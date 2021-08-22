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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
10' Гол
Мара Секу
1:1
38' Гол
Томас Ромейн
61' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
74' Желтая карточка
Кватенг Энок
90'+3
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
12
Мангаш
Рикарду
14
Менса
Гидеон
20
Сиссоко
Иссуф
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
11
Мара
Секу
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
13
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
Бордо
5-3-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

10'
Мара Секу
(Мангаш Рикарду)
1:0
38'
1:1
Томас Ромейн
(Фюльжени Анжело)
61'
Мангаш Рикарду
 
63'
Уден Реми
Пембеле Тимоте
 
63'
Адли Ясин
Башич Тома
 
64'
 
Баокен Стефан
Буфаль Софьян
74'
Кватенг Энок
 
80'
 
Azzedine Ounahi
Фюльжени Анжело
80'
 
Нинга Родрике
Чо Мохамед-Али
80'
Мешер Андре
Косельни Лоран
 
81'
Калу Самуэль
Мара Секу
 
90'
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уден Реми 1 0.33
2. Пембеле Тимоте 1 0.33
3. Мара Секу 1 0.33
4. Косельни Лоран 0 0
5. Башич Тома 0 0
6. Мангаш Рикарду 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.33
2. Баокен Стефан 1 0.33
3. Томас Ромейн 1 0.33
4. Буфаль Софьян 1 0.33
5. Azzedine Ounahi 1 0.33
6. Кабо Джимми 0 0
7. Мангани Тома 0 0
8. Фюльжени Анжело 0 0
9. Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Кватенг Энок 2 0
2. Калу Самуэль 1 0
3. Отавио II 1 0
4. Мангаш Рикарду 1 0
Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Томас Ромейн 1 0
3. Менди Батиста 1 0
4. Таиби Ванисс 1 0
5. Gerald Baticle 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
 Анже 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Марсель 2:2 Бордо Бордо 0:2 Клермон Лорьян 1:1 Бордо Бордо 2:1 Кан
Бордо 1:1 Ньор Бержерак 0:1 Бордо Реймс 1:2 Бордо Бордо 3:0 Ланс Нант 3:0 Бордо Бордо 1:0 Ренн Лорьян 4:1 Бордо Бордо 0:3 Монако Сент-Этьен 4:1 Бордо Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Анже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян Анже 3:0 Труа
Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн

