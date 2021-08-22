Первый тайм

49' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с левой ноги!

47' Отличный командный гол!

46' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лион выполняет удар от ворот.

44' Какой промах! Унтонджи Седрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

43' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Клермон выполняет удар от ворот.

40' Клермон выполняет удар от ворот.

38' Лион выполняет удар от ворот.

38' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бертомье Жезон из команды Клермон высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Антони Лопеш, но его отбил вратарь на угловой.

37' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Клермон выполняет удар от ворот.

35' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Клермон выполняет удар от ворот.

32' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

31' Иглесиас Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Бруно Моура получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

29' Бертомье Жезон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Удар от ворот произведет Клермон

27' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Клермон выполняет удар от ворот.

27' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

25' Лион выполняет удар от ворот.

25' Лион выполняет удар от ворот.

25' ШАНС! Байо Мохамед нанес удар с лета, но не попал по воротам!

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

21' Г О О О О Л - Дембеле Мусса II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Вратарь парирует удар, который нанес Пакета Лукас , и мяч снова в игре

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Доссу Жодель получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

19' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

18' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Пакета Лукас нанес удар головой, но Arthur Desmas спокойно отбил мяч.

15' Лион выполняет удар от ворот.

15' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Команда Клермон сравняла счет! Игра продолжается!

12' Г О О О О Л - Синали Диоманде уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

11' Удар от ворот произведет Клермон

11' Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Arthur Desmas прыгнул не в ту сторону.

4' Вратарь парирует удар, который нанес Дембеле Мусса II , и мяч снова в игре

3' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Клермон

2' Какой промах! Ауа Уссем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

2' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля