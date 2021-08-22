Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Азамум Карим нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

98' Домингес Брэндон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

97' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

97' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Страсбург выполняет удар от ворот.

95' Домингес Брэндон из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

93' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Н'Гессан Куаме из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Труа

87' Матч возобновлен

86' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Идеальный солнечный день для футбола

81' Домингес Брэндон наказан за толчок Люка Перрен

81' Удар от ворот произведет Труа

80' Какой промах! Диалло Хабиб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Томассон Адриен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

77' Плохо сыграл Галлон Готье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Гамейро Кевин из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Удар от ворот произведет Труа

76' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи

75' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Уорис Маджид нырнул в штрафной. Спорно!

74' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

73' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Труа

72' Матч возобновлен

71' Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Игра в одни ворота сейчас. Страсбург доминирует и владеет мячом

70' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Бьянкон Жулиан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Труа

67' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Страсбург выполняет удар от ворот.

66' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Труа

63' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Труа выполняет удар от ворот.

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Страсбург пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Люка Перрен наказан за толчок Бальде Мама

58' Удар от ворот произведет Труа

58' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Голкипер мог бы сыграть и получше

58' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Идет дождь, трудные условия для игроков.

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Тузгар Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

48' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Бьянкон Жулиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля