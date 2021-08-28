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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
3:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Ганновер 96
0'
18' Желтая карточка
Окс Филипп
1:0
21' Гол
Пфайффер Лука
44' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
2:0
45' Гол
Титц Филлип
54' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
2:0
66' Не забитый пенальти
Муслия Флоран
3:0
70' Гол
Шнелльхардт Фабиан
77'
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
24
Зобих
Лассе
32
Холланд
Фабиан
7
Голлер
Беньямин
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
19
Карич
Эмир
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
25
Дем
Янник
11
Майна
Линтон
10
Эрнст
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
37
Керк
Себастьян
20
Окс
Филипп
9
Вайдандт
Хендрик
Дармштадт
4-4-2
Ганновер 96
4-5-1

Ход матча

18'
 
Окс Филипп
21'
Пфайффер Лука
(Карич Эмир)
1:0
44'
 
Бёрнер Юлиан
45'
Титц Филлип
(Пфайффер Лука)
2:0
46'
 
Крайнц Лука
Муроя Сэй
46'
 
Муслия Флоран
Окс Филипп
46'
Ману Брайдон
Голлер Беньямин
 
54'
Пфайффер Патрик
 
62'
 
Бейер Максимилиан
Керк Себастьян
66'
2:0
Муслия Флоран
70'
Шнелльхардт Фабиан
(Холланд Фабиан)
3:0
75'
 
Сулеймани Вальмир
Вайдандт Хендрик
77'
Кемпе Тобиас
Пфайффер Лука
 
77'
Хонзак Матиас
Карич Эмир
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 5 (1) 1
2. Пфайффер Лука 3 0.6
3. Шнелльхардт Фабиан 1 0.2
4. Ману Брайдон 1 0.2
5. Бадер Маттиас 0 0
6. Карич Эмир 0 0
7. Гьясула Клаус 0 0
8. Хонзак Матиас 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.2
2. Вайдандт Хендрик 1 0.2
3. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 3 0
2. Гьясула Клаус 2 0
3. Clemens Riedel 2 0
4. Бадер Маттиас 1 0
5. Берко Эрих 1 0
6. Мюллер Янник 1 0
7. Голлер Беньямин 1 0
8. Пфайффер Патрик 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бёрнер Юлиан 2 0
2. Дукш Марвин 2 0
3. Кайзер Доминик 1 0
4. Франке Марсель 1 0
5. Эрнст Себастьян 1 0
6. Дем Янник 1 0
7. Окс Филипп 1 0
8. Муроя Сэй 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 0 12.5% (1) 12.5% (1)
 Ганновер 96 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт
Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза
Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Бундеслига 2
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 2:1 Ганновер 96 Кубок Дармштадт 2:2 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Дармштадт 3:0 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Гамбург 0:0 5 1 3 1 8 - 7 6
9. Хайденхайм 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хольштайн Киль 2:0 5 1 1 3 4 - 11 4
15. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Ганновер 96 0:3 5 1 1 3 2 - 9 4
17. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:2 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Дармштадт 3:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Ганновер 96 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хольштайн Киль 2:0 3 1 0 2 2 - 6 3
10. Хайденхайм 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
11. Гамбург 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Гамбург 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Хольштайн Киль 2:0 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Дармштадт 3:0 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
2. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Дармштадт Пфайффер Лука 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Пфайффер Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Окс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Ганновер 96
2.45
3.65
56.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 3:0 Ганновер 96 онлайн




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