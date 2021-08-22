Первый тайм

37' Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

37' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

34' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Бордо

34' Мангани Тома не смог попасть в створ ударом издали

33' Плохо сыграл Косельни Лоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Секу Мара нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

32' Issouf Sissokho из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

31' Анже выполняет удар от ворот.

30' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Issouf Sissokho из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Анже

25' Отавио II не смог попасть в створ ударом издали

25' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Плохо сыграл Траоре Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Issouf Sissokho из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.

20' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Анже выполняет удар от ворот.

18' О, нет. Из многообещающей позиции Секу Мара из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Issouf Sissokho из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Томас Ромейн нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.

14' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Пембеле Тимоте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Команда Бордо забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Секу Мара наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Идеальный солнечный день для футбола

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

3' Игрок Секу Мара из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бордо начинает с центра поля