Первый тайм

35' Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи

35' Тузгар Йоанн нанес удар, мяч был парирован, но Матц Зельс не удержал его в руках.

35' Тузгар Йоанн имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

35' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Бьянкон Жулиан из штрафной площади.

32' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Люка Перрен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

30' Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Беллегард Жан-Рикнер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Труа доминирует и владеет мячом

26' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Труа

23' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Gauthier Gallon не дал случится голу! Ажорк Людовик должен был забивать, но Gauthier Gallon сделал отличный сейв

19' Г О О О О Л - Тузгар Йоанн забивает с правой ноги!

19' ШАНС! Тузгар Йоанн вышел один на один с голкипером...

19' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Шамбос Дилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Шамбос Дилан из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Gauthier Gallon не дал случится голу! Гамейро Кевин должен был забивать, но Gauthier Gallon сделал отличный сейв

11' ШАНС! Гамейро Кевин вышел один на один с голкипером...

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Труа выполняет удар от ворот.

9' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Страсбург выполняет удар от ворот.

8' Должен был быть гол! Тузгар Йоанн имел отличный шанс, но Матц Зельс не дал голу состоятся!

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бальде Мама хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

1' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Труа начинает с центра поля