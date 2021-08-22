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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
3:1
Перерыв

Стадион:
Клермон
0'
1:0
5' Пенальти
Дембеле Мусса
1:1
12' Гол в свои ворота
Диоманде Синали
2:1
21' Гол
Дембеле Мусса
30' Желтая карточка
Бруно Моура
3:1
45' Гол
Пакета Лукас
45' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
21
Да
Сильва
Дамьен
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
10
Иглесиас
Хонатан
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
11
Аллевина
Джим
27
Байо
Мохамед
Лион
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Дембеле Мусса
1:0
12'
1:1
Диоманде Синали
21'
Дембеле Мусса
2:1
30'
Бруно Моура
 
45'
Пакета Лукас
(Ауа Уссем)
3:1
45'
Экамби Карл Токо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 2 (1) 0.67
2. Слимани Ислам 1 0.33
3. Пакета Лукас 1 0.33
4. Экамби Карл Токо 0 0
5. Ауа Уссем 0 0
Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байо Мохамед 3 1
2. Доссу Жодель 1 0.33
3. Рашани Эльбасан 0 0
4. Бертомье Жезон 0 0
5. Телль Жордан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Корне Максвелл 1 1
2. Слимани Ислам 1 0
3. Фильо Марсело 1 0
4. Экамби Карл Токо 1 0
5. Бруно Моура 1 0
6. Люкеба Кастелло 1 0
7. Диоманде Синали 1 0
Клермон
# Игрок      
1. Менди Ариал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 0 0 100% (1) 0
 Клермон 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л
Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион
Клермон Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП
Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Генгам 0:5 Клермон Клермон 4:0 Валансьен Аяччо 0:2 Клермон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Клермон 1:3 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Лион 3:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
15. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
16. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон 1:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Клермон 1:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион 3:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
5. Ланс Фофана Секо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
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Прогнозы 140
Лион 94.3% (132)
X 2.9% (4)
Клермон 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Клермон
1.70
4.42
5.15
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Где смотреть матч Лион 3:1 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Лион 3:1 Клермон

Исход игры
Лион
94.3% (132)
Ничья
2.9% (4)
Клермон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (66)
Меньше
52.17% (72)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.7% (50)
2:1 Лион
24.3% (34)
1:0 Лион
12.9% (18)
3:0 Лион
12.9% (18)
3:1 Лион
4.3% (6)
4:1 Лион
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Клермон
2.1% (3)
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