  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
7' Гол
Манетси Маршал
1:1
14' Гол
Маига Хабиб
31' Желтая карточка
Бронн Дилан
35' Желтая карточка
Ньяне Ибраима
36' Желтая карточка
Сарр Пап
41' Желтая карточка
Фокет Томас
53' Undefined phrase: football_event_
Кеббаль Илан
60' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
87' Красная карточка
Фредерик Антонетти
87' Красная карточка
Гарсия Оскар
90' Желтая карточка
Вагнер да Силва
90'+6
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
13
Сабали
Шейх
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
23
Кассама
Морету
15
Манетси
Маршал
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
24
Кафаро
Матьё
27
Туре
Эль
Билал
Метц
4-3-3
Реймс
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Манетси Маршал
(Конан Гислен)
14'
Маига Хабиб
(Сарр Пап)
1:1
31'
Бронн Дилан
 
35'
Ньяне Ибраима
 
36'
Сарр Пап
 
41'
 
Фокет Томас
46'
 
Мбюкю Натанаэль
Кафаро Матьё
51'
 
Шавалерин Ксавье
Кассама Морету
53'
 
Кеббаль Илан
59'
Яде Папа Ндиага
Сабали Шейх
 
59'
Вагнер да Силва
Гуйе Ламин
 
60'
 
Гравильон Эндрю
74'
Делен Тома
Яде Папа Ндиага
 
79'
 
Экитик Юго
Гравильон Эндрю
79'
Траоре Бубакар
Пажо Венсан
 
87'
Фредерик Антонетти
 
87'
 
