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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Марсель
0'
3' Желтая карточка
Камара Бубакар
15' Желтая карточка
Лемина Марио
1:0
49' Гол
Дольберг Каспер
51'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Герсон
Сантос
11
Энрике
Луис
III
10
Пайе
Димитри
Ницца
4-4-2
Марсель
3-2-4-1

Ход матча

3'
 
Камара Бубакар
6'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
15'
Лемина Марио
 
49'
Дольберг Каспер
(Лотомба Жордан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 2 0.67
2. Будауи Хишем 1 0.33
3. Гуйри Амин 1 (1) 0.33
4. Аталь Юсеф 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1
2. Юндер Дженгиз 2 0.67
3. Гуйе Пап 0 0
4. Герсон Сантос 0 0
5. Гендузи Маттео 0 0
6. Де ла Фуэнте Конрад 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 1 0
2. Тодибо Жан-Клер 1 0
3. Аталь Юсеф 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 1 0
3. Камара Бубакар 1 0
4. Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Марсель 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца
Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ницца 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Марсель 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Марсель 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ницца 21.1% (28)
X 42.9% (57)
Марсель 36.1% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Марсель
2.58
3.48
3.15
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Где смотреть матч Ницца 1:0 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Ницца 1:0 Марсель

Исход игры
Ницца
21.1% (28)
Ничья
42.9% (57)
Марсель
36.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (69)
Меньше
47.33% (62)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (49)
1:2 Марсель
27.8% (37)
2:1 Ницца
14.3% (19)
2:2 Ничья
4.5% (6)
1:0 Ницца
3.8% (5)
0:1 Марсель
3.8% (5)
2:3 Марсель
1.5% (2)
0:2 Марсель
1.5% (2)
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