Последние игры между собой

Бордо: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Бордо 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Бордо Лига 1 Анже 1:1 Бордо Товарищеские матчи Анже 3:1 Бордо Лига 1
Бордо 0:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Нант 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
9. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Ренн 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 93'
    Секу Мара из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Анже: 50%.
  • 92'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 92'
    Игрок Бриан Джимми из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 92'
    Адли Ясин из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 92'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Бордо контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Аззеддин Унахи из команды Анже опасно и грубо сыграл. Менса Гидеон пострадал.
  • 90'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 90'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Анже: 50%.
  • 90'
    Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
  • 89'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 88'
    Анже контролирует мяч.
  • 88'
    Issouf Sissokho из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 88'
    Issouf Sissokho из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 88'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 88'
    Мешер Андре из команды Бордо четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 87'
    Анже контролирует мяч.
  • 87'
    Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 87'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бордо пробьет пенальти!
  • 87'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 86'
    Менса Гидеон из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 86'
    Уден Реми из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 86'
    Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 86'
    Игрок Уден Реми из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 86'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Менса Гидеон из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 85'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 85'
    Бордо контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Бордо: 49%, Анже: 51%.
  • 84'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    84'
    Нинга Родрике наказан за толчок Кватенг Энок
  • 84'
    Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Калу Самуэль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    82'
    Нинга Родрике из команды Анже опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
  • 82'
    Игрок Нинга Родрике из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 82'
    Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 81'
    Анже контролирует мяч.
  • 81'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Секу Мара уходит с поля и его заменяет Калу Самуэль
  • 80'
    Тактическая замена. Косельни Лоран уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
  • 80'
    Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
  • 80'
    Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи
  • 80'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Анже: 50%.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 79'
    Уден Реми из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 79'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Анже пытается что-то создать.
  • 78'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    77'
    Менса Гидеон из команды Бордо в офсайде
  • 76'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 76'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 76'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Менди Батиста из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 75'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Анже: 50%.
  • Желтая карточка
    74'
    Кватенг Энок получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    74'
    Кватенг Энок из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Фюльжени Анжело пострадал.
  • 74'
    Адли Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 74'
    Issouf Sissokho из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 74'
    Мангаш Рикарду делает длинную передачу вперед
  • 73'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Issouf Sissokho из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Отавио II из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 72'
    Бордо контролирует мяч.
  • 72'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 71'
    Косельни Лоран из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 71'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Бордо: 46%, Анже: 54%.
  • 69'
    Бордо контролирует мяч.
  • 68'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    68'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 68'
    Уден Реми мяч отрикошетил от ворот
  • 68'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 67'
    Уден Реми из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 66'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Секу Мара нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
  • 65'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Адли Ясин из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 65'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Анже: 56%.
  • 65'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 64'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
  • 63'
    Тактическая замена. Башич Тома уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
  • 63'
    Тактическая замена. Пембеле Тимоте уходит с поля и его заменяет Уден Реми
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 62'
    Анже пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    61'
    Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    61'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
  • 61'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Анже: 56%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 59'
    Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 59'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 59'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 59'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья свистит. Косельни Лоран атаковал сзади соперника. Это Буфаль Софьян заработал своей команде штрафной
  • 58'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 57'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 55'
    Бордо контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 55'
    Удар-перашют, который нанес Отавио II из команды Бордо был отбит вратарем.
  • 54'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    53'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже в офсайде
  • 53'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Анже контролирует мяч.
  • 51'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 51'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    50'
    Секу Мара из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Томас Ромейн заработал фол
  • 50'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Бордо: 44%, Анже: 56%.
  • 50'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 49'
    Анже пытается что-то создать.
  • 49'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Бордо контролирует мяч.
  • 48'
    Issouf Sissokho пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
  • 47'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Issouf Sissokho из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Issouf Sissokho из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 46'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Секу Мара из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мансо Венсан пострадал.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 42'
    Чо Мохамед-Али имел все шансы забить, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв!
  • 42'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Фюльжени Анжело делает длинную передачу вперед
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Секу Мара из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мангани Тома пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 41%, Анже: 59%.
  • 40'
    Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!
  • 38'
    Фюльжени Анжело сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Томас Ромейн Анже забивает ударом головой
  • 38'
    Фюльжени Анжело из команды Анже сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 38'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 37'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 37'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Башич Тома из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Кабо Джимми.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Назначен штрафной. Пострадал Фюльжени Анжело, его свалил Башич Тома.
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 34'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 34'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Буфаль Софьян из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    Мангани Тома не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Плохо сыграл Косельни Лоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
  • 32'
    Секу Мара нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
  • 32'
    Issouf Sissokho из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 31'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Томас Ромейн задерживает мяч рукой
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Анже: 60%.
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Фюльжени Анжело
  • 28'
    Issouf Sissokho из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 28'
    Буфаль Софьян из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Кватенг Энок наказан за толчок Буфаль Софьян
  • Фол, нарушение
    26'
    Отавио II наказан за толчок Менди Батиста
  • Фол, нарушение
    25'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Думбия Сулейман пострадал.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 25'
    Отавио II не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 43%, Анже: 57%.
  • 25'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Плохо сыграл Траоре Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    22'
    Косельни Лоран из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
  • 22'
    Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 21'
    Issouf Sissokho из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 21'
    Менса Гидеон из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 21'
    Мангаш Рикарду делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 42%, Анже: 58%.
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 19'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 18'
    О, нет. Из многообещающей позиции Секу Мара из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    18'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 18'
    Issouf Sissokho из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Башич Тома из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Бернардони Поль из команды Анже плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • 17'
    Траоре Исмаэль из команды Анже четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 40%, Анже: 60%.
  • 15'
    Томас Ромейн нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    15'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 14'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    13'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 13'
    Пембеле Тимоте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Пембеле Тимоте наказан за толчок Чо Мохамед-Али
  • 12'
    Анже пытается что-то создать.
  • 11'
    Команда Бордо забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 10'
    Мангаш Рикарду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Секу Мара наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 10'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 38%, Анже: 62%.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Отавио II из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Буфаль Софьян.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 25%, Анже: 75%.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Игрок Секу Мара из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 3'
    Башич Тома делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Отавио II из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бордо 58.4% (80)
X 25.5% (35)
Анже 16.1% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Бордо 1:1 Анже онлайн


Прогнозы на матч Бордо 1:1 Анже

Исход игры
Бордо
58.4% (80)
Ничья
25.5% (35)
Анже
16.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.07% (46)
Меньше
65.93% (89)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Бордо
25.5% (35)
1:1 Ничья
24.8% (34)
1:0 Бордо
20.4% (28)
2:0 Бордо
9.5% (13)
0:1 Анже
8% (11)
1:2 Анже
5.8% (8)
0:2 Анже
1.5% (2)
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