Франция: Лига 1 2021-2022
Бордо
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Матмю Атлантик
Анже
1:0
10' ГолМара Секу
25
Кватенг
Энок
14
Менса
Гидеон
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Калу СамуэльНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уден Реми
|1
|0.33
|2.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.33
|3.
|Мара Секу
|1
|0.33
|4.
|Косельни Лоран
|0
|0
|5.
|Башич Тома
|0
|0
|6.
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.33
|2.
|Баокен Стефан
|1
|0.33
|3.
|Буфаль Софьян
|1
|0.33
|4.
|Azzedine Ounahi
|1
|0.33
|5.
|Кабо Джимми
|0
|0
|6.
|Мангани Тома
|0
|0
|7.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кватенг Энок
|1
|0
|2.
|Калу Самуэль
|1
|0
|3.
|Отавио II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|Томас Ромейн
|1
|0
|3.
|Менди Батиста
|1
|0
|4.
|Таиби Ванисс
|1
|0
|5.
|Gerald Baticle
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Анже
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан
Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа
Последние игры между собой
Бордо: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Бордо 0:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Труа
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бордо
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реймс
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Труа
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Реймс
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Бордо
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Анже
Исход игры
Бордо
58.4% (80)
Ничья
25.5% (35)
Анже
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Бордо
25.5% (35)
1:1 Ничья
24.8% (34)
1:0 Бордо
20.4% (28)
2:0 Бордо
9.5% (13)
0:1 Анже
8% (11)
1:2 Анже
5.8% (8)
0:2 Анже
1.5% (2)
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