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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
2:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
29' Гол
Порат Финн
2:0
37' Гол
Арп Янн-Фите
52' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
59' Желтая карточка
Soufiane Messeguem
79'
1
Гелиос
Иоаннис
23
Корб
Юлиан
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
27
Порат
Финн
8
Мюлинг
Александер
6
Бенгер
Марсель
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
14
Скрибски
Стивен
1
Меннель
Мартин
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
2
Бюссманн
Гаэтен
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
18
Soufiane
Messeguem
23
Барилла
Энтони
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
22
Гуйе
Бабакар
Хольштайн Киль
4-5-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

26'
Арп Янн-Фите
Скрибски Стивен
 
29'
Порат Финн
(Резе Фабиан)
1:0
37'
Арп Янн-Фите
2:0
46'
Нойман Фил
Корб Юлиан
 
46'
 
Манце Антонио
Барилла Энтони
46'
 
Хертель Саша
Бюссманн Гаэтен
52'
 
Назаров Дмитрий
59'
 
Soufiane Messeguem
60'
 
Баумгарт Том
Назаров Дмитрий
72'
Холтби Льюис
Бартельс Фин
 
72'
Меес Джошуа
Резе Фабиан
 
75'
 
Omar Sijaric
Цолински Бен

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скрибски Стивен 1 0.2
2. Порат Финн 1 0.2
3. Арп Янн-Фите 1 0.2
4. Мюлинг Александер 1 0.2
5. Резе Фабиан 0 0
6. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйе Бабакар 1 0.2
2. Хертель Саша 1 0.2
3. Штраус Джон-Патрик 0 0
4. Цолински Бен 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мюлинг Александер 2 0
2. Бартельс Фин 1 0
3. Фридьонссон Хольмберт 1 0
4. Эррас Патрик 1 0
5. Нойман Фил 1 0
6. Арп Янн-Фите 1 0
7. Бенгер Марсель 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 3 0
2. Soufiane Messeguem 2 0
3. Гонтер Сёрен 1 0
4. Карлсон Дирк 1 0
5. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
6. Antonio Jonjic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хольштайн Киль 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Оснабрюк 1:3 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Дармштадт 3:0 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Гамбург 0:0 5 1 3 1 8 - 7 6
9. Хайденхайм 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хольштайн Киль 2:0 5 1 1 3 4 - 11 4
15. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Ганновер 96 0:3 5 1 1 3 2 - 9 4
17. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:2 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Дармштадт 3:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Ганновер 96 0:3 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хольштайн Киль 2:0 3 1 0 2 2 - 6 3
10. Хайденхайм 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
11. Гамбург 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Гамбург 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Хольштайн Киль 2:0 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Дармштадт 3:0 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
2. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Дармштадт Пфайффер Лука 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Арп Янн-Фите бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Порат Финн бьет в цель!
  • 26'
    Скрибски Стивен уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
1.77
4.15
68.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн




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