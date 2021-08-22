Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Лион выполняет удар от ворот.

94' Как он промахнулся? Байо Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Мало Густо из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

89' Вратарь парирует удар, который нанес Ауа Уссем , и мяч снова в игре

89' ШАНС! Ауа Уссем вышел один на один с голкипером...

89' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Клермон выполняет удар от ворот.

87' Мало Густо из команды Лион делает пас партнеру.

87' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Лион

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Рашани Эльбасан из команды Клермон

80' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кадевере Тино из команды Лион высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Arthur Desmas, но его отбил вратарь на угловой.

78' Синали Диоманде из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

77' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Лион выполняет удар от ворот.

77' Доссу Жодель из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

76' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Клермон выполняет удар от ворот.

75' Дембеле Мусса II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

74' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Мало Густо

72' Десма Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

70' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Матч возобновлен

68' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Дюбуа Лео из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Хорошую попытку сделал Доссу Жодель . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч остановлен

54' Клермон выполняет удар от ворот.

54' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ожье Флоран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хорошую попытку сделал Аллевина Джим . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Доссу Жодель из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Доссу Жодель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

47' Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Клермон выполняет удар от ворот.

46' Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.