Гарсия Оскар
90'
Вагнер да Силва
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.67
2. Юдоль Матьё 1 0.33
3. Маига Хабиб 1 0.33
4. Делен Тома 0 0
5. Сарр Пап 0 0
6. Ньяне Ибраима 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.67
2. Манетси Маршал 1 0.33
3. Кеббаль Илан 1 0.33
4. Конан Гислен 0 0
5. Экитик Юго 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Бронн Дилан 2 0
2. Куяте Кики 0 1
3. Фредерик Антонетти 0 1
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Сарр Пап 1 0
6. Ньяне Ибраима 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 2 0
2. Гарсия Оскар 0 1
3. Фокет Томас 1 0
4. Гравильон Эндрю 1 0
5. Bradley Locko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0
 Реймс 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье Метц 2:1 Труа
Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц
Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм Ланс 2:1 Реймс
Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1 Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Нант 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
9. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Ренн 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • 95'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Желтая карточка
    94'
    Вагнер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Вагнер из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ilan Kebbal
  • 94'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Вагнер из команды Метц подал угловой справа.
  • 94'
    Ньяне Ибраима пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • Угловой
    93'
    Юдоль Матьё из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Вагнер из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Экитик Юго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    92'
    Юдоль Матьё из команды Метц подал угловой справа.
  • 91'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    91'
    Ньяне Ибраима из команды Метц в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 91'
    Шанс! Туре Эль Билал из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 90'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • 90'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Реймс контролирует мяч.
  • 89'
    Метц контролирует мяч.
  • 89'
    Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ilan Kebbal
  • 88'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 87'
    Оскар Гарсия получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 87'
    Фредерик Антонетти получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 87'
    Маига Хабиб из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 86'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 86'
    Метц контролирует мяч.
  • 86'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 85'
    Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ilan Kebbal
  • 85'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • 84'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 84'
    Маига Хабиб из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 84'
    Метц пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    83'
    Манетси Маршал возвращается на поле.
  • 83'
    Реймс контролирует мяч.
  • 83'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Ilan Kebbal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Реймс: 43%.
  • 80'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Вагнер наказан за толчок Абдельамид Юнис
  • 79'
    Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Траоре Бубакар
  • 79'
    Тактическая замена. Гравильон Эндрю уходит с поля и его заменяет Экитик Юго
  • 79'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 78'
    Фокет Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 78'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 78'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    Реймс контролирует мяч.
  • 78'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 77'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Ilan Kebbal из команды Реймс подал угловой слева.
  • 77'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    77'
    Ilan Kebbal из команды Реймс подал угловой слева.
  • 77'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Ilan Kebbal из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Реймс контролирует мяч.
  • 76'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 75'
    Шанс! Туре Эль Билал из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 75'
    Ilan Kebbal навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 74'
    Тактическая замена. Яде Папа Ндиага уходит с поля и его заменяет Делен Тома
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 73'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    73'
    Фокет Томас задерживает мяч рукой
  • 72'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья свистит. Юдоль Матьё атаковал сзади соперника. Это Натанаэль Мбуку заработал своей команде штрафной
  • 71'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    71'
    Вагнер задерживает мяч рукой
  • 71'
    Реймс контролирует мяч.
  • Офсайд
    70'
    Фокет Томас из команды Реймс в офсайде
  • 70'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • 69'
    Метц контролирует мяч.
  • 69'
    Конан Гислен пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
  • 69'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Метц пытается что-то создать.
  • 68'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    67'
    Вагнер задерживает мяч рукой
  • 67'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Реймс контролирует мяч.
  • 66'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Отличный пас сделал Сентонз Фабьен из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 65'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 65'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Реймс: 40%.
  • 65'
    Метц контролирует мяч.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 64'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 63'
    Ilan Kebbal из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    62'
    Пажо Венсан наказан за толчок Ilan Kebbal
  • 61'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 61'
    Ilan Kebbal оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 61'
    Отличные скиллы показывает Ilan Kebbal, обводя своих соперников
  • 61'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    60'
    Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 60'
    Метц контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Реймс: 40%.
  • 60'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 59'
    Тактическая замена. Гуйе Ламин уходит с поля и его заменяет Вагнер
  • 59'
    Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
  • Фол, нарушение
    59'
    Абдельамид Юнис наказан за толчок Ньяне Ибраима
  • 58'
    Метц контролирует мяч.
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    57'
    Манетси Маршал наказан за толчок Куяте Кики
  • 57'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реймс, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    56'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Реймс: 40%.
  • Травма, повреждение
    55'
    Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Туре Эль Билал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О О Л! Реймс забивает! Ilan Kebbal отличился.
  • 53'
    Опасность! Туре Эль Билал из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 53'
    Реймс начинает контратаку
  • 53'
    Куяте Кики ошибается в защите.
  • 53'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Юдоль Матьё пострадал.
  • 52'
    Метц пытается что-то создать.
  • 51'
    Метц контролирует мяч.
  • 51'
    Тактическая замена. Кассама Морету уходит с поля и его заменяет Шавалерин Ксавье
  • Фол, нарушение
    50'
    Туре Эль Билал из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Укиджа Александр пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 60%, Реймс: 40%.
  • 49'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ilan Kebbal из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 48'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • 46'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Метц контролирует мяч.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 44'
    Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Метц контролирует мяч.
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ньяне Ибраима из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Абдельамид Юнис заработал фол
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • Офсайд
    42'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 42'
    Метц пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    41'
    Фокет Томас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 41'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Манетси Маршал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • 40'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Абдельамид Юнис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 40'
    Ilan Kebbal мяч отрикошетил от ворот
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Ilan Kebbal, обводя своих соперников
  • 39'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 39'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    39'
    Кафаро Матьё из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    36'
    Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 35'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 63%, Реймс: 37%.
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    35'
    Ньяне Ибраима из команды Метц получает желтую после опасной игры.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    33'
    Ньяне Ибраима из команды Метц опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
  • 33'
    Шейк Сабали из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    33'
    Шейк Сабали из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 33'
    Шейк Сабали из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 32'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Фас Ваут из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 32'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    31'
    Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Бронн Дилан из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Кафаро Матьё заработал фол
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 62%, Реймс: 38%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 30'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    30'
    Юдоль Матьё из команды Метц подал угловой справа.
  • 29'
    Кафаро Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Метц контролирует мяч.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ньяне Ибраима из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 26'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Ilan Kebbal из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Укиджа Александр выбегает и ловит мяч
  • 26'
    Опасность! Кафаро Матьё из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 25'
    Ilan Kebbal не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    25'
    Маига Хабиб наказан за толчок Кассама Морету
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 64%, Реймс: 36%.
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Метц контролирует мяч.
  • 23'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 23'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    22'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 22'
    Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Кафаро Матьё из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Игрок Шейк Сабали из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 21'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Метц пытается что-то создать.
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Гуйе Ламин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Реймс: 42%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 19'
    Опасность предотвращена - Абдельамид Юнис из команды Реймс вступил в отбор удачно
  • 19'
    Гуйе Ламин из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • 17'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 17'
    Туре Эль Билал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 59%, Реймс: 41%.
  • 15'
    Отличный гол забил Маига Хабиб
  • 14'
    Пап Матар Сарр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Маига Хабиб из команды Метц правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 13'
    Пап Матар Сарр из команды Метц делает пас партнеру.
  • 13'
    Метц пытается что-то создать.
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 13'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Шейк Сабали бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 12'
    Ilan Kebbal из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 12'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Метц пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Реймс: 47%.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Туре Эль Билал атаковал сзади соперника. Это Куяте Кики заработал своей команде штрафной
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Пап Матар Сарр пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 9'
    Ньяне Ибраима нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • 9'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает отличный кросс...
  • 8'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Конан Гислен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    ГОООООЛ - Манетси Маршал Реймс забивает ударом головой
  • 6'
    Конан Гислен из команды Реймс делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
  • 6'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Игрок Ilan Kebbal из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Реймс: 48%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пажо Венсан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Ilan Kebbal.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 3'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 3'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Метц 41% (55)
X 49.3% (66)
Реймс 9.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Метц 1:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Метц 1:1 Реймс

Исход игры
Метц
41% (55)
Ничья
49.3% (66)
Реймс
9.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (56)
1:0 Метц
23.9% (32)
2:1 Метц
13.4% (18)
1:2 Реймс
5.2% (7)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Реймс
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Метц
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 