траоре Исмаэль из команды Анже четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Анже: 60%.
  • 15'
    Томас Ромейн нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    15'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 14'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    13'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 13'
    Пембеле Тимоте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Пембеле Тимоте наказан за толчок Чо Мохамед-Али
  • 12'
    Анже пытается что-то создать.
  • 11'
    Команда Бордо забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 10'
    Мангаш Рикарду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Секу Мара наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 10'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 38%, Анже: 62%.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Отавио II из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Буфаль Софьян.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 25%, Анже: 75%.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Игрок Секу Мара из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 3'
    Башич Тома делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Отавио II из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бордо 58.4% (80)
X 25.5% (35)
Анже 16.1% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Анже
3.47
3.80
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бордо 1:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Бордо 1:0 Анже

Исход игры
Бордо
58.4% (80)
Ничья
25.5% (35)
Анже
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Бордо
25.5% (35)
1:1 Ничья
24.8% (34)
1:0 Бордо
20.4% (28)
2:0 Бордо
9.5% (13)
0:1 Анже
8% (11)
1:2 Анже
5.8% (8)
0:2 Анже
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 