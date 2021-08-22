Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Реймс
0:1
7' ГолМанетси Маршал
1:1
14' ГолМаига Хабиб
31' Желтая карточкаБронн Дилан
34' Желтая карточкаНьяне Ибраима
36' Желтая карточкаСарр Пап
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
13
Сабали
Шейх
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
13 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
14'
1:1
31'
34'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.67
|2.
|Юдоль Матьё
|1
|0.33
|3.
|Маига Хабиб
|1
|0.33
|4.
|Делен Тома
|0
|0
|5.
|Сарр Пап
|0
|0
|6.
|Ньяне Ибраима
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.67
|2.
|Манетси Маршал
|1
|0.33
|3.
|Кеббаль Илан
|1
|0.33
|4.
|Конан Гислен
|0
|0
|5.
|Экитик Юго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|2.
|Bradley Locko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Реймс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа
Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс
Последние игры между собой
Метц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Труа
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бордо
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реймс
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Труа
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Реймс
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Бордо
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
Прогнозы на матч Метц 1:1 Реймс
Исход игры
Метц
41% (55)
Ничья
49.3% (66)
Реймс
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Метц
23.9% (32)
2:1 Метц
13.4% (18)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:0 Метц
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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