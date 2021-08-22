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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
3:3
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
1:0
5' Пенальти
Дембеле Мусса
1:1
12' Гол в свои ворота
Диоманде Синали
2:1
21' Гол
Дембеле Мусса
30' Желтая карточка
Бруно Моура
3:1
45' Гол
Пакета Лукас
45' Желтая карточка
Экамби Карл Токо
53' Желтая карточка
Ожье Флоран
3:2
80' Гол
Рашани Эльбасан
85' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
3:3
90' Гол
Рашани Эльбасан
90'+6
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
21
Да
Сильва
Дамьен
2
Диоманде
Синали
3
Эмерсон
Палмиери
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
15
Менди
Ариал
10
Иглесиас
Хонатан
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
11
Аллевина
Джим
27
Байо
Мохамед
Лион
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Дембеле Мусса
1:0
12'
1:1
Диоманде Синали
21'
Дембеле Мусса
2:1
30'
Бруно Моура
 
45'
Пакета Лукас
(Ауа Уссем)
3:1
45'
Экамби Карл Токо
 
53'
 
Ожье Флоран
60'
 
Абдул-Самед Салис
Иглесиас Хонатан
69'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
69'
 
Рашани Эльбасан
Аллевина Джим
73'
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
 
73'
Кадевере Тино
Пакета Лукас
 
78'
 
Телль Жордан
Доссу Жодель
79'
 
Н'Симба Виталь
Менди Ариал
80'
3:2
Рашани Эльбасан
(Байо Мохамед)
82'
Денайер Джейсон
Да Сильва Дамьен
 
83'
Мендес Тьяго
Бруно Моура
 
85'
 
Абдул-Самед Салис
90'
3:3
Рашани Эльбасан
(Гастьен Йоан)

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Мусса II 2 (1) 0.67
2. Слимани Ислам 1 0.33
3. Пакета Лукас 1 0.33
4. Экамби Карл Токо 0 0
5. Ауа Уссем 0 0
Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байо Мохамед 3 1
2. Рашани Эльбасан 2 0.67
3. Доссу Жодель 1 0.33
4. Гастьен Йоан 0 0
5. Бертомье Жезон 0 0
6. Телль Жордан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Корне Максвелл 1 1
2. Слимани Ислам 1 0
3. Фильо Марсело 1 0
4. Экамби Карл Токо 1 0
5. Бруно Моура 1 0
6. Люкеба Кастелло 1 0
7. Диоманде Синали 1 0
Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 1 0
2. Менди Ариал 1 0
3. Абдул-Самед Салис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Клермон 0 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 3:0 Лион Лион 1:1 Брест Порту 5:3 Лион Лион 2:3 Спортинг Л
Вильярреал 2:2 Лион Лион 4:1 Вольфсбург Лион 2:0 Вильфранш Лион 5:1 Бур-Перонна Лион 2:3 Ницца Ним 2:5 Лион Лион 4:1 Лорьян Монако 2:3 Лион Лион 2:3 Лилль Лион 0:2 Монако Нант 1:2 Лион Лион 3:0 Анже Ред Стар (Франция) 2:2 Лион Ланс 1:1 Лион Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион
Клермон Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон Клермон 1:0 УНФП
Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Генгам 0:5 Клермон Клермон 4:0 Валансьен Аяччо 0:2 Клермон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Анже 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бордо 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10. Труа 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Реймс 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
17. Метц 1:1 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Монпелье 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20. Страсбург 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бордо 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Метц 1:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Реймс 1:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Труа 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Монпелье 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Страсбург 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Лорьян 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Анже 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Труа 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Реймс 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Бордо 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монпелье 0:1 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Лилль Йилмаз Бурак 2 0
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 140
Лион 94.3% (132)
X 2.9% (4)
Клермон 2.9% (4)
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Прогнозы на матч Лион 3:3 Клермон

Исход игры
Лион
94.3% (132)
Ничья
2.9% (4)
Клермон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (66)
Меньше
52.17% (72)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.7% (50)
2:1 Лион
24.3% (34)
1:0 Лион
12.9% (18)
3:0 Лион
12.9% (18)
3:1 Лион
4.3% (6)
1:2 Клермон
2.1% (3)
4:1 Лион
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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