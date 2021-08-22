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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:1
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
0:1
19' Гол
Тузгар Йоанн
35' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
39' Желтая карточка
Фила Карол
43' Желтая карточка
Перрен Люка
75' Желтая карточка
Уорис Маджид
1:1
77' Гол
Томассон Адриен
90'+9
1
Селс
Матц
4
Фила
Карол
5
Перрен
Люка
27
Сиссоко
Ибраима
19
Каси
Антони
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
30
Галлон
Готье
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
10
Тардьё
Флориан
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
14
Шамбос
Дилан
20
Рипар
Рено
7
Тузгар
Йоанн
25
Бальде
Мама
Страсбург
5-3-2
Труа
3-1-4-2

Ход матча

19'
0:1
Тузгар Йоанн
(Н'Гессан Куаме)
35'
 
Бьянкон Жулиан
39'
Фила Карол
 
43'
Перрен Люка
 
63'
Уорис Маджид
Фила Карол
 
63'
Диалло Хабиб
Прчич Саньин
 
68'
 
Азамум Карим
Рипар Рено
72'
 
Лумека Леви
Тузгар Йоанн
72'
 
Домингес Брэндон
Шамбос Дилан
75'
Уорис Маджид
 
77'
Томассон Адриен
1:1
87'
 
Бальде Мама
Эль-Хаджам Уалид
87'
 
Нассим Шадли
Кухаревич Николай

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томассон Адриен 1 0.33
2. Гамейро Кевин 1 0.33
3. Ажорк Людовик 1 0.33
4. Льенар Димитри 0 0
Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тузгар Йоанн 1 0.33
2. Эль-Хаджам Уалид 1 0.33
3. Н'Гессан Куаме 0 0
4. Шамбос Дилан 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 1
2. Фила Карол 2 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Льенар Димитри 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Перрен Люка 1 0
Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Бьянкон Жулиан 2 0
3. Коне Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Труа 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург
Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург
Труа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа
Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа Труа 1:0 Аяччо Валансьен 2:2 Труа

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Труа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург 2:1 Труа Лига 1 Труа 3:0 Страсбург Лига 1 Труа 4:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:0 Труа Лига 2
Труа 1:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Труа Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Нант 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
9. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Ренн 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ренн 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Монпелье Делор Анди 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Страсбург 86% (117)
X 12.5% (17)
Труа 1.5% (2)
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Где смотреть матч Страсбург 1:1 Труа онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Труа

Исход игры
Страсбург
86% (117)
Ничья
12.5% (17)
Труа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
52.63% (70)
Нет
47.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.5% (51)
1:0 Страсбург
30.9% (42)
2:0 Страсбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
8.8% (12)
0:0 Ничья
2.9% (4)
4:1 Страсбург
1.5% (2)
3:2 Страсбург
1.5% (2)
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