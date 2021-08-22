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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Реймс
0'
0:1
7' Гол
Манетси Маршал
1:1
14' Гол
Маига Хабиб
31' Желтая карточка
Бронн Дилан
34' Желтая карточка
Ньяне Ибраима
36' Желтая карточка
Сарр Пап
37'
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
13
Сабали
Шейх
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
23
Кассама
Морету
15
Манетси
Маршал
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
20
Кеббаль
Илан
27
Туре
Эль
Билал
Метц
4-3-3
Реймс
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Манетси Маршал
(Конан Гислен)
14'
Маига Хабиб
(Сарр Пап)
1:1
31'
Бронн Дилан
 
34'
Ньяне Ибраима
 
36'
Сарр Пап
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.67
2. Юдоль Матьё 1 0.33
3. Маига Хабиб 1 0.33
4. Делен Тома 0 0
5. Сарр Пап 0 0
6. Ньяне Ибраима 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.67
2. Манетси Маршал 1 0.33
3. Кеббаль Илан 1 0.33
4. Конан Гислен 0 0
5. Экитик Юго 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Куяте Кики 0 1
2. Бронн Дилан 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 2 0
2. Bradley Locko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа
Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц
Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс
Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Труа 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Реймс 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монпелье 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20. Страсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бордо 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Метц 1:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реймс 1:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Труа 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Монпелье 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Страсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Анже 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Труа 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реймс 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бордо 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монпелье 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    36'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    36'
    Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 36'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 63%, Реймс: 37%.
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    34'
    Ньяне Ибраима из команды Метц получает желтую после опасной игры.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    33'
    Ньяне Ибраима из команды Метц опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
  • 33'
    Шейк Сабали из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    33'
    Шейк Сабали из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 33'
    Шейк Сабали из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 32'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Фас Ваут из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 32'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    31'
    Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Бронн Дилан из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Кафаро Матьё заработал фол
  • 31'
    Контроль мяча: Метц: 62%, Реймс: 38%.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 30'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    30'
    Юдоль Матьё из команды Метц подал угловой справа.
  • 29'
    Кафаро Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Метц контролирует мяч.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ньяне Ибраима из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 26'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Ilan Kebbal из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Укиджа Александр выбегает и ловит мяч
  • 26'
    Опасность! Кафаро Матьё из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 25'
    Ilan Kebbal не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    25'
    Маига Хабиб наказан за толчок Кассама Морету
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 64%, Реймс: 36%.
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Метц контролирует мяч.
  • 23'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 23'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    22'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 22'
    Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Кафаро Матьё из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Игрок Шейк Сабали из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 21'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Метц пытается что-то создать.
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Гуйе Ламин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 19'
    Опасность предотвращена - Абдельамид Юнис из команды Реймс вступил в отбор удачно
  • 19'
    Гуйе Ламин из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • 17'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Туре Эль Билал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • 15'
    Отличный гол забил Маига Хабиб
  • 14'
    Пап Матар Сарр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Маига Хабиб из команды Метц правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 14'
    Пап Матар Сарр из команды Метц делает пас партнеру.
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • 14'
    Метц контролирует мяч.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 13'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Шейк Сабали бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 12'
    Ilan Kebbal из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 12'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Метц пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Реймс: 47%.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Туре Эль Билал атаковал сзади соперника. Это Куяте Кики заработал своей команде штрафной
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 9'
    Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 9'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает отличный кросс...
  • 8'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Конан Гислен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    ГОООООЛ - Манетси Маршал Реймс забивает ударом головой
  • 6'
    Конан Гислен из команды Реймс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
  • 6'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Игрок Ilan Kebbal из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Реймс: 48%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пажо Венсан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Ilan Kebbal.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 3'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 3'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Метц 41% (55)
X 49.3% (66)
Реймс 9.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Реймс
2.46
3.27
3.58
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Где смотреть матч Метц 1:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Метц 1:1 Реймс

Исход игры
Метц
41% (55)
Ничья
49.3% (66)
Реймс
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Метц
23.9% (32)
2:1 Метц
13.4% (18)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:0 Метц
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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