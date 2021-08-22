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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Труа
0'
0:1
19' Гол
Тузгар Йоанн
35' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
37'
1
Селс
Матц
4
Фила
Карол
5
Перрен
Люка
27
Сиссоко
Ибраима
19
Каси
Антони
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
10
Тардьё
Флориан
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
14
Шамбос
Дилан
20
Рипар
Рено
7
Тузгар
Йоанн
25
Бальде
Мама
Страсбург
5-3-2
Труа
3-1-4-2

Ход матча

19'
0:1
Тузгар Йоанн
(Н'Гессан Куаме)
35'
 
Бьянкон Жулиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гамейро Кевин 1 0.33
2. Ажорк Людовик 1 0.33
3. Томассон Адриен 0 0
4. Льенар Димитри 0 0
Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Хаджам Уалид 1 0.33
2. Шамбос Дилан 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 1
2. Льенар Димитри 1 0
3. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
4. Фила Карол 1 0
Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Коне Юссуф 1 0
3. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Труа 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург
Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург
Труа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа
Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа Труа 1:0 Аяччо Валансьен 2:2 Труа

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Труа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург 2:1 Труа Лига 1 Труа 3:0 Страсбург Лига 1 Труа 4:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Труа Лига 2
Труа 1:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Труа Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Труа 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Реймс 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монпелье 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20. Страсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бордо 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Метц 1:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реймс 1:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Труа 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Монпелье 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Страсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Анже 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Труа 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реймс 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бордо 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монпелье 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Страсбург 86% (117)
X 12.5% (17)
Труа 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Труа
2.02
3.70
4.27
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Страсбург 0:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:1 Труа

Исход игры
Страсбург
86% (117)
Ничья
12.5% (17)
Труа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
52.63% (70)
Нет
47.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.5% (51)
1:0 Страсбург
30.9% (42)
2:0 Страсбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
8.8% (12)
0:0 Ничья
2.9% (4)
4:1 Страсбург
1.5% (2)
3:2 Страсбург
1.5% (2)
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