Франция: Лига 1 2021-2022
Лион
3:3
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Клермон
1:0
5' ПенальтиДембеле Мусса
1:1
12' Гол в свои воротаДиоманде Синали
2:1
21' ГолДембеле Мусса
30' Желтая карточкаБруно Моура
3:1
45' ГолПакета Лукас
45' Желтая карточкаЭкамби Карл Токо
53' Желтая карточкаОжье Флоран
3:2
80' ГолРашани Эльбасан
85' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
3:3
90' ГолРашани Эльбасан
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
10
Пакета
Лукас
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Henrique X
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
12'
1:1
21'
2:1
30'
45'
3:1
45'
53'
73'
80'
3:2
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
10 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Мусса II
|2 (1)
|0.67
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0.33
|3.
|Пакета Лукас
|1
|0.33
|4.
|Экамби Карл Токо
|0
|0
|5.
|Ауа Уссем
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0.67
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.33
|4.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|5.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корне Максвелл
|1
|1
|2.
|Слимани Ислам
|1
|0
|3.
|Фильо Марсело
|1
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|5.
|Бруно Моура
|1
|0
|6.
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|7.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|1
|0
|2.
|Менди Ариал
|1
|0
|3.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Клермон
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л
Клермон Последние 20 матчей: +14 =3 -3Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Анже
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бордо
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Труа
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|17.
|Метц
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бордо
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Метц
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Реймс
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Анже
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Труа
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Реймс
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Бордо
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|2
|0
Прогнозы на матч Лион 3:3 Клермон
Исход игры
Лион
94.3% (132)
Ничья
2.9% (4)
Клермон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (66)
Меньше
52.17% (72)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.7% (50)
2:1 Лион
24.3% (34)
1:0 Лион
12.9% (18)
3:0 Лион
12.9% (18)
3:1 Лион
4.3% (6)
1:2 Клермон
2.1% (3)
4:1 Лион
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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