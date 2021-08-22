Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Рефери не любит споров - именно за это Кристоф Гальтье сейчас получил желтую

Первый тайм

48' Команда Марсель имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Марсель выполняет удар от ворот.

45' Лотомба Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Стив Манданда отбил мяч на угловой после удара Будауи Хишем из штрафной площади.

40' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

40' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ницца

39' Салиба Вильям наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

38' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' После штрафного удара,который нанес Пайе Димитри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

29' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ох, нехорошо это выглядит. Герсон Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Марсель выполняет удар от ворот.

26' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

26' Отличные скиллы показывает Росарио Пабло , обводя своих соперников

25' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Марсель выполняет удар от ворот.

21' Юндер Дженгиз из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Юндер Дженгиз бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

20' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

20' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Вальтер Бенитес не дал случится голу! Юндер Дженгиз должен был забивать, но Вальтер Бенитес сделал отличный сейв

19' ШАНС! Юндер Дженгиз вышел один на один с голкипером...

19' Марсель выполняет удар от ворот.

17' Должен был быть гол! Дольберг Каспер имел отличный шанс, но Стив Манданда не дал голу состоятся!

17' Плохо сыграл Манданда Стив - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Лемина Марио получил желтую карточку от судьи

15' Ницца выполняет удар от ворот.

14' Гуйри Амин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Ницца выполняет удар от ворот.

11' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

10' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Аталь Юсеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гуйри Амин пробил со штрафного прямо в стенку

3' Камара Бубакар получил желтую карточку от судьи

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель начинает с центра поля