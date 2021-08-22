Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
1:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Реймс
0:1
7' ГолМанетси Маршал
1:1
14' ГолМаига Хабиб
31' Желтая карточкаБронн Дилан
35' Желтая карточкаНьяне Ибраима
36' Желтая карточкаСарр Пап
41' Желтая карточкаФокет Томас
53' Undefined phrase: football_event_Кеббаль Илан
60' Желтая карточкаГравильон Эндрю
87' Красная карточкаФредерик Антонетти
87' Красная карточкаГарсия Оскар
90' Желтая карточкаВагнер да Силва
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
13
Сабали
Шейх
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
20
Кеббаль
Илан
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
13 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
14'
1:1
31'
35'
36'
41'
53'
60'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.67
|2.
|Юдоль Матьё
|1
|0.33
|3.
|Маига Хабиб
|1
|0.33
|4.
|Делен Тома
|0
|0
|5.
|Сарр Пап
|0
|0
|6.
|Ньяне Ибраима
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.67
|2.
|Манетси Маршал
|1
|0.33
|3.
|Кеббаль Илан
|1
|0.33
|4.
|Конан Гислен
|0
|0
|5.
|Экитик Юго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бронн Дилан
|2
|0
|2.
|Куяте Кики
|0
|1
|3.
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Сарр Пап
|1
|0
|6.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|2.
|Гарсия Оскар
|0
|1
|3.
|Фокет Томас
|1
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|5.
|Bradley Locko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Реймс
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа
Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс
Последние игры между собой
Метц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Метц 1:1 Реймс
Исход игры
Метц
41% (55)
Ничья
49.3% (66)
Реймс
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Метц
23.9% (32)
2:1 Метц
13.4% (18)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Метц
2.2% (3)
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