Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Шавалерин Ксавье из команды Реймс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

94' Вагнер получил желтую карточку от судьи

94' Судья сигнализирует, что Вагнер из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ilan Kebbal

94' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Вагнер из команды Метц подал угловой справа.

94' Ньяне Ибраима пробил со штрафного прямо в стенку

92' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Вагнер из команды Метц отправил кросс в штрафную...

92' Экитик Юго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Метц

90' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Оскар Гарсия получает красную карточку за не спортивное поведение

87' Фредерик Антонетти получает красную карточку за не спортивное поведение

87' Маига Хабиб из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Метц выполняет удар от ворот.

85' Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Реймс выполняет удар от ворот.

83' Реймс выполняет удар от ворот.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

81' Ilan Kebbal выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Удар от ворот произведет Метц

78' Фокет Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

78' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ilan Kebbal из команды Реймс подал угловой слева.

77' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Ilan Kebbal из команды Реймс подал угловой слева.

77' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Ilan Kebbal из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

76' Удар от ворот произведет Метц

75' Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Судья свистит. Юдоль Матьё атаковал сзади соперника. Это Натанаэль Мбуку заработал своей команде штрафной

71' Вагнер задерживает мяч рукой

69' Конан Гислен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

69' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вагнер задерживает мяч рукой

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Реймс выполняет удар от ворот.

66' Отличный пас сделал Сентонз Фабьен из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

65' Натанаэль Мбуку из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Удар от ворот произведет Метц

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Ilan Kebbal из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

63' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Пажо Венсан наказан за толчок Ilan Kebbal

61' Метц выполняет удар от ворот.

61' Ilan Kebbal оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Отличные скиллы показывает Ilan Kebbal, обводя своих соперников

61' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи

60' Реймс выполняет удар от ворот.

59' Тактическая замена. Гуйе Ламин уходит с поля и его заменяет Вагнер

59' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага

58' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реймс , будет отменен из-за фола.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О О Л! Реймс забивает! Ilan Kebbal отличился.

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ilan Kebbal из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

48' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку