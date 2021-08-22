Франция: Лига 1 2021-2022
Ницца
Прерван
Стадион: Альянц Ривьера
Марсель
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Bilal Nadir
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
49'
63'
66'
69'
71'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дольберг Каспер
|3
|1.5
|2.
|Будауи Хишем
|1
|0.5
|3.
|Гуйри Амин
|1 (1)
|0.5
|4.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|5.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайе Димитри
|3
|1.5
|2.
|Юндер Дженгиз
|2
|1
|3.
|Гуйе Пап
|0
|0
|4.
|Герсон Сантос
|0
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|6.
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемина Марио
|1
|0
|2.
|Дольберг Каспер
|1
|0
|3.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|4.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|5.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|6.
|Бар Мельвен
|1
|0
|7.
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балерди Леонардо
|1
|1
|2.
|Перес Луан
|2
|0
|3.
|Камара Бубакар
|1
|0
|4.
|Салиба Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Марсель
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лилль 0:4 Ницца Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца
Марсель Последние 20 матчей: +12 =6 -2Марсель 2:2 Бордо Монпелье 2:3 Марсель Марсель 2:1 Вильярреал Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бенфика 1:1 Марсель Брага 1:1 Марсель Марсель 3:1 Серветт Марсель 2:1 Сет Марсель 3:0 Мартиг Метц 1:1 Марсель Марсель 3:2 Анже Сент-Этьен 1:0 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Реймс 1:3 Марсель Марсель 3:2 Лорьян Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест Марсель 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Ницца - Марсель
Исход игры
Ницца
21.1% (28)
Ничья
42.9% (57)
Марсель
36.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (69)
Меньше
47.33% (62)
Обе команды забьют
Да
88.55% (116)
Нет
11.45% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (49)
1:2 Марсель
27.8% (37)
2:1 Ницца
14.3% (19)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Марсель
3.8% (5)
1:0 Ницца
3.8% (5)
2:3 Марсель
1.5% (2)
0:2 Марсель
1.5% (2)
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