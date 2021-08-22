Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
1:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Труа
0:1
19' ГолТузгар Йоанн
35' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
39' Желтая карточкаФила Карол
43' Желтая карточкаПеррен Люка
75' Желтая карточкаУорис Маджид
1:1
77' ГолТомассон Адриен
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
30
Галлон
Готье
14
Шамбос
Дилан
20
Рипар
Рено
25
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лумека ЛевиНападающий
- Нападающий
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
0:1
35'
39'
43'
75'
77'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томассон Адриен
|1
|0.33
|2.
|Гамейро Кевин
|1
|0.33
|3.
|Ажорк Людовик
|1
|0.33
|4.
|Льенар Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тузгар Йоанн
|1
|0.33
|2.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.33
|3.
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|4.
|Шамбос Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Фила Карол
|2
|0
|3.
|Уорис Маджид
|1
|0
|4.
|Льенар Димитри
|1
|0
|5.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|6.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Исса
|1
|1
|2.
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|3.
|Коне Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Труа
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург
Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург
Труа Последние 20 матчей: +9 =3 -8Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа Анже 3:0 Труа
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Труа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ренн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Монпелье
|Делор Анди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Труа
Исход игры
Страсбург
86% (117)
Ничья
12.5% (17)
Труа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.61% (58)
Меньше
56.39% (75)
Обе команды забьют
Да
52.63% (70)
Нет
47.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
37.5% (51)
1:0 Страсбург
30.9% (42)
2:0 Страсбург
11.8% (16)
1:1 Ничья
8.8% (12)
0:0 Ничья
2.9% (4)
4:1 Страсбург
1.5% (2)
3:2 Страсбург
1.5% (2)
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