Второй тайм

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Секу Мара из команды Бордо сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игрок Бриан Джимми из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Issouf Sissokho из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

88' Issouf Sissokho из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...

87' Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бордо пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Игрок Уден Реми из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

85' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Игрок Нинга Родрике из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Тактическая замена. Секу Мара уходит с поля и его заменяет Калу Самуэль

80' Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

79' Удар от ворот произведет Анже

79' Уден Реми из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

79' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Кватенг Энок получил желтую карточку от судьи

74' Issouf Sissokho из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

73' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Issouf Sissokho из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Секу Мара нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Мангаш Рикарду из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Секу Мара нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

65' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Бордо

62' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи

61' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Бордо

59' Буфаль Софьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Issouf Sissokho пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

47' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Issouf Sissokho из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

46' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота