Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
3:1
Перерыв
Стадион: Гроупама Арена
Клермон
1:0
5' ПенальтиДембеле Мусса
1:1
12' Гол в свои воротаДиоманде Синали
2:1
21' ГолДембеле Мусса
30' Желтая карточкаБруно Моура
3:1
45' ГолПакета Лукас
45' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Henrique X
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
12'
1:1
21'
2:1
30'
45'
3:1
45'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|2 (1)
|0.67
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0.33
|3.
|Пакета Лукас
|1
|0.33
|4.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|1
|2.
|Доссу Жодель
|1
|0.33
|3.
|Рашани Эльбасан
|0
|0
|4.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|5.
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корне Максвелл
|1
|1
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0
|3.
|Фильо Марсело
|1
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|5.
|Бруно Моура
|1
|0
|6.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|7.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Ариал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Клермон
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л
Клермон Последние 20 матчей: +14 =3 -3Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Клермон
|1:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Лион
|3:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|16.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Клермон
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|3:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|0
|5.
|Ланс
|Фофана Секо
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
Прогнозы на матч Лион 3:1 Клермон
Исход игры
Лион
94.3% (132)
Ничья
2.9% (4)
Клермон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (66)
Меньше
52.17% (72)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.7% (50)
2:1 Лион
24.3% (34)
1:0 Лион
12.9% (18)
3:0 Лион
12.9% (18)
3:1 Лион
4.3% (6)
4:1 Лион
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:2 Клермон
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!