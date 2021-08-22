Первый тайм

36' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи

35' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Реймс

33' Шейк Сабали из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Шейк Сабали из команды Метц разыграл угловой с левого угла.

33' Шейк Сабали из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

32' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Реймс

30' О, нет. Из многообещающей позиции Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Кафаро Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ньяне Ибраима из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Ilan Kebbal из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Укиджа Александр выбегает и ловит мяч

26' Опасность! Кафаро Матьё из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

25' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Метц

25' Ilan Kebbal не смог попасть в створ ударом издали

24' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Игрок Шейк Сабали из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

20' Гуйе Ламин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Метц выполняет удар от ворот.

17' Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Пап Матар Сарр сделал результативную передачу.

14' Г О О О О Л - Маига Хабиб из команды Метц правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

14' Пап Матар Сарр из команды Метц делает пас партнеру.

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Шейк Сабали бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

12' Ilan Kebbal из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.

12' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

9' Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

8' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Отличные скиллы показывает Конан Гислен , обводя своих соперников

6' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Игрок Ilan Kebbal из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Туре Эль Билал нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

3' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Реймс начинает с центра поля