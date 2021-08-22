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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
 
Прерван

Стадион:
Марсель
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
30
Манданда
Стив
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
8
Герсон
Сантос
11
Энрике
Луис
III
10
Пайе
Димитри
Ницца
4-4-2
Марсель
3-2-4-1

Ход матча

3'
 
Камара Бубакар
6'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
15'
Лемина Марио
 
49'
Дольберг Каспер
(Лотомба Жордан)
1:0
56'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Энрике Луис
56'
 
Ронжье Валентин
Гуйе Пап
63'
Дольберг Каспер
 
66'
Клюйверт Джастин
 
69'
Бар Мельвен
 
71'
Кристоф Гальтье
 
71'
Тюрам Кефрен
Лемина Марио
 
71'
 
Перес Луан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 3 1.5
2. Будауи Хишем 1 0.5
3. Гуйри Амин 1 (1) 0.5
4. Лотомба Жордан 0 0
5. Аталь Юсеф 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайе Димитри 3 1.5
2. Юндер Дженгиз 2 1
3. Гуйе Пап 0 0
4. Герсон Сантос 0 0
5. Гендузи Маттео 0 0
6. Де ла Фуэнте Конрад 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Лемина Марио 1 0
2. Дольберг Каспер 1 0
3. Клюйверт Джастин 1 0
4. Тодибо Жан-Клер 1 0
5. Аталь Юсеф 1 0
6. Бар Мельвен 1 0
7. Кристоф Гальтье 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Балерди Леонардо 1 1
2. Перес Луан 2 0
3. Камара Бубакар 1 0
4. Салиба Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Марсель 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца
Ницца 2:1 Динамо Киев Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 5 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
4. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ницца 21.1% (28)
X 42.9% (57)
Марсель 36.1% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Марсель
2.58
4.70
3.15
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Где смотреть матч Ницца - Марсель онлайн


Прогнозы на матч Ницца - Марсель

Исход игры
Ницца
21.1% (28)
Ничья
42.9% (57)
Марсель
36.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (69)
Меньше
47.33% (62)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (49)
1:2 Марсель
27.8% (37)
2:1 Ницца
14.3% (19)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Марсель
3.8% (5)
1:0 Ницца
3.8% (5)
2:3 Марсель
1.5% (2)
0:2 Марсель
1.5% (2)
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